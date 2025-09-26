Klouniperekonna kurbus ja rÃµÃµm
Sel nÃ¤dalal jÃµudis Tallinna kinodesse dokumentaalfilm â€žMinu pere ja muud klounidâ€œ, mille autoriteks Heilika Pikkov ja Liina SÃ¤rkinen. Film rÃ¤Ã¤gib klouniametit pidavast abielupaarist Haide MÃ¤nnamÃ¤est ja Toomas Trossist, kes on rahva seas tuntud kui Piip ja Tuut.
Margit Adorf
Kuigi Piip ja Tuut on naljaklounid, mitte kurvameelsuse kehastused, siis lavatagusesse ellu jÃ¤Ã¤b publiku eest varjule perekonna valu ja klounide laste vaimse tervise mured, sest lapsed peavad vanemate tÃ¶Ã¶ tÃµttu varakult iseseisvaks saama, samas kui Ã¼ks lastest on autismi diagnoosiga. KÃµigi raskuste kiuste usub pereisa Toomas, et teater on maailmas selleks, et muuta inimeste elu paremaks.
Haide ja Toomas on koos olnud juba 1990ndatest aastatest alates, koos kÃ¤isid nad ka Taani teatrikoolis. Nad on abielus ja neil on kolm last. Filmi autorid on perekonda filminud enam kui viie aasta vÃ¤ltel, see on vaatlevas laadis, vÃ¤hem on intervjuusid ja need jÃ¤Ã¤vad tegelikult Ã¼sna pinnapealseks, kuid selle pealispinna all on tunda sÃ¼gavamat tumedust. Ma ei tea, kas autorid ise vÃ¤ga ei kÃ¼sinud ega surkinud vÃµi olid filmi tÃ¤iskasvanud peategelased rohkem kinnised, kuid linaloo kÃµige avameelsemaks ja mÃµnes mÃµttes ootamatuks peategelaseks kujuneb vanim tÃ¼tar Emma.
Ema Haide rÃ¤Ã¤gib vihjamisi, et lapsed olid nende perre soovitud, kuid tuli vÃ¤ga kaua oodata, millal esimene sÃ¼nniks. Vaataja ei saa teada, miks laste saamine varem ei Ãµnnestunud, keegi seda ei kÃ¼si ja keegi ise ka rÃ¤Ã¤kima ei hakka. Vast polegi oluline. Lapsed siiski tulid, kolm Ãµige lÃ¼hikese vahega, ehk nagu Haide filmis Ã¼tleb: â€žOlin krooniline rase.â€œ Sellegipoolest tundub kÃµige vanem tÃ¼tar Emma, kes on 15-aastasena, mil film perekonda jÃ¤lgima hakkab, nagu vÃ¤ike tÃ¤iskasvanu. Ta lÃµpetab parasjagu pÃµhikooli. Linaloo arenedes saame teada, et kui ema ja isa on tÃ¶Ã¶l, siis on noorema Ãµe ja venna eest hoolitsemine olnud Emma Ãµlul. See on olnud talle raske koorem. Me ei saa teada, kas on tal abiks olnud mÃµni tÃ¤iskasvanud sugulane-tuttav, pigem jÃ¤Ã¤b mulje, et ta on olnud tÃ¤iesti Ã¼ksi. Me ei saa teada kui vanalt ta esmakordselt nooremate eest hoolitsema jÃ¤i, kuid vihjamisi vÃµib aimata, et 15-aastasena on tal sellega juba paras kogemus.
Emma pihtimused on filmis kÃµige valusamad ja vahetud. See tÃµstab teravalt esile ka noorte vaimse tervise probleemi, kuigi jÃ¤llegi, sÃ¼gavuti sellel ei peatuta, pigem voolab film lihtsalt edasi, sest elu on selline ja midagi nagu polegi parata. Vanematel on samuti raske olnud lastest lahus olla, aga leib tuleb lauale tuua ja amet on selline, et kui ema ja isa on tÃ¶Ã¶l, siis nad on tÃ¶Ã¶l korraga. Kui nad on vÃ¤lisreisil, siis nad on seal korraga. Publikul ei teki kÃ¼simustki selles, kas ema ja isa ikka piisavalt hoolivad oma lastest, nÃ¤ha on, et hoolivad, sÃ¼gavalt. Aga nende elus on Ã¼ks armastus veel â€“ see on teater. Toomas ohkab korduvalt, et teater on ju see, mis peaks inimeste elu paremaks tegema.
