Eesti Laulul osalenud kaasautoril Ariana Arutjunjanil valmis uus lugu
Aprilli alguses tuli vÃ¤lja Tapalt pÃ¤rit noore talendi Ariana Arutjunjani teine singel, mis valmis koostÃ¶Ã¶s tunnustatud Eesti hiphopmuusiku ja produtsendi Bert Prikenfeldiga. Neiu rÃ¤Ã¤kis, kuidas lugu sÃ¼ndis ning mis teda muusika kirjutamisel inspireerib.
Liisi Kanna
Tapalt pÃ¤rit Ariana Arutjunjan on laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent, kes Ãµpib praegu Viljandi kultuuriakadeemias, kujundades end muusiku ja heliloojana. Muusikal on tema elus alati olnud mingi koht â€“ alustades Ãµpingutest Tapa muusikakoolis klassikalise flÃ¶Ã¶di erialal ning liikudes edasi kitarri ja laulukirjutamise juurde.
Aastate jooksul on Ariana oma artistiteed kujundanud lÃ¤bi erinevate kogemuste, sealhulgas osaledes muusikakonkurssidel (nÃ¤iteks â€žLaulukarusellisâ€œ), saates â€žEesti otsib superstaariâ€œ (2021) ning hiljuti ka Eesti Laulu konkursil laulukirjutajana (2026). Samuti on ta bÃ¤ndiliige folk-rokk ansamblis nimega Trifoor.
Niisiis on tema muusikutee praeguseks olnud juba pÃ¤ris pikk, arvestades, kui noorelt lavale astutud sai. Kuid millised on noore talendi tuleviku plaanid-unistused, mida muusikukarjÃ¤Ã¤ris pÃ¼Ã¼da? Kas pigem Eesti vÃµi vÃ¤lismaa lavad?
â€žIsegi imestan, et muusika ikka veel nii suur osa mu elust on. Plaanide-lootuste-unistuste kohapealt: ma ei tea miks, kuid mul on lapsest saadik kuidagi selge olnud, kuhuni ma jÃµuan. See ei pruugi hÃµlmata suuri lavasid, kuid see hÃµlmab kindlasti minu enda loomingut. PÃ¼Ã¼an iga pÃ¤ev valida midagi, millest pÃ¤riselt hoolin ja seni on selleks muusika loomine olnud,â€œ andis Ariana sÃ¼damliku vastuse.
Ariana loomes on kuulda indie-popi, souli ja folgi mÃµjutusi. Neiu sÃµnul ei ole ta veel nii vana, et julgeks end Ã¼hte kindlasse Å¾anrisse kinni panna ja kas Ã¼ldse kunagi. Pigem peab Ariana muusikas olulisemaks ausust ja hetkes sÃ¼ndivat loomingut kui stiilipiirangut.
Aprilli alguses tuli vÃ¤lja Ariana teine singel â€žDreamRealityâ€œ, mis valmis koostÃ¶Ã¶s tunnustatud Eesti hiphopmuusiku ja produtsendi Bert Prikenfeldiga.
Ariana sÃµnul on loo skelett iseenesest juba nii siiras ja toimiv, et seda on raske mitte meelde jÃ¤tta. Loo teema kÃ¤sitleb inimese reaalsuse ja sÃ¼rreaalsuse segunemist Ã¼hte hetke, sellega kaasnevat Ã¤revust ning aktsepteerimist. Elektrooniline kÃµlapilt ning popilik tunnetus on teadlikult esiplaanil, et loo sÃµnum jÃµuaks vÃµimalikult laia kuulajaskonnani.
â€žDreamRealityâ€œ sai alguse Ariana tagaaias Tapal. Loo pÃ¤ris algses versioonis oli lihtsalt Ariana koos kitarriga, hiljem liitusid sÃµbrad, kellega salvestati bÃ¤ndiversioon â€“ see on ka singli algmaterjal. Ning viimaks lisas tuntud hiphopmuusik ning produtsent Bert Prikenfeld sellele oma maitse ning sÃ¼stis loo niisugusesse â€žDreamRealityâ€œ versiooni, mida nÃ¼Ã¼d kÃµigil platvormidel kuulda saab.
KÃ¼simuse peale, mis neiut lugude kirjutamisel inspireerib, vastas Ariana: â€žMul Ã¼ks sÃµber Ã¼tles hiljuti, et inspiratsioonil tuginemine on nÃµrkadele ning seda tuleb Ãµppida endas ise kultiveerima. Usun jÃ¤rjepidevusse ning usun, et kui koguaeg teha midagi, mis on osa su elevusest, siis kÃ¼ll sealt ka miskit vÃ¤lja tuleb. Aga kui sÃµbra sÃµnadelt veidi eemale triivida, siis ma olen hakanud pidudel kÃ¤ima, juhuu! Mitte unustamise, vaid mÃ¤rkamise pÃ¤rast â€“ mÃ¤rkan inimesi ja elu pidevat liikumist. See vist inspireeribki. KÃ¤id ja kogud ja koged ja siis aga kirjutad!â€œ