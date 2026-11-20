1820: vaal hukutas Ameerika vaalapüügilaeva
Täna 206 aastat tagasi, 20. novembril 1820. aastal ründas ülisuur tige võidisvaal Ameerika vaalapüügilaeva Essex, mis läks selle intsidendi tulemusel põhja.
Allan Espenberg
1799. aastal ehitatud vaalapüügilaev Essex oli teinud juba kuus kasumlikku mereretke, kui 1819. aastal asuti järjekordselt teele. Nagu teisedki tolleaegsed vaalapüügilaevad, oli Essex ujuv töötlemistehas. Kui vaalad olid püütud, tuli nad kohe töödelda, et vältida liha riknemist. See nõudis mitmesuguste oskustega spetsialiste: nii olid pardal puusepad, lihunikud, kokad, sepad ja loomulikult kalurid.
Kui laev 2. augustil välja sõitis, oli sellel 21-liikmeline meeskond. Logid näitavad, et meeskonnas oli 14 valget ja 7 mustanahalist meest. Kuigi orjus oli Ameerika Ühendriikides veel olemas, ei olnud see sel ajal Massachusettsis seaduslik ja vaalapüügilaevade meeskonnad olid sageli rassiliselt mitmekesised.
Laeva kapten oli 29aastane George Pollard ja tema paremal käel oli esimese tüürimehena 21aastane Owen Chase. 26aastane Matthew Joy oli teine tüürimees. Kuigi mitmel meeskonnaliikmel oli aastatepikkune meresõidukogemus, oli pardal ka algajaid, kelleks olid 14aastane Thomas Nickerson ja kapteni nõbu 16aastane Owen Coffin.
Vaala ootamatu rünnak
Meeskond suundus lõunasse ja alles kaks kuud hiljem saadi esimene saak Brasiilia ranniku lähedal. Vaalu oli üldiselt vähe, kuid Peruu ranniku lähedal oli rohkem õnne. Seejärel otsustas Pollard suunduda läände kaugematele vetele. Meeskond peatus Ecuadoris, kus üks meestest otsustas pardale mitte naasta. Kui laeva oli jäänud 20 meest, peatus Essex lühikeseks remondiks Galápagose saartel ja meeskond püüdis toiduks umbes 300 hiidkilpkonna.
Umbes kuuga reisis meeskond Galápagose saartelt Vaikse ookeani lääneossa. 20. novembri hommikul märgati vaalu ja laevalt lasti vette kolm paati. Jälitusretke käigus sai Chase’i paat kahjustada ja see pidi naasma laevale. Tagasiteel märkas Chase laeva lähedal ujumas suurt isast kašelotti. See oli erakordselt suur loom, hinnanguliselt umbes 26 meetri pikkune, samas kui enamiku isasloomade keskmine pikkus on 19–20 meetrit.
Äkitselt hakkas vaal kiiremini laeva poole ujuma, rammides vööri vasakut külge. Kašelottidel on suured pead ja isendi kaal oli hinnanguliselt umbes 80 tonni. Loom ujus paadi alt läbi, peatus, seejärel naasis ja tormas enne kadumist uuesti laevale otsa. Vaalapüük oli kindlasti ohtlik tegevus, kuid täismõõdus laeva polnud vaal varem rünnanud.
Peagi naasid kaks teist väikest vaalapaati ja kapten Pollard ei saanud üldse aru, mis on toimumas. Nähes oma šokeeritud esimest tüürimeest, küsis ta: „Issand jumal, härra Chase, milles on asi?“ Selle peale ütles Chase: „Meid tabas vaal.“
Kaaslaste söömine
Tunni ajaga läks laev 45 kraadi kreeni ja algas meeletu võidujooks, et päästa, mida päästa annab. Meeskond töötas kaks päeva, et ellujäämiseks parimal võimalikul viisil valmistuda, samal ajal kui laev nende silme all uppus. Essex uppus umbes 3700 km kaugusel Lõuna-Ameerika rannikust.
