President Karis külastas õppust Pikne ja kohtus Tapal prantsuse helikopteripilootidega
Vabariigi president Alar Karis külastas teisipäeval kaitseväe õppust Pikne, jälgis Rutja lähistel Lääne-Virumaal helikopterite laskeõppust ning kohtus Tapal Prantsusmaa helikopteri pilootidega. Riigipea tutvus nende tehnikaga ja tänas neid teenistuse eest.
President rõhutas liitlaste tähtsust Eesti kaitselahendis, seda eriti praeguses julgeolekuolukorras. „Liitlased on tihedalt põimitud Eesti kaitsetegevusse. Prantsuse üksuste osalemine kaitseväe õppusel Pikne on veenev näide sügavast usaldusest meie kaitsevägede vahel, koostoimest ja ühisest kaitsevõimest,” ütles president Karis.
Õppuse Pikne eesmärk on harjutada NATO vägede kiiret siirmist konfliktipiirkonda ning koostööd ohu tõrjumiseks maal, õhus ja merel. Ligi 3000 osalejaga õppus Pikne toimus 18. septembrist 2. oktoobrini. Eesti diviisi juhitaval suurõppusel osalesid liitlasüksused Lätist, Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Ameerika Ühendriikidest.
Kuulutaja