Lätlaste Oscaripüüdja on spordifilm „Ulja“
PÖFF pole veel lõppenudki, kui juba jõuab esimene festivalifilm kinolevisse, selleks on Läti film „Ulja“.
Margit Adorf
Film esilinastus maikuus Cannes´i filmifestivalil ja osales ka sealses võistlusprogrammis. Preemiat küll ei tulnud, kuid juba valikusse jõudmine on tunnustus omaette. Lisaks valisid lätlased just selle filmi oma riiki esindama tulevastel Oscari preemiate jagamisel.
Filmi tegemisel osalesid Läti, Leedu ja Eesti, kaasatud oli ka Poola filmitiim. Eestlastelt pärineb filmi stsenaarium: Andris Feldmanis ja Livia Ulman, kes kirjutasid stsenaariumi koostöös peaosa näitlejaga ning filmi muusika lõi ansambel Puuluup.
Režissööriks on lätlane Viesturs Kairišs, kes on Lätis teinud mitmeid tugevaid filme, kuid kes ei pruugi meie kinopublikule varasemast tuttav olla. Enamasti on Kairišs teinudki ajaloolisi draamasid ja eluloofilme, ka poeetilist dokumentaali. Siiski, ei saa öelda, et ta olekski kindla vormi juures kinni, must-valgeid filme on ta varem teinud vaid ühe, kümme aastat tagasi kinodes jooksnud „Melanie päevikud“ („Melanijas hronika“, 2016), mis rääkis lätlaste küüditamisest.
Naist mängib mees
Filmi peategelaseks on korvpallur Uljana Semjonova, keda mängib Karlis Arnolds Avots, kes ei ole muidugi mingi naine. Mind isiklikult häiris, et naise rolli pandi mängima mees, isegi kui see mees on väga pühendunud ja juba aastaid tagasi unistas naise rolli tegemisest.
Uljana Semjonova oli naise kohta hiiglase kasvu, üle kahe meetri pikk (213cm), kuid see ei saa praegu enam vabanduseks olla, sest saanuks ju ka arvutigraafika abil mõne naisnäitleja pikemaks kasvatada. Aga jah, siis vast oleks proportsioonid hapramaks jäänud. Semjonoval oli gigantism, mis on iseenesest ravitav, kuid seda vaid teismeeas. Tegevustik aga toimub nõukogude ajal ja no tollal ei osatud veel paljusid tänapäeval teada seisundeid diagnoosidagi.
Lisaks – idee see film teha pärineski pearolli teinud meesnäitlejalt, vähemalt nii kinnitab Läti riikliku filmikeskuse veebileht. Karlis on ka öelnud, et ta ei püüdnudki kehastuda naiseks, või „naist mängida“, vaid ta püüdis tabada Uljana Semjonova sisemaailma, tema inimlikke heitlusi. Rolli usutavuse nimel võttis mees ka 20 kg kaalust alla. Tal õnnestus käia kohtumas ka peategelase endaga, Semjonova filmi küll ei jõudnud näha, ta suri käesoleva aasta jaanuaris, mõned kuud enne filmi esilinastust.
Armastatud staar
Uljana Semjonova (1952-2026) on Läti tuntud ja armastatud korvpallimängija, tõeline staar, keda peeti ka väga heaks inimeseks. Uljana ehk sünnitunnistuse järgi Iuliaka oli oma pere kuuest lapsest noorim. Tema vanemad töötasid põllumajanduses ja ka Uljana käis põllutöödel abiks. 13-aastasena oli Uljana juba 192cm pikk. Korvpallini jõudis ta tänu oma pere toetusele, täpsemalt suunas teda spordi juurde õemees Pavels. Uljana esimesteks treeneriteks olid Raimonds Karnītis, Maigonis Geistards ja Anšis Augusts Raubēns. Oma esimesed mängud tegi ta Läti noortekoondises 1966. ja 1967. aastal.
Uljana võitis oma korvpallinaiskonnaga 15 korda NSVL meistri tiitli ja 11 korda Euroopa meistrivõistluste karika, lisaks on tema nimel ka kaks olümpiakulda, mille ta võitis NSVL tiimis 1976. ja 1980. aastal. Ta on ka kolmekordne maailmameister (1971, 1975 ja 1983). Tema aktiivne sportlasekarjäär jäi ajavahemikku 1968-1985. Ta juhtis aastail 1991-2023 Läti Olümpia sotsiaalfondi, mis tegeles spordist eemaldunud sportlaste toetamisega.
Uljana elas 74-aastaseks. Ta valiti oma eluajal 12 korda Läti kõige paremaks sportlaseks. Eraeluliselt tehti talle küll mitmeid abieluettepanekuid, kuid ta lükkas need kõik tagasi. Kuigi tal endal lapsi ei olnud, oli ta heaks tädiks oma õe ja nelja venna lastele.
Film räägibki Uljana eluteest alates sellest ajast, mil ta veel ei olnud sportlaseks saanud. Siin keskendutakse teismeeale kuni selle ajani, mil neiu kolib Riiga ja sukeldub suurde sporti.
Kui kinno lähete, siis ärge kõike nähtut siiski päris tõe pähe võtke, sest tegemist on siiski mängufilmiga, kus on kunstilisi liialdusi. Filmile võib ette heita seda, et see on vast liiga rusuva meeleoluga, sest tipus olemise ja spordi nautimise rõõmsam periood jääb enamasti kajastamata, kuid eks otsustage ise. Igal juhul tasub meeles pidada, et Lätis armastati Uljanat palavalt ja raskele algusele järgnes pikk ja hiilgav sportlaskarjäär. Uljana nägi maailma, sai reisida ja oli tõeline staar.
Soovitan filmi vaatama minna neil, kes ei pelga seda, et naispeaosa teeb mees. Kui arvate, et viimane asjaolu teid häirima hakkab, siis pigem jätke vahele. Siiski, rolli tegemiseks kohtus Karlis korduvalt Uljana endaga ning filmi tegijatel on olemas ka Uljana heakskiit sellisele loomingulisele lahendusele. Jääb nüüd üle pöialt hoida sellele, et film ka võõrkeelse Oscari lühinimekirja jõuaks.