Esmalt jaguneti kolmeks meeskonnaks, sest oli kolm paati. Paate juhtisid kogenumad meremehed Pollard, Chase ja Joy, kusjuures Joy paadilisteks olid peamiselt mustanahalised. Iga meeskond sai umbes 250 liitrit vett, veidi toitu ja tulirelvi.
Järgmisena tuli otsustada, kuhu purjetada. Kapten Pollard arvas, et parim variant on purjetada Seltsisaartele, mis tema hinnangul asusid umbes 3200 kilomeetrit läänes. Chase ja Joy olid aga vastu, kartes, et saartel elavad kannibalid. Nende suur hirm kannibalide ees jõudis haripunkti vaid mõni nädal hiljem. Selle asemel otsustati suunduda lõunasse, seejärel itta, tagasi Lõuna-Ameerikasse, umbes 1600 kilomeetrit edasi ja vastu tuult. Pollardil ei jäänud muud üle, kui alluda oma meeskonna soovidele.
Paadid sõitsid koos umbes enam kui tuhat kilomeetrit, tarbides pool pinti vett ja 500 kalorit päevas inimese kohta. 20. detsembril jõudsid nad asustamata saarele, mida nad pidasid Ducie atolliks. Tegelikult oli see Hendersoni saar, neljast Pitcairni saarest suurim. Mehed leidsid saarelt merelinde, kalu ja väikese koguse magevett, mistõttu otsustasid nad jääda siia puhkama. Pikaajaliseks ellujäämiseks polnud saarel aga lootustki, seega alustasid nad uuesti merereisi, kaasas mõned linnud ja veetünnid. Kolm meeskonnaliiget otsustas aga jääda ja proovida õnne saarel.
Kahe nädala jooksul pärast Hendersonilt lahkumist pidid mehed toidunorme oluliselt vähendama. Lihtsad ülesanded, nagu tule tegemine ja laeva remont, muutusid uskumatult koormavaks ning mehed hakkasid surema. Teine tüürimees Matthew Joy suri esimesena 10. jaanuaril 1821.
Kümme päeva hiljem suri Joy paadis Lawson Thomas. Selle asemel, et tema keha merre visata, nagu tehti Joyga, otsustasid mehed kannibalismi kasuks. Kuna inimesed Joy paadis jätkuvalt surid, söödi nad järjest ära. Sama juhtus esimese surnud mehega kapten Pollardi paadis. Chase’i paadis esimesena surnud Richard Peterson maeti merre. Kui Isaac Cole aga kolm nädalat hiljem suri, söödi tema ära. Chase’i paati jäi kolm meest, Pollardi omasse neli. Kolmas paat aga purjetas kaugemale ja neid ei nähtud enam kunagi.
74. päeval otsustasid kapteni paadis olnud mehed tõmmata loosi, kes süüakse järgmisena teiste elude päästmiseks. Liisk langes 16aastasele Owen Coffinile. Kuigi Pollard soovitas, et poiss ei peaks nõustuma, leppis Coffin aga saatusega ning ta tapeti ja söödi ära.
18. veebruaril teatas junga Nickerson, et on valmis surema, et teised süüa saaksid. Chase ja Lawrence otsustasid aga poisi tapmisega mitte kiirustada. Nagu selgus, tegutsesid nad targalt ja hoidsid ära järjekordse mõrva, sest mõni tund hiljem päästis kolm meest Briti vaalapüügilaev Indian. Viis päeva hiljem leiti kapteni paat. Elus olid vaid kapten ja veel üks mees ning nad viidi vaalalaeva Dauphin pardale. Varsti ühinesid viis meeskonnaliiget Tšiilis. Nad teatasid, et saarele oli jäänud kolm meest ja nad leiti elusana 9. aprillil. Laeval olnud 20 mehest jäi ellu vaid kaheksa. Seitse meest söödi kaaslaste poolt ära.
Essexi šokeeriv lugu ei jõudnud mitte ainult ajalehtedesse, vaid inspireeris ka Ameerika kirjanikku, luuletajat ja meremeest Herman Melville’i, kes kirjutas romaani hiiglaslikust merekoletisest „Moby Dick“ (1851), mis sai populaarseks alles pärast kirjaniku surma.