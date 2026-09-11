1930: Agatha Christie abiellus 14 aastat noorema mehega
Täna 96 aastat tagasi, 11. septembril 1930. aastal pandi tagasihoidliku abielutseremoonia käigus Edinburghi kirikus paari tunnustatud krimikirjanik Agatha Christie ja noor lootustandev arheoloog Max Mallowan.
Allan Espenberg
Inglise kirjanik Agatha Christie (1890-1976) on maailma üks kuulsamaid detektiivkirjanikke, kelle krimilood kuuluvad maailma enim avaldatud teoste hulka. Kuid ennekõike oli ta naine, kes tahtis armastada ja olla armastatud.
Esmakordselt abiellus Agatha Christie esimesel jõulupühal 1914. aastal ehk vahetult pärast Esimese maailmasõja algust. 24aastase neiu väljavalituks oli aasta vanem sõjaväelane Archibald Christie, kellesse ta oli juba mitu aastat olnud armunud ja kes sõja ajal tõusis koloneli auastmesse. 1919. aastal sündis neile tütar Rosalind. See aeg tähistas Agatha loomingulise karjääri algust. 1920. aastal ilmus tema esimene romaan „Saladuslik juhtum Stylesis“, kus tegelasteks on Hercule Poirot, Arthur Hastings ja inspektor Japp. Archibald Christie andis naisele lisaks kaunile tütrele ka perenime, mis sai lõpuks kuulsaks kogu maailmas.
Agatha kadumine
Kuid abielu koloneliga ei kestnud kaua. Archibald Christie tunnistas Agathale üles oma truudusetuse ja palus lahutust, olles armunud oma golfikolleegi Nancy Neele’i. Pärast tüli 1926. aasta detsembris kadus Agatha kodust, jättes oma sekretärile kirja, milles väitis, et suundub Yorkshire’i.
Kirjaniku kadumine tekitas ühiskonnas suurt elevust, kuna tema nimi oli sel ajal juba laialdaselt tuntud. 11 päeva jooksul ei teatud naise asukohast midagi. Leiti küll Agatha auto, kus oli ainult tema kasukas. Uuriti läbi läheduses olevaid järvi, 15 000 vabatahtlikku hakkasid piirkonda läbi kammima, ka Archibaldi telefoni kuulati pealt, sest mõned kahtlustasid teda oma naise kadumises.
Hiljem selgus, et Agatha Christie oli registreerinud end Teresa Neele’ina (tema rivaali perenimi) väiksesse spaahotelli. Christie ei selgitanud oma kadumist, aga kaks arsti diagnoosisid tal peavigastusest tingitud amneesia. Teise teooria kohaselt kavandas ta oma kadumist teadlikult, et kätte maksta abikaasale, keda politsei hakkaks kahtlustama tema mõrvas, või lihtsalt selleks, et endale ja oma loomingule lisatähelepanu tõmmata. „Ma sain aru, et ei tohi tagasi vaadata, ei tohi isegi proovida tagasi vaadata. Elu on ühesuunaline tänav,“ ütles Agatha Christie.
Nii lahutasid Archibald ja Agatha Christie 1928. aastal abielu. Archie abiellus oma armukese Nancyga nädal hiljem. Oma romaanis „Lõpetamata portree“ (1934), mille ta avaldas Mary Westmacotti nime all, kirjeldab Agatha Christie omaenda kadumisega sarnaseid sündmusi.
45 aastat pikk abielu
1930. aastal reisis Agatha Iraaki, kus ta kohtus väljakaevamistel oma tulevase abikaasa, arheoloog Max Mallowaniga. Mees oli temast 14 aastat noorem, kuid kirjanik tegi selle üle ainult nalja. Ta ütles, et arheoloogi jaoks peakski naine olema võimalikult vana, kuna sel juhul tõuseb tema väärtus.
