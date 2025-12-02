Vahva VÃ¤rk 5 – lugu sellest kuidas sÃ¼ndis Ã¼ks MTÃœ
MTÃœ Vahva VÃ¤rk moto on â€žÃœksik sÃ¼si kustub ikka Ã¤raâ€œ â€“ seepÃ¤rast ootab MTÃœ Vahva VÃ¤rk osalema inimesi, kes vajavad sotsiaalset suhtlemist ja soovivad positiivset elamust.
2020. aasta â€“ koroona aasta, piirangud. Inimesed istuvad kodudes nagu vangistuses, hirmul, teadmatuses, suhtlemisvajaduses, Ã¼ritusi ei toimu. Nii me alustasime esialgu kuuekesi, nii palju oli piirangute ajal lubatud.
Tegevust alustasin oma kodus kokkamisega, see oli paras arv inimesi, igaÃ¼ks sai Ã¼lesande. Huvilisi oli muidugi rohkem, pidin Ã¼hte sama toitu tegema mitu korda erinevate inimestega. Esimene sÃ¶Ã¶k oli tÅ¡eburek â€“ ma polnud seda ealeski varem valmistanud. Riskisin, tuli vÃ¤lja.
Kokkamised lÃµppesid Ã¼hislaua taga toidu sÃ¶Ã¶misega, retseptide jagamise ja vestlusringiga. See oli tervendav. Muide â€“ mulle vÃ¤ga meeldib lauda katta, puhas nauding.
PaastumaarjapÃ¤eva tÃ¤histasime VallimÃ¤el, rÃ¤Ã¤kisin selle pÃ¤eva traditsioonidest ja kommetest.
Ãœhised kokkamised, jutuajamised viisid mind koolitusele. Koolitusele, et oskaksin rohkem inimestele tuge pakkuda. Nii ma lÃ¤ksin tugigrupi juhendaja tÃ¤iendkoolitusele. Heaolu ja Taastumise Kool MTÃœ kutsus tollal koolitusele kohaliku kogukonna sÃ¤deinimesi, kellel on valmisolek alustada vaimse tervise raskustest taastujatele tugigruppide lÃ¤biviimist oma kodukohas. Tugigrupi koolitus lÃ¤bitud, uued teadmised ja oskused omandatud.
Veidi hiljem tuli vÃµimalus esitada projekt VIROLile, ideekonkurssi pealkiri oli â€žVaimse tervise toetamine lÃ¤bi ennetustegevuste minu kogukonnas ja LÃ¤Ã¤ne-Virumaalâ€œ.
Piirangud said otsa, projektiga saime materiaalset toetust ja tekkis vÃµimalus viia lÃ¤bi erinevaid Ã¼ritusi: matku looduses, kÃ¤elist tegevust Leekpea stuudios, vaimse tervise loenguid Anne Tipner-Torni juures, ekskursioone. Meie tegevus lÃ¤ks mitmekesisemaks ja tuli aina uusi liitujaid.
Siin tahan Ã¶elda, et meie MTÃœ eesmÃ¤rk ei ole liikmeskonda suurendada, meie anname vÃµimaluse. VÃµimaluse vÃµtta osa Ã¼ritusest ja olla kaasatud, tulla kodunt vÃ¤lja.
Meil ei ole oma ruume. Korraldame Ã¼ritusi erinevates kohtades. Oleme tÃ¤nulikud Gustavi maja perenaisele Ly JÃµele, et oleme saanud korduvalt Gustavi maja Ãµdusat ruumi koos kÃ¶Ã¶gi kasutamisega rentida. Ãœritustele oleme kutsunud inimesi rÃ¤Ã¤kima kaugete maade reisidest: Uganda, Keenia, Kanada, Armeenia.
Sel aastal toimus kaks Ã¤gedat vÃ¤ljasÃµitu Setomaale. Oleme tÃ¤nulikud Rakvere linnavalitsusele tegevustoetuse eest.
MÃ¤rkamatult on saanud MTÃœ Vahva VÃ¤rk 5 aastaseks. ÃœlemÃ¶Ã¶dunud pÃ¼hapÃ¤eval tÃ¤histasime seda pidulikult Villa Theresas. JÃ¤rgmiseks aastaks on plaanid samuti olemas.
Suur tÃ¤nu kÃµigele, kes meid ruumidega on aidanud. Eriline tÃ¤nu inimestele, kes on sÃ¼ndmustest osa vÃµtnud, olete vÃ¤ga vahvad! Kutsun inimesi Ã¼ritustel kaasa lÃ¶Ã¶ma, Ã¤rge jÃ¤Ã¤ge Ã¼ksi â€“ saame kokku ja tegutseme vahvalt!
Helmi Urbalu,
MTÃœ Vahva VÃ¤rk eestvedaja