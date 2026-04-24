Michael Jacksoni veri ekraanil
Superstaar Michael Jacksoni film startis kÃµikjal Ã¼le maailma selle nÃ¤dala kolmapÃ¤eval, 22. aprillil. Seda nii maailma suurlinnades kui ka kÃµige pisemates kinodes, kuhu suured Hollywoodi filmidki jÃµuavad mÃµnikord viivitusega.
Margit Adorf
Seega, ma arvan, et artikli ilmumise ajaks on suurematel Jacksoni fÃ¤nnidel film juba vÃ¤hemalt korra nÃ¤htud. Ãœhtlasi arvan, et fÃ¤nnid ei ole pidanud linateoses pettuma, mis siis, et mingi osa kriitikuid oli jÃµudnud filmi tÃ¤ielikult maha teha juba enne selle kinodesse jÃµudmist. No ikka vÃ¤ga hÃ¤vitav hinnang on antud, seega lÃ¤ksin ka ise mitte vÃ¤ga kÃµrgete ootustega pressilinastusele, kuid tuleb tunnistada, et tÃ¤iesti okei film on, julgen isegi soojalt soovitada, mitte ei hoiata. KÃµik oleneb vast eelhÃ¤Ã¤lestusest â€“ kui oled kuri Jacksoni isiku peale Ã¼leÃ¼ldiselt, siis sa oled filmi vaadates sapine vÃµi lihtsalt nii mÃ¼rki tÃ¤is, et ei lÃ¤hegi vaatama. Aga kui lÃ¤hed ja annad vÃµimaluse meeldida, siis see film siiski on sÃ¼mpaatne ja tasub kinoskÃ¤iku.
Peamine filmile eelnenud kriitika on muidugi see, et linalugu ei kajasta Jacksoni elu kogu ulatuses, ehk siis seal ei ole silpigi skandaalsetest ahistamistest, lastest, surrogaatemast jms. Ãœks pÃµhjus, miks neid teemasid ei ole kÃ¤sitletud, vÃµib olla see, et rÃ¤Ã¤gitakse nagu oleks tegemist kolmeosalise filmiga ehk triloogiaga. Teine osa tulla vÃ¤idetavalt aasta-paari pÃ¤rast ja kolmas osa siis ehk veel hiljem.
Praeguse filmi algversioon oli olnud 3 tundi ja 30 minutit pikk, kinodesse jÃµuab versioon, mis on 2 tundi ja 7 minutit ning see katab perioodi Michaeli lapsepÃµlvest kuni 1998. aastani ehk selle ajani, mil Jackson lÃµpuks perekonna ansamblist lÃµplikult lahkus ja alustas soolokarjÃ¤Ã¤ri. Selleks ajaks oli ta kÃ¼ll juba vÃ¤lja andnud kaks sooloalbumit, kuid esines siiski endiselt ka oma isa loodud perebÃ¤ndis, kus olid peale Michaeli veel neli venda.
Kui te lÃ¤hete kinno sooviga saada teada midagi enamat Jacksoni lavatagusest elust, siis seda te ei saa. Mingit kaemust superlaulja sisemaailma ja loomingulistesse heitlustesse ka ei ole. See on siiski pigem kontsertfilm ja kui seda vaatama minna sellise ootusega, et saab palju head muusikat ja nÃ¤puotsaga midagi natuke pereelust, siis jÃ¤Ã¤te kindlasti rahule.
Filmis esinevad nÃ¤itlejad teevad oma rollid vÃ¤ga hÃ¤sti, eriti hea on isa, kelle puhul kÃ¼ll kerkib kÃ¼simus, et kas ta siis oli tÃµesti nii karm ja vÃ¤givaldne vaid vÃ¤iksema poja suhtes ja naist Ã¼ldse ei nÃ¼peldanudâ€¦ Aga guugeldamine nÃ¤itab, et jah, laste vastu tÃµstis kÃ¤tt, naise suhtes oli vaid vaimselt vÃ¤givaldne. Kui see â€žvaidâ€œ kuidagi parem oleks, ega see ei vabanda. Isa mÃ¤ngib Colman Domingo ja ta on selles rollis veenvalt vastik.
