Esmaspäeval asetati nurgakivi 2027. aastal valmivale Viljandi spaahotellile
Viljandi järve kaldale rajatava spaahotelli nurgakivi kapsli asetasid paika spaahotelli arendaja OG Elektra omanik Oleg Gross ja ehitusettevõtte Nordecon juhatuse liige Tarmo Pohlak.
Viljandi linna, otse järve kaldale 2027. aastaks kerkiva neljakordse multifunktsionaalse hoone mahuks on 15 800 ruutmeetrit. Lisaks ujulale, kaasaegsele vee- ja saunakeskusele ning restoranile leiab tulevikus hoonest ka 150 avarat rõduga hotellituba ja konverentsikeskuse. Hoone arhitektuurse lahenduse on loonud KOKO arhitektid ja ehituse peatöövõtja on Nordecon AS.
„Meie eesmärk on rajada kogu regiooni üks parim konverentsi- ja spaahotell – tulemus peaks tulema isegi parem kui esialgne projekt ette nägi. Hoone ja teenused on kvaliteetsed, hästi läbimõeldud ning sobituvad suurepäraselt kohaliku miljöö ja ümbritseva keskkonnaga. Sellest tuleb tõeliselt peresõbralik ja harmooniline koht puhkuseks kui ka töö tegemiseks,” sõnas AS OG Elektra omanik Oleg Gross.
Kompleks koosneb kahest kõrvuti asetsevast silindrikujulisest hooneosast, mis on omavahel ühendatud. Fassaadidel kasutatakse naturaalset puitu ja kivi, mis aitavad kaasa sooja ning looduslähedase ilme loomisele. Suured klaaspinnad avavad vaated Viljandi järvele.
„Liigume nii projekteerimis- kui ka ehitustöödega heas tempos. Samal ajal kui möödujatele väga hästi silmaga nähtavad ehitustööd on hoonekompleksi raudbetoonist 0-tsükli rajamise etapis, on taustal toimuvate edasiste ehitustööde ettevalmistus- ja projekteerimistöödega jõutud juba nii keerukate tehnosüsteemide kui ka sisearhitektuursete lahenduste juurde,“ ütles Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.
Lisaks vaba aja veetmise võimalustele on Viljandi linn ja Viljandi vald spaahotelli arendaja OG Elektraga leppinud kokku, et spaa kaheksarealine ujula hakkab pakkuma teenuseid ka linna ja valla koolidele. Kokkuleppe kohaselt tagatakse kooliõpilastele regulaarne ligipääs ujulale kehalise kasvatuse tundide ja ujumisõpetuse läbiviimiseks.
Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on tegemist linna jaoks märgilise ehitusega. „Viljandi on oodanud veekeskust ja spaahotelli üle kahekümne aasta. Nüüd on see teostumas. Järveäärne piirkond saab uue hingamise ja linn ühe olulise tõmbenumbri juurde. Uus hotell ja spaa toovad siia nii külalisi kui ka töökohti ning avardavad ka kohalike vaba aja veetmise võimalusi,“ ütles linnapea.
Oleg Grossi ettevõte OG Elektra ning ehitusettevõte Nordecon AS allkirjastasid lepingu Viljandi spaahotelli rajamiseks käesoleva aasta veebruaris. Ehituslepingu maksumus on 30 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ehituse kavandatav valmimisaeg on 2027. aasta suvel.
Spaahotelli hoonet iseloomustab modernne ja funktsionaalne arhitektuur, mille autoriks on KOKO arhitektuuribüroo. Projekt valiti välja 2019. aastal linna poolt korraldatud ideekonkursi raames. Arhitektide Raivo Kotovi, Andrus Kõresaare, Lembit-Kaur Stööri, Martin Tago ja Brita Porovarde poolt loodud lahendus on inspireeritud Viljandi ajaloolisest linnastruktuurist ja järveäärsest maastikust. Kontseptsiooni keskmes on looduslähedus ning materjalikasutuse harmoonia, mis seob hoone ümbritseva keskkonnaga ning pakub külastajatele lõõgastavat atmosfääri. Suurt rõhku on pandud energiatõhususele ja keskkonnasõbralikele lahendustele, et hoida pikaajalisi ekspluatatsioonikulusid madalal ja tagada jätkusuutlikkus.
Kuulutaja