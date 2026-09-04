Ülle Madise valiti järgmiseks Eesti presidendiks
Riigikogu valis kolmapäeval erakorralisel istungjärgul presidendiks Ülle Madise, keda toetas salajasel hääletusel 71 riigikogu liiget.
Ülle Madise oli ainus presidendikandidaat ja tema kandidatuuri esitasid 75 riigikogu liiget. Valituks tunnistamiseks oli presidendikandidaadil vaja riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälte enamust ehk vähemalt 68 riigikogu liikme toetust.
Hääletamisest võttis osa 78 riigikogu liiget, ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli seitse.
Värskelt valitud president Ülle Madise tänas toetuse ja usalduse eest. „Annan oma parima, et seda usaldust õigustada!“
Istungi alguses esines presidendikanditaat Ülle Madise ettekandega. „Eesti iseseisvus on võimalus ja kohustus parimateks otsusteks. Meie inimesed. Keel. Kultuur. Loodus. Ettevõtlus. Vabadus ja vastutus. Tugevad, usaldusväärsed liitlased, kellel on põhjust ka Eestit usaldada. Rahu,“ kõneles Madise.
Oma kõnes rõhutas ta, et vajame palju rohkem usaldust. „Me kõik oma eludes. Ärgem tahtkem, et keegi ülevalt ütleb, kuidas elada, mõelda ja tunda. Pole ju nii ja pole ka võimalik, et riik teab kõige paremini, kuidas elada ja hingata, kuidas ette võtta. Ettevõtmist tunnevad need, kes ette võtavad,“ ütles Madise.
Sõnavõtus riigikogule puudutas ta ka haridust, õiglust ja seda, et Eesti on kogu Euroopa, kogu vaba lääne julgeoleku eesliin.
Presidendivalimiste ajal toimus riigikogu esisel platsil EKRE meeleavaldus presidendi otsevalimiste toetuseks ja praeguse presidendivalimiste korra vastu.
Presidendiks valitud Ülle Madise ütles riigikogus antud pressikonverentsil, et soovib olla kõikide Eesti inimeste president.
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