Peaosa, Michael Jacksoni rolli, teeb Jaafar Jackson, kes on Michael Jacksoni veresugulane â€“ venna Jermaine’i poeg. Ehk siis Michael oli Jaafari onu. See on hea valik, sest noormees teeb oma tÃ¶Ã¶d sÃ¼damega ja veenvalt, tal on sarnane hÃ¤Ã¤letÃ¤mber ja ilmselgelt ka sarnasusi vÃ¤limuses. See on suur pluss, et mÃ¤ngima on pandud lÃ¤hisugulane ja ta on oma tÃ¤htsa Ã¼lesande kÃµrgusel. AusaltÃ¶eldes ei oskaks isegi ette kujutada, et mingi suvaline nÃ¤itleja oleks seda rolli tegema pandud, sest mind ilmselt hakkaks hÃ¤irima, kui ma tean seda inimest teistest filmidest.
Jaafari jaoks on see esimene nÃ¤itlejatÃ¶Ã¶, ja ta on vÃ¤rske veri, otseselt ka Jacksoni veri. Kuigi eks ta telesaadetes kaamera ees on varem esinenud iseendana kÃ¼ll, aga see on midagi hoopis muud, kui teiseks inimeseks kehastumine. Minu poolt talle sÃ¼gav kummardus ja aplaus. Mainida tasuks ka seda, et pere kÃ¤sutuses on olnud Michaeli pÃ¤evikud ja mÃ¤rkmed, mis aitasid Jaafaril onu rolli sÃ¼veneda.
Noore Michael Jacksoni rollis on 12-aastane Juliano Valdi, kelle nÃ¤itlejakarjÃ¤Ã¤r on alles alguses ja ka tema on noore Michaelina vÃ¤ga hea. Teistest olulisem roll on ka turvamehe Bill Bray rollis oleval KeiLyn Durrel Jonesil, kellele mul samuti ei ole midagi ette heita. Nii vÃ¤he kui Jacksoni eraelu selles filmis markeeritud on, siis igal juhul see on okei, ei mÃµju kuidagi ebaloomulikult.
Paljude jaoks on Michael Jackson veel tÃ¤napÃ¤evalgi suur iidol ja vaieldamatult, isegi kui te ei ole Jacksoni loomingu tulihingeline austaja, siis iga muusikaprofessionaal peab tunnistama seda, et tal oli suurepÃ¤rane anne ja tema muusika on popmaailma taeva tipplooming. Kui seal taga oli nÃ¼Ã¼d veel ka mingeid tumedamaid seikasid, siis see ehk selgub jÃ¤rgnevates filmides vÃµi saab ka praegu vaadata erinevaid dokfilme sel teemal. Aga kui me rÃ¤Ã¤gime puhtalt muusikast, siis muusika osas on tegemist filigraanse ja stiilipuhta loominguga ning just loominguline areng on ekraanil hÃ¤sti nÃ¤ha.
Mida teisest osast oodata tasuks? Ehk seda, et kui Jackson vanematekodust vÃ¤lja kolib ja oma Neverlandi loob, siis keskendutaksegi rohkem ka sellele. Samas, ametlikult ei ole mingeid jÃ¤rgesid (veel) vÃ¤lja kuulutatud, triloogia tulek on puhas spekulatsioon ja jÃ¤rje saabumise jutt Ãµigustatud ootus.
ReÅ¾issÃ¶Ã¶ri osas ka veel vÃ¤ike Ãµlalepatsutus â€“ reÅ¾issÃ¶Ã¶riks on Antoine Fuqua, kes on teinud tÃ¤iesti korralikke, pigem tugevaid keskmisi filme reÅ¾issÃ¶Ã¶rina, ja pÃ¤ris hÃ¤id filme produtsendina. Praeguse filmi pÃ¤rast ta hÃ¤bi tundma ei pea. Juhul kui keegi iriseb selle loomingulise lahenduse kallal, siis tÃµenÃ¤oliselt kritiseerib ta linateost oma mingite muude tÃµekspidamiste pinnalt, mitte ei hinda tÃ¶Ã¶ loomingulist tulemust ja filmi nauditavust kvaliteetse kÃ¤sitÃ¶Ã¶ osas. Mulle see woke-vÃ¤rk vÃ¤ga ei meeldi, kuigi jah, ma olen ka kergemat sorti lumehelbeke, aga ma olen siiski kriitiliselt ausa meelega. SeepÃ¤rast â€“ soovitan. Hea film. Vaadaku kinos see, kellele kunagi eales on vÃ¤hemalt Ã¼ks Jacksoni esitatud laul meeldinud.