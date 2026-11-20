Nasval lasti vette seni suurim Eestis ehitatud sõjalaev
President Ülle Madise ristis kolmapäeval Saaremaal Baltic Workboatsi laevatehases Nasval EUROGUARDi, seni suurima Eestis ehitatud eksperimentaal-sõjalaeva.
45 meetri pikkune laev on kümne Euroopa riigi ja 27 tööstusettevõtte ühisprojekt, mida juhib Eesti. „Eestis on laevu ehitatud ja välismaale müüdud juba sajandeid. Sõjalaevu oleme tellinud aga välismaalt, usaldades pigem liitlaste kogemusi. EUROGUARD, Euroopas esimene omataoline 45 meetri pikkune moodullaeva prototüüp, näitab, et nüüd suudame sõjalaevu ka ise ehitada. Täna Nasval vette lastud laevast saab alus, mis on suunanäitaja Euroopa tulevaste mereväelaevade arendusteks,“ selgitas Baltic Workboatsi juhatuse esimees Margus Vanaselja.
Eesti laevaehitusele on see oluline arengusamm: taasiseseisvumise ajal ei ole siin nii suurt sõjalaeva ehitatud. EUROGUARD valmib teadus- ja arendusprojekti katse- ja eksperimentaallaevana, kuid on seejuures terviklikult projekteeritud ja sõjaliste ülesannete täitmiseks ehitatav täismõõdus laev, mille pardal saab arendatud lahenduste toimimist tegelikes mereoludes kontrollida.
EUROGUARD on kümne Euroopa riigi ja 27 tööstusettevõtte teadus- ja arendusprojekt, mille juhtimise usaldas Euroopa Kaitsefond 2024. aastal Eestile.
Projekti eesmärk on tugevdada Euroopa merelist kaitsevõimet ning edendada Euroopa kaitsetööstuse koostööd ja innovatsiooni. Kümne Euroopa riigi ettevõtete ja teadusasutuste seas on näiteks Thales, Leonardo, Naval Group, Navantia, Kongsberg ja Damen. Osalevate riikide koostööd koordineerib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ning konsortsiumi veab Baltic Workboats.
Projekti eelarve on ligikaudu 95 miljonit eurot, millest 65 miljonit moodustab Euroopa Kaitsefondi toetus.
„Laev on selle projekti kõige nähtavam osa, kuid sama suur väärtus on Euroopa mereväelaevade ühisel süsteemiarhitektuuril GENSA, mille me koos välja töötasime. See loob raamistiku, mille abil saab erinevate tootjate tehnoloogiaid siduda terviklikeks lahendusteks ja kasutada tehtud arendustööd ka järgmistes laevaprojektides. Nii saab tulevasi sõjalaevu projekteerida ja ehitada kiiremini, paindlikumalt ja tõhusamalt. Täna vette lastud laev on koht, kus saame neid lahendusi esimest korda tegelikes mereoludes proovile panna,“ ütles EUROGUARD projekti juht Jüri Saska.
Laeval arendatakse nii autonoomse liikumise kui ka kaldalt kaugjuhtimise võimalusi. Moodullahendused võimaldavad platvormi kohandada mereseireks, miinisõjaks, merepõhja ja elutähtsa taristu kaitseks, otsingu- ja päästeülesanneteks ning mehitamata süsteemide kasutamiseks ja juhtimiseks. Projekteeritud kiirus on vähemalt 20 sõlme, sõiduulatus vähemalt 2000 meremiili ning merel viibimise kestus kümme päeva.
Laeva veeskamisel osalesid Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja konsortsiumi esindajad. Nüüd jätkub laeva seadistamine, tehnoloogiliste süsteemide integreerimine ja katsetused, mille käigus hinnatakse arendatud lahenduste toimivust ning valmisolekut tulevasteks merelisteks operatsioonideks. Laeva ja sellel arendatud lahendusi on kavas 2027. aastal katsetada ja demonstreerida.
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