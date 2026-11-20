TI-Hüppe esimene õppeaasta: koolid otsivad õiget suunda
Tehisaru jõuab Eesti koolidesse järjest laiemalt, kuid suuremad muutused õpetamises on alles ees.
TI-Hüppe partnerite kohtumisel Tallinna Reaalkoolis arutati, kuidas panna uued tööriistad õpilaste õppimist toetama, millist kasu on neist seni saanud õpetajad ning kuidas vältida olukorda, kus tehnoloogia teeb ära töö, mille kaudu noor peaks ise teadmisi ja oskusi omandama.
Tallinna Reaalkooli arendusjuht Kaisa Tamkivi pidas TI-Hüppe üheks seniseks saavutuseks õpetajatele ühise raamistiku loomist. Programm on andnud ligipääsu tehisarutööriistadele ning võimaluse arutada ühiselt nende kasutamisega kaasnevaid küsimusi. Näiteks vajavad õpetajad selgust, milliseid õpilaste andmeid tohib tehisarule edastada või kas õpikumaterjale võib rakendustesse kopeerida.
Õppimine võtab aega
Üheks keerulisemaks küsimuseks on kujunenud õpilaste motivatsioon kasutada tehisaru õppimiseks, mitte lihtsalt vastuste saamiseks. Tamkivi tõi näiteks gümnasistide tagasiside TI-Hüppe õpirakendusele. Õpilaste arvates küsib rakendus liiga palju küsimusi. Kui noor tahab ülesandele kiiret vastust, suunab õpirakendus teda hoopis ise lahenduseni jõudma. Mõni õpilane eelistab seetõttu teist tehisarurakendust, mis vastuse kohe ette ütleb.
Arutelu juhtinud Targa Tuleviku Fondi tegevjuht Annika Räim rõhutas, et TI-Hüpet tuleb käsitleda haridusprogrammina, mitte lihtsalt tehnoloogia kasutuselevõtuna. Eesmärk on saavutada sisulisi muutusi selles, kuidas õpilased õpivad ja õpetajad õpetavad.
Tartu Ülikooli teadlane ja TI-Hüppe mõju-uuringu juht Jaan Aru sõnul toetab õppimist paremini lahendus, mis suunab samm-sammult ise mõtlema, kuid õpilane ei pruugi seda eelistada. Probleemi süvendab noorte ajakasutus. Aru viidatud statistika järgi veedab ligikaudu 40 protsenti õpilastest sotsiaalmeedias vähemalt neli tundi päevas. TI-Hüpe ei suuda üksinda lahendada olukorda, kus õpilaste tähelepanu ja aega nõuavad paljud konkureerivad tegevused. „Õppimine võtab aega. See ei ole protsess, mida saab optimeerida 15 või 30 minuti peale. Kui inimene ei mõtle ega pinguta, siis see ei ole õppimine,“ ütles Aru.
Laiem mõju
TI-Hüppe esimene tegevusaasta on muutnud ka programmi eestvedajate arusaama sellest, mida noortele üldse õpetada tuleks TI-Hüppe õpilaste programmi juhi Mihkel Mariusz Jezierski sõnul keskenduti alguses suuresti õppima õppimisele ja tehisarukirjaoskusele, mille all peeti silmas eelkõige oskust rakendusi kasutada ja neile sobivaid ülesandeid anda. Õpilastega peetud vestlused näitasid aga, et tehisaru mõju nende elule on märksa laiem.
Noored mõtlevad sellele, milline võiks olla nende koht tuleviku töömaailmas ja kas nende enda loomingulisusel on väärtust, kui tehisaru suudab paljusid ülesandeid näiliselt paremini täita. Uued tööriistad mõjutavad ka inimestevahelist suhtlust, näiteks seda, kas õpilased küsivad abi õpetajalt ja teevad omavahel koostööd või pöörduvad üha sagedamini tehisaru poole. Seetõttu soovib TI-Hüpe käsitleda tehisarukirjaoskust senisest laiemalt, hõlmates ka tehnoloogia mõju ühiskonnale, keskkonnale ja demokraatiale.
Arutellu sekkunud president Alar Karis tõdes, et tuleb leida õige tempo, mis võimaldaks tehnoloogia kasutamise eesmärgid ja võimalikud tagajärjed läbi mõelda.
TI-Hüppe juht Ivo Visaku hinnangul on TI-Hüppe tulevikus kaks peamist eesmärki.
Esiteks peaksid koolides sündima selgemad kokkulepped tehisaru kasutamise kohta. Õpetajad, koolijuhid ja õpilased võiksid ühiselt läbi arutada, millal ja kuidas on tehisaru kasutamine lubatud ning millised on kõigi osapoolte õigused ja kohustused.
Visak tõi näiteks olukorra, kus õpilased oskavad juba ära tunda õpetajate kiirustades loodud kehva tehisarusisu, mida nad nimetavad AI slop’iks. Samal ajal on paljud õpetajad alles oma tehisaru kasutamise oskusi arendamas. Seetõttu tuleb anda ka õpetajatele aega õppimiseks ja katsetamiseks.
Teiseks ootab Visak teadusuuringutel põhinevaid muutusi TI-Hüppe õpirakenduses. Senised kogemused on näidanud, et üksnes küsimuste esitamisele rajatud õpirakendus ei pruugi õpilasi piisavalt kõnetada. Edasine arendus peab arvestama nii õppimist toetavate teaduslike põhimõtete kui ka õpilaste tegelike kasutusharjumustega. Ühe võimalusena nähakse personaalsemaid tehisaruagente, mis arvestaksid õpilase eripära ja õppeainet.
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