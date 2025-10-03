Virumaa noored sportlased näitasid taas taset

Ühispilt. Foto: spordiklubi ML Sport

27. septembril osalesime Virumaa taekwondo-tiimiga Soomes Korean Ambassador Cupil ning meie sportlased tegid tulemusliku töö areenil.

Sparringu tulemused – 1. koht: Miliana Gross, Ronja Aru, Mirtel Mirabel Allik, Rihard Kullik, Oskar Kullik, Keitlin Küngas, Samantha Muuli; 2. koht: Daniil Šumilov, Georg Germanenko; 3. koht: Saara Vahtramäe, Lorette Paju.

Kompleksharjutuse tulemused – 2. koht: Lorette Paju; 3. koht: Saara Vahtramäe.

Meie plaan pidas seekord vett – vigade parandus on tehtud! Tiim töötas koos tugevalt ja ühtehoidvalt ning lisasime oma bandega Soomlaste võistlustele ka natuke vürtsi.

Juba paari päeva pärast sõidame Euroopa väikeste riikide meistrivõistlustele – Soome turniir oli selleks ideaalne ettevalmistus.

Treenerid: Ronald Smorodin, Jung Young Hun, Marko Levtšenko

