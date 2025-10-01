Tutvu mobiilimängude loojaga Galaxy4Games – Tallinnast ülemaailmseks tegijaks!
Kas teadsid, et Statistikaameti 2024. aasta andmete kohaselt on Eestis ligi 160 000 aktiivset ettevõtet? Eesti on digitoodete loomisele keskendunud ettevõtete jaoks suurepärane kasvulava – toimiva e-infrastruktuuriga digiriik lubab hakkajal programmeerijal minutitega oma ettevõtte püsti panna ja hakata omaenda tööandjaks. Kuna IT-arendajate tööturg on võrdlemisi küllastunud, tuleb IT-ettevõttel edu tagamiseks pakkuda digilahendusi, millele konkurendid ei mõtle või mis paistavad konkurentide sarnaste veebitoodete seast säravalt välja.
Tallinnas asuv mobiili- ja veebiäppide arendaja Galaxy4Games tegi just seda ning tänaseks on pisikesest arendusmeeskonnast kasvanud välja ettevõte, millel on ette näidata 15 aasta jagu kogemust ning veerandsada kaasaegset mobiili- ja veebimängu. Nähes mängude nimekirjas bingot, mida paljud seostavad ainult hasartmängimisega, võib huvilisele jääda ekslikult mulje, nagu looks Galaxy4Games kasiinomänge – ühenduslüli on küll olemas, kuid võttes ette uued kasiinod veebilehel kasiinodeestis.ee ei näe sa hasartmänguportaalide mängunimekirjas ühtegi ettevõtte nimega kaunistatud õnnemängu.
Galaxy4Games on käpa pistnud pea igasse meepotti
Pisikese arendusmeeskonnaga mänguloojad jäävad tavaliselt ühte masti mängudele kindlaks, kui Galaxy4Games on aastate jooksul välja töötanud äärmiselt mitmepalgelisi video- ja mobiilimänge:
- mängulaual manööverdamise teel kolme sümboli kokkusobitamisele üles ehitatud mängud
- veebipusled, lauamängud ja lihtsad sõnamängud
- RPG ja MMORPG virtuaalsed rollimängud
- hariduslikud ja õpetlikud mängud
Galaxy4Games on loonud mängudele lisaväärtuse andmiseks rohkelt modulaarseid elemente, mida saab mängudesse kerge vaevaga juurde lisada. Vaikselt igapäevaellu imbunud mängustamine tõstab mängurite huvi rakenduse järjepideva kasutamise vastu ning Galaxy4Games mobiilimängud sisaldavad elemente nagu kleepsukollektsioonide kokkupanemine, boonused kindlal perioodil igapäevase sisselogimise eest või mängupassid, mis annavad punktide kogumise eest mängimiseks preemiaid.
Kõige populaarsemad Galaxy4Games mobiili- ja veebimängud
Mängulooja tutvustab kasutajatele kodulehel oma kõige uhkemaid projekte, mis näitavad mänguarendajate tiimi suurepäraseid oskuseid hüpata ühelt žanrilt teisele. Pane tähele, et kuigi mängude allalaadimine ja aeg-ajalt mängimine on tasuta tegevus, on mängudesse sisse ehitatud ka boonuste poed, milles müüdavad boonused nõuavad mängurilt väljaminekut!
Bingo: Love in Montana
Bingomängudes osalemiseks ei pea end bingopileteid müüvasse poodi kohale vedama ega liituma internetikasiinodega, sest nunnu kujundusega meelelahutuslikud bingomängud on saadaval ka tasuta nautimiseks! Mobiilimäng “Bingo: Love in Montana” ühendab bingo mängimise oma virtuaalkodu pideva tuunimisega. Mängija alustab pisikese majapidamisega ning elamise uhkemaks muutmiseks tuleb piisavalt bingos võita. Kuigi hasartmängud pole reaalses elus sobivaks viisiks raha teenimiseks, on see mängu virtuaalmaailmas ainukeseks viisiks, kuidas muuta iganenud hurtsik kaasaegseks ja maitsekalt sisustatud mõisaks.
“Bingo: Love in Montana” on seni mängijate poolt suurepäraselt vastu võetud: Google’i äpipoes on mängu allalaadimiste arvuks märgitud 100 000+ ning kasutajate keskmine hinnang on 4,3. Apple’i äpipood ei näita küll allalaadimiste arvu, kuid mängu keskmine hinnang on veelgi kõrgem – 4,7.
Skiesverse
Ettevõtte hetkel kõige mahukam ja funktsioonirikkam üllitis on nii arvutis kui mobiilis mängitav postapokalüptiline RPG-rollimäng “Skiesverse”, mille mobiiliversioon ilmus Google Play äpipoodi vaid kuu aega tagasi. “Skiesverse” on üks unikaalsemaid veebipõhiseid rollimänge tänu kasutajakesksele majandusele. Mängule pääseb proovimiseks ligi ilma kontot loomata, kuid kogu funktsionaalsuse lahtilukustamiseks on vaja mängu kas Facebooki või kolme alternatiivse teenusepakkuja kaudu sisse logida.
Kasutajakeskne majandus tähendab, et kõik materjalid, mida on mängus võimalik oma baasi parandamiseks osta, jõuavad mängijatevahelisele “turule” tehtud töö tulemusena: maakide kaevandamine ja materjalide esemeteks töötlemine on hetkel parimad viisid Skiesverse’is edu tagamiseks. Ka selles mängus tuleb karakteri, varustuse ja kodubaasi eest hoolt kanda ning mänguritel on võimalik kambakesi jõud kokku panna.
Puzzle Fight
“Puzzle Fight” on Android-seadmetele mõeldud mobiilimäng, mis on välja töötatud küll Galaxy4Gamesi poolt, kuid mida turustab ja haldab sama omaniku Suurbritannia mänguettevõte Whimsy Games. Kolme sümboli kokkuliitmisele üles ehitatud mäng laseb mänguritel teiste vastu astuda, kuid tegemist pole lihtlabase kristalli- ja kommimänguga. “Puzzle Fight” on suunatud mänguritele, keda köidavad müsteeriumid, salapära ja maagia, sest sinu vastasteks (ja ka abistajateks) saavad rüütlid, metshaldjad, maagid ja teisedki fantaasiamaailmast mobiili hüpanud tegelased.
Vastaste sümbolite kokkupanemise teel hävitamise muudavad põnevamaks mängu sisse ehitatud lisafunktsioonid, mis meenutavad nii klassikaliste videomängude kui internetikasiinode lisafunktsioone. Saavutuste eest auhindade teenimine, aina tugevamate kangelaste lahtilukustamine ning ründe- ja kaitseboonuste kasutamine muudavad tavaliselt vanurite meelelahutuseks peetava match 3 tüüpi mängu tõeliseks seikluseks! Tunnistame, et seiklusrikkuse osas tuleb mänguloojate sõnu uskuda, sest stuudio kodulehel asuv allalaadimislink viib mängu asemel vealehele.