Vaimse tervise kohvik ootab vestlema
28. november 2025 | Tervis | Kommentaare pole|
Iga kuu viimasel laupÃ¤eval on Rakvere raamatukogus avatud vaimse tervise kohvik. See on koht, kus inimesed saavad vabatahtlikega rahulikult vestelda ja tunda, et nende mure on pÃ¤riselt kuulatud. Nimi â€žkohvikâ€œ ei ole juhuslik â€“ mitmes Eesti linnas toimuvad sarnased vestlused just kohvikulikes tingimustes, et luua kodune ja turvaline keskkond avatud vestluseks.
Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kÃµik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid ja nÃµu kÃ¼sida. Oodatud on ka inimesed, kes on mures oma lÃ¤hedase vaimse tervise pÃ¤rast ning soovivad seda jagada. JÃ¤rgmine vaimse tervise kohvik toimub 29. novembril kell 11â€“14.
Kuulutaja