Sõbrad ja sugulased keelitasid Agathat abiellumast noorema mehega. Nad käisid talle peale, et ta annaks mehele kaheaastase katseaja, et oma tundeid proovile panna. Agatha meenutas hiljem: „Mul on nii hea meel, et ma kedagi ei kuulanud! Muidu oleksin neljakümnest õnneaastast ilma jäänud!“ Tõsi, pulmapäeval oleks Agatha altari eest peaaegu minema jooksnud: talle meenus äkki, et tema peigmees on sama vana kui tema vennapoeg.
Agatha ja Maxi suhtele sai osaks avalik hukkamõist ja naeruvääristamine. Kuid vastupidiselt levinud arvamusele osutus nende liit tugevaks. „Mu abikaasa on arheoloog, aga arheoloogid on mineviku detektiivid,“ ütles Agatha Christie. 11. septembril 1930 abiellus paar Edinburghi väikeses kirikus. Agatha tütar Rosalind, kes uskus Mallowani tunnete siirusesse, toetas oma ema pulmas.
Pärast abiellumist reisis noorpaar Itaaliasse ja Kreekasse, kuid nende mesinädalad oleksid lõppenud peaaegu tragöödiaga. Max Mallowan meenutas: „Agatha haigestus meie reisi lõpus. Ateenasse saabudes pidin helistama arstile, kes teatas, et Agathal on toidumürgitus. Lisaks ütles ta Agathale, et tema eelmine patsient sarnase diagnoosiga oli neli päeva hiljem surnud. Agatha varjas neid sobimatuid lauseid minu eest hoolikalt, kuid mina olin ikkagi väga mures ja jälgisin tema seisundit. Mõni päev hiljem tundis Agatha end juba paremini.“
Seejärel külastas kirjanik koos abikaasaga korduvalt erinevaid arheoloogilisi väljakaevamisi, töötades noorema assistendina. Agatha puhastas leide ja koostas katalooge, jättes ajutiselt oma populaarsuse ja staatuse kõrvale.
Agatha luges palju ajalooraamatuid ja hakkas õppima antiikkeeli. Kummalisel kombel veenis just tema oma abikaasat korraldama väljakaevamisi Mosuli lähedal asuvas väikeses matmispaigas Iraagis. Pärast väljakaevamiste lõpetamist kirjutas vähetuntud arheoloog raamatu ja temast sai Briti teadusringkondades aktsepteeritav tegelane.
Ela tavapärast elu
Teine maailmasõda purustas senise idülli. Max saadeti teenima Põhja-Aafrikasse. Agatha ei teadnud, kuidas toime tulla pidevate pommitamiste ja mõttega, et ta mehe elu võib iga hetk katkeda. Max, püüdes oma naist lohutada, soovitas tal proovida elada tavapärast elu. See pealtnäha külmavereline nõuanne aitas naisel ellu jääda. Iga päev ärkas ta üles ja tegi kõike seda, mida ta oli teinud rahuajal: tegeles kodutöödega ja kirjutas. Õnneks sõda lõppes ja nad kohtusid uuesti, et mitte kunagi enam lahku minna. Max ja Agatha elasid koos 45 aastat.
1976. aastal suri Agatha Christie oma kodus Londonis 85aastaselt. Aasta pärast naise surma abiellus Max Mallowan oma kauaaegse tuttava, arheoloog Barbara Parkeriga. Oma esimese abikaasa mälestuseks jäi talle Agatha poolt kirjutatud autobiograafiline ja reisikirjanduslik lühijuttude kogu „Räägi mulle, kuidas sa elad“ (ilmus 1946), mis põhineb tema kirjavahetusel Agatha Christiega ning mis on pühendatud nende ühisele tööle arheoloogilistel ekspeditsioonidel Iraagis ja Süürias.
Max Mallowan ei elanud oma esimesest abikaasast eriti palju kauem, sest juba kaks aastat hiljem suri ta 1978. aastal 74aastaselt südamerabandusse ja maeti Agatha Christie kõrvale St Mary kirikuaeda Cholsey’s.