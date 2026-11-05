Mees, kes naerutas staadionitäit rahvast, istub nüüd live-laua taha
30. augustil 2015 kogunes Philadelphia Lincoln Financial Fieldi staadionile umbes 53 000 inimest, et näha üht meest mikrofoniga. Kevin Hart oli selleks ajaks juba tuntud filminäitleja, kuid just see õhtu kinnitas, et stand-up suudab täita sama suure areeni kui jalgpallimatš. Üle kümne aasta hiljem ootab koomikut hoopis väiksem, kuid mitte vähem huvitav lava: 6. ja 7. novembril juhib ta mänguarendaja Pragmatic Play stuudios nelja live-mängude sessiooni.
Formaat, kus mängujuht suhtleb kaamera ees otse mängijatega, on viimastel aastatel muutunud tavaliseks paljudes online-kasiinodes. Uus on see, et laua taha istub maailmakuulus koomik. Mõistmaks Harti rolli paremini tasub vaadata, kust ta karjääritee alguse sai.
Mida õpetasid Harti esimesed ebaõnnestumised?
Hart sündis 1979. aastal Philadelphias ja astus teismelisena esimest korda lavale kohalikus klubis The Laff House, kunstnikunimega Lil Kev. Algus oli konarlik. Ta on rääkinud, et publik vilistas ta korduvalt lavalt maha ja kord visati talle esinemise ajal isegi kanatükk. Vahepeal teenis ta elatist kingapoes, kuid loobus sellest, et pühenduda täielikult komöödiaklubidele.
Just need õhtud vormisid stiili, mida praegu tuntakse üle maailma: nalja heitmine enda lühikese kasvu üle, ilmekas miimika ja jutuvada, mis ei jäta publikule hingetõmbepausi. Žanr ise on vanem, kui paljud arvavad, sest stand-up’i juured ulatuvad 19. sajandi Ameerika vodevillidesse ja Hart on selle traditsiooni üks tuntumaid kandjaid tänapäeval.
Numbrid, mis räägivad enda eest
Telelaval sai Hart esimese suurema võimaluse 2001. aastal, kui Judd Apatow andis talle rolli sarjas „Undeclared“. Filmides märgati teda alguses episoodirollides, näiteks komöödias „The 40-Year-Old Virgin“. Peaosatäheks tõusis ta 2010. aastatel tänu sellistele filmidele nagu „Think Like a Man“, „Töövari“, „Central Intelligence“ ja „Jumanji“ seiklused, kus tema partneriks oli Dwayne Johnson. Kennedy Centeri andmetel on 11 tema filmi alustanud USA kinokassa esikohalt ning nende kogutulu ületab 4,2 miljardit dollarit.
Laval pole tempo raugenud. Ajakiri Billboard nimetas tema tuuri „Reality Check“ 2022. aasta edukaimaks komöödiatuuriks ja Harti ennast 2023. aasta enim teeninud koomikuks. 2020. aasta Netflixi stand-up eri tõi talle Grammy nominatsiooni parima komöödiaalbumi kategoorias ning sari „Die Hart“, kus ta kehastab iseenda liialdatud versiooni, on toonud talle kolm järjestikust Emmy nominatsiooni. Emmyd on teleauhindadest kaalukaimad ja paljusid pärjatud sarju saab vaadata ka Eestis, nagu näitas selle aasta Emmy-auhindade jagamine septembris.
Kas auhinnad on Harti jaoks olulised?
2024. aasta märtsis sai Hart Kennedy Centeri Mark Twaini preemia, mida peetakse USA huumoriauhindadest kõrgeimaks. Ta oli selle 25. laureaat ja seni noorim. Tseremooniat jälgisid rõdult Jerry Seinfeld, Chris Rock ja Dave Chappelle ning Hart ise ei suutnud pisaraid tagasi hoida. Tänukõnes rõhutas ta, et ei hakanud nalja tegema auhindade pärast, vaid armus lihtsalt komöödiasse. Chappelle nimetas teda aga suureks unistajaks, kelle staadionietendus pani ka teisi koomikuid suuremalt mõtlema.
Hart on ka ettevõtja: tema meediaettevõte Hartbeat toodab filme, sarju ja podcaste näiteks Netflixile ja Peacockile. Tänavu suvel jõudis Netflixi komöödia „72 Hours“, mis viis ta taas kokku „Töövarju“ režissööri Tim Storyga ning jõuludeks on kinodesse oodata uut „Jumanji“ filmi, mida on nimetatud sarja viimaseks osaks.
Miks just live-mängude stuudio?
Pragmatic Play teatas koostööst septembri alguses. Valdkonna väljaannete hinnangul on see üks silmatorkavamaid kuulsuste kaasamisi, mille mänguarendaja on korraldanud otse oma stuudios. Ettevõtte operatsioonijuht Irina Cornides märkis, et Hart ei vaja tutvustamist ja stuudio ootab teda suure elevusega.
Sündmusele eelneb mitmeastmeline kampaania, mis algas 19. oktoobril ja jõuab haripunkti kahel sessioonipäeval. Täpsed lauad, mida Hart juhib, avalikustatakse alles samal päeval. Kampaaniaga seotud valikus on Mega Roulette, Gates of Olympus Roulette, Amazing Baccarat, Mega Wheel, Money Time ja Sweet Bonanza Candy Land, seega segatakse omavahel klassikalised mängulauad ja värvikad mängusaateformaadid. Kuna operaatorid liituvad kampaaniaga vabatahtlikult, sõltub konkreetsete laudade olemasolu platvormist.
Ekraani taga on ikka inimene
Harti karjäär näitab, et publik ei tule kohale pelgalt naljade pärast, vaid selleks, et kogeda inimest, kes nendega samal hetkel suhtleb. Live-mängud toetuvad samale põhimõttele, sest laua taga on päris inimene. Kas staaride külaskäigud muutuvad selles maailmas tavaks, selgub ajapikku.
Seni tasub meeles pidada, et ka kõige lõbusam saade on vaid üks vaba aja veetmise viis. Kes otsustab vaadata või kaasa mängida, teeb seda kõige targemalt siis, kui ajakulu ja eelarve on enne paika pandud.
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