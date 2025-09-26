Rakvere teatris tembutab Karlsson katuselt
KolmapÃ¤eval esietendus Rakvere teatri suures saalis Astrid Lindgreni igihaljas lugu â€žVÃ¤ikevend ja Karlsson katuseltâ€œ. Dramatiseeringu autor on Wimberg, Karlssoni tembud toob lavale Urmas Lennuk.
Ãœhel pÃ¤eval maandub sÃµprust ja seiklusi igatseva VÃ¤ikevenna tuppa sÃ¼mpaatselt sÃ¼Ã¼dimatu Karlsson, kellega koos pole aega tunda ei igavust ega Ã¼ksindust. Parajalt paks mees oma parimates aastates teeb taskuvaraste Fille ja Rulle elu kibedaks ning tirriteerib Majasokku. Lahke ja sÃ¼damliku VÃ¤ikevenna abiga saab esmaspilgul isekast Karlssonist teistega arvestav ja hooliv sÃµber.
â€žKuigi Karlssonit peetakse lastekirjanduses pisut egoistlikuks tegelaseks, on tema sees tÃ¤pselt samasugune igatsus olla hoitud ja armastatud nagu meis kÃµigis. Karlssoni pÃ¤Ã¤stab see, et ta kohtub VÃ¤ikevennaga, kes pakub talle tingimusteta sÃµprust,â€œ rÃ¤Ã¤kis lavastaja.
Osades astuvad Ã¼les Margus GrosnÃµi, Rainer Elhi, Silja Miks, Anneli Rahkema ja Peeter RÃ¤stas, tÃµlkija Vladimir Beekman, kunstnik Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Imre Ã•unapuu.
