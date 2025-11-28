Selgusid muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid
Muinsuskaitseamet kuulutas 20. novembri Ãµhtul vÃ¤lja aastaauhindade laureaadid. Restaureeritud Eesti rahvusraamatukogu hoones toimunud tÃ¤nuÃ¼ritusel tunnustati 2025. aasta parimaid restaureerimis- ja ehitustÃ¶id, tegusid ja leide. Samuti anti vÃ¤lja kaks elutÃ¶Ã¶ auhinda ja kaks Agne Trummali nimelist noore muinsuskaitsja preemiat. Ãœhtekokku jagati auhindu 15 kategoorias.
â€žMuinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid tuletavad meile meelde, et kultuuripÃ¤rand ei ole Ã¼ksnes mineviku peegel, vaid elav teadmiste ja kogemuste varamu, millele tÃ¤nases pÃ¤evas toetuda. Iga hoitud hoone, taastatud detail ja talletatud lugu on ka meie tuleviku kujundaja,â€œ lausus kultuuriminister Heidy Purga.
â€žMuinsuskaitse on eestlaste vereringe loomulik ja seadusegagi kinnitatud oluline osa, ent inimesed, kes hoidmise tÃ¶Ã¶d teevad, on harva esiplaanil. Ometi on pÃ¤randi kaitsjate tÃ¶Ã¶ mÃµju tohutu â€” see on kÃµigile silmaga nÃ¤ha ja kÃ¤ega katsuda, ja seda tÃµenÃ¤oliselt jÃ¤rgmise saja aasta jooksul ja veelgi pikemalt. Teie panus loob tÃ¤hendust, tuge ja jÃ¤rjepidevust ajas, mis vajab juuri ja vÃ¤Ã¤rtusi rohkem kui kunagi varem,â€œ sÃµnas muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.
Muinsuskaitseameti aastaauhinnad 2025 laureaadid on
- HÃ¤sti taastatud, konserveeritud vÃµi restaureeritud detail, ehitise osa vÃµi arheoloogiapÃ¤rand: Kanepi-Ala kalmistu kellatorn
- HÃ¤sti restaureeritud kunsti- vÃµi ajaloopÃ¤rand: Karja PÃ¼ha Katariina kiriku lÃµunaportaal ja Kolgata grupi reljeef
- Uus ajaloolises keskkonnas: Kadrioru pargi oranÅ¾erii
- JÃ¤rjepidevalt hooldatud ja hoitud kultuuripÃ¤rand: Ruhnu PÃ¼ha Magdaleena kirik
- PÃ¤randit vÃ¤Ã¤rtustav KOV: PÃ¤rnu â€“ Supeluse tÃ¤nava rekonstrueerimine
- Aasta leid: Sindi-Lodja kiviaja kompleks â€“ Eesti vanim maja on leitud
- HÃ¤sti taastatud hoone muinsuskaitsealal vÃµi kaitsevÃ¶Ã¶ndis: Uus tn 1, Kuressaare
- HÃ¤sti restaureeritud mÃ¤lestis eraomandis: VÃµhma kÃ¼lakool, LÃ¤Ã¤ne-Virumaa
- HÃ¤sti restaureeritud mÃ¤lestis avalikus omandis: Eesti Rahvusraamatukogu
- Aastate tegu: Tallinna Linnateatri kompleksi restaureerimine
- PÃ¤randi tutvustaja: Aare Olander
- PÃ¤randi uurija: Elo Sova
- Parim restauraator: Isabel Aaso-Zahradnikova
- Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia: Kirsi-Merilin Luik, TLPA muinsuskaitseosakonna eeslinnade peaspetsialist; Anita Staub, muinsuskaitseameti ehituspÃ¤randi osakonna juhataja
- ElutÃ¶Ã¶ auhind: Mart KeskkÃ¼la, restaureerimisarhitekt ja valdkonna edendaja; Tiina MÃ¤gi, Tallinna vanalinna hoidja ja kaitsja
