Finantskonverents tõi kokku eksperdid, ettevõtjad ja tulevased finantsspetsialistid
Eelmisel nädalal toimus Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) teenusmajanduse instituudis Mõdrikul finantskonverents „Investeerimise ja maksude ristteel – väärtust loovad teadmised“, mis tõi kokku majanduse ja finantsvaldkonna eksperdid, ettevõtjad ning tudengid.
Päeva jooksul arutleti Eesti majanduse käekäigu, investeerimisvõimaluste, maksukeskkonna ja rahapesu tõkestamise üle ning jagati teadmisi, mida saavad oma töös rakendada nii ettevõtjad kui ka eraisikud.
Ettevõtja Oleg Gross rääkis oma ettekandes ettevõtluse hetkeseisust ning tõi välja, et majanduskeskkond ja ettevõtlustingimused on võrreldes aastakümnete taguse ajaga kardinaalselt muutunud. Ta märkis, et praegustes oludes ei alustaks ta kaubandusega enam samal viisil.
Konverentsi korraldajate, TTK teenusmajanduse instituudi majandusarvestuse õppekava juhi Liina Maasiku ja äriarenduse ja -juhtimise õppekava juhi Sigrid Ruuli sõnul on konverentsi üks suurimaid väärtusi eri osapoolte kokkutoomine ning kõrgkoolis omandatavate teadmiste sidumine töömaailma praktiliste kogemustega.
Oluline on ka akadeemiliste teadmiste ja praktiliste probleemide ühendamine. Näiteks tutvustas konverentsil oma lõputööd rahapesu tõkestamise teemal TTK 2026. aasta majandusarvestuse õppekava vilistlane Markus Kask. Tema töö näitas, kuidas õppetöö ja uurimistöö saavad aidata kaasa valdkonna tegelike probleemide mõistmisele ja lahendamisele.
Sigrid Ruuli hinnangul ongi selliste kohtumiste tugevus võimalus luua toimiv võrgustik kõrgkooli, ettevõtete ja erialaspetsialistide vahel. Ettevõtjatel on võimalus jagada oma kogemusi akadeemilises keskkonnas ning tudengitel näha, kuidas õpingute jooksul omandatud teadmised päriselus rakendust leiavad.
Konverentsiga tähistati ühtlasi majandusarvestuse ja raamatupidamise valdkonna õpetamise 69. aastapäeva Mõdrikul.
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Päeva juht Johannes Tralla modereeris ka paneeldiskussioone ning vahendas publiku küsimusi ettekandjatele. Alljärgnevalt mõned nopped.
Kui täna oleksid 25 aastane ja Sul on 10 tuhat eurot, kuhu investeeriksid?
Ettevõtja Oleg Gross: Täna 10 tuhandega ei tee midagi! Kui ühes hunnikus on raha ja teises mõistus ning loll ja tark inimene saavad ühe hunniku valida, siis kumma võtaksid? Minu puhul läheks raha mõistuse juurde saamiseks, õppimiseks.
Maksu- ja Tolliameti esindaja Tiina Normak: Osaühingu kaudu tasub investeerida, kui tegelete ettevõtlusega ja tahate osta nt arvuti või saada koolitust. Mina ise kasutan investeerimiskontot. Kui mulle täna anda see 10 tuhat – ma olen kaugelt vanem kui 25 – siis investeeriksin võlakirjadesse, minu riskitaluvus on madalam. Kindlasti teine ja kolmas sammas, sinna tasub investeerida, tulumaksu võit on kohe.
Mis on OG Elektra ambitsioon täna?
Oleg Gross: Eestis on kaubanduse ruutmeetreid iga elaniku kohta rohkem kui teistes Euroopa riikides, see aga ei tähenda, et ei ole üksikuid lokaalseid kohti, kuhu tasuks kauplus teha. Täna on meil Lõuna-Eesti võetud orbiidile, aga kuskilt maalt on pidur ees. Turgu ei saa hakata jõuga võtma, siis ei tasu see ära. Nii jõuliselt kui varasematel aastatel, me kauplusi ei ava, aga kui on mõni hea koht, siis võtame selle ära. Oleme leidnud teisi valdkondi, näiteks spaa. Viljandi spaa läheb 50 miljonit maksma, see on meie nelja aasta kasum, neli aastat tõmbame endale pidurit, et see valmis ehitada.
Järgmisena tahame tõsiselt mõelda vanadekodu peale, Eestis ei ole selles vallas väliskapitali sisse tulnud.
Maksudest:
Oleg Gross: Töö tegemine on Eestis liiga tugevasti maksustatud. Inimene, kellele tööd pakud, maksustatakse väga tugevalt ja kui see inimene jääb tööta, siis peab teda sotsiaalvahenditest üleval pidama. Olen seda meelt, et tuleb otsida teid, et vähem maksustada uue väärtuse loomist. Saame jagada seda, mida me loome. Olematut ei saa jagada. Uue väärtuse loomist peaks soodustama.
Advokaadibüroo Sorainen esindaja Paul Künnap: Me oleme kõik nõus sellega, et makse peab maksma ja maksutulu koguma. Makse laekub oluliselt rohkem kui majandus kasvab ning elu areneb. Eesti majanduskasv oleks teisel tasemel, kui me ei pidurdaks väga jõuliselt arengut. Kui me rohkem ei arene, ei lase midagi teha, siis maksude tõusmisega me heasse koha ei jõua. Looduses kipub nii olema, et asjad, mis ei arene, surevad ära.
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