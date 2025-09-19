Taekwondo-noored võistlesid Lätis
12.–13. septembril osalesime rahvusvahelisel taekwondo-turniiril Jelgavas, Lätis. Tiim naasis kahe kulla, kolme hõbeda ja kahe pronksiga – väärtuslik kogemus, mis annab motivatsiooni edasi töötada.
Eesmärgid olid kõrgemad, kuid iga matš õpetas midagi uut. Jätkame treeninguid, lihvime detaile ja oleme valmis juba kuu lõpus Soomes taas võistlustulle astuma.
Täname kõiki sportlasi pühendumuse eest: Miliana Gross (1. koht), Ronja Aru (1. koht), Arina Dukenejeva (2. koht), Rihard Kullik (2. koht), Georg Germanenko (2. koht), Mirtel Mirabel Allik (3. koht), Gloria Lõhmussaar (3. koht), Oskar Kullik.
Marko Levtšenko,
spordiklubi ML Sport treener