Perekond tuleb Ã¼hiselt lÃ¤bi koroonapandeemia aegsest sulgemise perioodist, Emmast sirgub noor tÃ¤iskasvanu ja ta kolib kodust vÃ¤lja peigmehe juurde elama. Aeg mÃ¶Ã¶dub, pereliikmed saavad ka omavahel mingitest asjadest ajapikku paremini aru vÃµi millestki Ã¼ldse teada, mis varem jutuks ei olnud. LÃµpuks jÃµuab film sellisesse finaali, kus asjad laabuvad paremini, torm on vaibunud, pisarad kuivanud, saabub mÃµningane helgem lahendus, kuigi kogu lool on ikkagi kurbuse pitser. KÃµik, mis on saavutatud, on tulnud lÃ¤bi raske tÃ¶Ã¶, valu ja vaeva.
See on vÃ¤ga ehe portree Ã¼hest Eesti perekonnast. Klouni elu ei ole siin sugugi meelakkumine ja ega vÃ¤ga palju nalja ei saa. Muheleda saab, kuid vÃ¤ga tihti on siiski tunda olemise painet, elu ei ole meelakkumine. Armastust on filmis kÃ¼ll, armastust ja sÃ¼gavat hoolimist. See ei ole mingi tÃ¼Ã¼piline dokumentaal, kus inimesed rÃ¤Ã¤giksid oma elust vÃµi tÃ¶Ã¶st. See on pigem poeetiline portree, antropoloogiline vaatlus, kus publik saab ise kujundada oma arvamuse ja hiljem arutleda sotsiaalselt valusatel teemadel. Lastefilm see ei ole, teismelistel juba sobib vaadata, kuid pere pesamunadel hakkaks seda vaadates tÃµenÃ¤oliselt igav. TÃ¤isealistest sobib neile, kes armastavad psÃ¼hholoogilisi draamasid.
Ma hoiatan veel, et tegemist on vÃ¤ga emotsionaalse linalooga, mis vÃµtab tundlikumal vaatajal kindlasti silma mÃ¤rjaks. VÃµtke kinno minnes salvrÃ¤tipakk kaasa! Hea film, kindlasti minge ja vaadate seda just kinos, seal saate selle doki puhul parema elamuse. Ã„rge maha magage, seda tasub kinno vaatama minna.
Virumaal on oktoobrikuus ees ka paar tasuta vÃµimalust seda filmi nÃ¤ha, kuid seanssidele tuleb end eelnevalt veebi kaudu registreerida. 8. oktoobril toimub JÃµhvi Apollo kinos tasuta eriseanss, registreeruma peab Fienta keskkonna kaudu: fienta.com/et/viru-filmifondi-eriseanss-mpjmk. Sellel seansil on kohal nii autorid Heilika Pikkov ja Liina SÃ¤rkinen kui ka peategelased Haide MÃ¤nnamÃ¤e ja Toomas Tross. Tasuta seanss toimub ka 9. oktoobril Narva Eesti GÃ¼mnaasiumis, registreeruma peab samuti Fientas: fienta.com/et/viru-filmifondi-eriseanss-mpjmknerg. Autoritest on Narvas kohal Liina SÃ¤rkinen.
Oktoobrikuu jooksul jÃµuab film teistessegi Eestimaa paikadesse, nÃ¤iteks Iisaku rahvamajas on linateos 24. oktoobril. Rakvere teatrikino kohta hetkel ei oska infot anda, kuid linateose autor Heilika Pikkov lubas, et kindlasti jÃµuab film ka sinna ja loodetavasti koos kÃ¼lalistega.