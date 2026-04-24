Via Baltica maantee saab katkematu 5G-Ã¼henduse Tallinnast kuni Poola piirini
Vilniuses kogunenud 5G-BALTICS projekti partnerid leppisid kokku jÃ¤rgmistes sammudes katkestamatu 5G leviala rajamiseks Via Baltica trassil. KÃ¤esoleva aasta aprilli alguses alustasid mobiilioperaatorid ametlikult 5G aktiivse taristu rajamist, piiriÃ¼lesed lÃ¤bivuse testid on plaanis lÃµpule viia 2027. aasta lÃµpuks.
5G-BALTICS konsortsiumi kohtumise peamised teemad olid passiivse optilise taristu arendamise edenemine, 5G aktiivse taristu rajamise planeerimine ning katkematu 5G koridori testimine kÃµigis kolmes riigis â€“ Eestis, LÃ¤tis ja Leedus.
Projekti partnerid on TalTech, ELASA, Telia Eesti, Elisa, Tele2 Eesti, Tet, Via Lietuva, Tele2 LÃ¤ti, Tele2 Leedu, Telia Leedu, kes andsid Ã¼levaate oma tegevustest ning rÃµhutasid Ã¼hiselt optilise vÃµrgu ettevalmistuse olulisust 5G koridori edasisel arendamisel. KÃ¤esoleva aasta aprillis alustasid mobiilioperaatorid 5G taristu rajamist.
5G-BALTICS projekti eesmÃ¤rk on tagada 2027. aasta lÃµpuks 5G leviala kogu Via Baltica maantee ulatuses Tallinnast kuni Leeduâ€“Poola piirini Kalvarijas. Projekti Ã¼ldeesmÃ¤rk on rajada transpordikoridori jaoks 5G taristu, mis tagab katkematu leviala ja vastab Ã¼hendatud ja automatiseeritud liikuvuse (CAM) ning intelligentsete transpordisÃ¼steemide (ITS) nÃµuetele. Lisaks toetab see erinevaid 5G teenuseid ja rakendusi kogu Via Baltica maanteel.
Projekt hÃµlmab transpordikoridore Eestis, LÃ¤tis ja Leedus, sealhulgas piiriÃ¼leseid lÃµike, ning tagab kokku 663 km ulatuses katkematu 5G leviala. Rajatavad tugijaamad loovad 5G leviala kÃµigis kolmes riigis ning eraldi keskendub projekt katkematu leviala tagamisele piiripunktides.
Konsortsiumi kohtumine lÃµppes kokkulepetega edasiste tegevuste osas ning kinnitati partnerite jÃ¤tkuvat tihedat koostÃ¶Ã¶d, et tagada projekti Ãµigeaegne ja edukas elluviimine.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Ã¼hendamise rahastu (CEF) programmi kaudu. 5G-BALTICS projekti kogumaksumus on hinnanguliselt ligikaudu 16,5 miljonit eurot, millest 50 protsenti katab Euroopa Liidu toetus.
