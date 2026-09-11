Ka Suure-Jaanis saab nüüd ostukorvi Grossi Toidukaupades täita
Nädal tagasi, 4. septembri hommikul, avati Suure-Jaanis 90. Grossi Toidukaubad kauplus. Rohkelt kohalikke oli tulnud uudistama ning ka lähivaldadest ei peetud teekonda pikaks.
Silja Part
Katrin Uuspõld
Kuigi ilm oli heitlik ja nähtavus halb ning Grossi Toidukaupade kopteri piloodil tuli lennumasinaga võtta pilvede vahel kurve, jõudsid omanikud õigeks ajaks Suure-Jaani poe avamisele.
„Tulime teid koorima siia,“ kostis ettevõtte omanik Oleg Gross naljaga pooleks ning poe avamisele tulnud rahvas vastas talle heatahtliku naerupahvakuga.
„Üritame teile tooted kätte tuua parema hinnaga kui te täna saate. Mitte et meie oleks head ja Coop halb, vaid kui konkurents tuleb, siis hinnad peavad hakkama minema allapoole. Vastavalt turu olukorrale oleme sunnitud pakkuma paremat hinda,“ selgitas Gross.
Kiidusõnu jagus ka Viljandimaa kohalikule ehitajale Proland Ehitus OÜle, kelle esindaja kinkis avamisel ka poe maketi.
„Ehitaja oli väga tubli, tükk aega ragistame, et hinda paika saada. Aga kui hind on paigas, toimub kõik filigraanselt,“ kirjeldas Oleg Gross oma rahulolu ehitajaga. „Ja sellist vallavalitsust nagu Suure-Jaanis, pole me veel kuskil näinud, kes mõistab, et on konkurentsi vaja. Muidugi, seadust ei väänanud keegi, kõik on aus, aga kõik toimis väga normaalselt kiiresti.“
Põhja-Sakala vallavanem Tiiu Nõmmik märkis, et projekt sai alguse eelmise vallavalitsuse ajal. „Tean, et valla, eriti Suure-Jaani inimesed on oodanud seda poodi kaua,“ kõneles Nõmmik ja tänas ettevõtet julguse eest investeerida ja töökohti luua.
Suuremate poodide seas
Suure-Jaanis on tegemist A++ kategooria ehk suure sortimendiga kauplusega, kus töötavad neli kassat: üks tavakassa, kaks iseteeninduskassat ja üks alkoholiletis. Vastavatud kaupluses leidis endale töökoha 20 inimest.
„Poes on omatoodangu osakond. Püüame hoida eestimaistel toodetel hinda allpool, et see ei läheks väga analoogsetest importtoodetest kõrgemale. Ma ei ole nõus väitega, et inimesed ei hooli eestimaisest – hoolivad, lihtsalt kui hind läheb väga palju kõrgemaks, siis inimestel puudub ostujõud sama tootegrupi eest rohkem raha välja käia,“ kommenteeris Oleg Gross.
Järgmine pood Tamsallu
Järgmine Grossi Toidukaubad kauplus tuleb Lääne-Virumaale Tamsalusse. „Ehitusloaga läks Tapa vallavalitsuses väga ruttu – kõik ei aja oma asju nii kiiresti. Mida rohkem Tallinna poole, seda keerulisem on ehitusluba saada, kuigi sama seadusandlus kehtib üle Eesti. Tallinnas on rohkem norimist, närimist ja ajaraiskamist – lõpuks on see Eesti majanduse pidurdamine. Kui Tallinnas võib ehitusloa saamine võtta kümme aastat, siis Lõuna-Eestis saab aastaga hakkama. Ka Tartus ja Pärnus on detailplaneeringutega keerulisem. Omavalitsuste valdav hoiak on siiski positiivne,“ kommenteeris Gross.
2026 on Grossi Toidukaupade jaoks oluline verstapost – 35 aastat asutamisest. „Oleme üks Eesti vanimaid firmasid ja oleme kasvanud viie inimesega poest 2200 töötajaga ettevõtteks. Nullist üles arendatud,“ ütleb ettevõtte asutaja Oleg Gross. „Kui alguses olime Rakveres nagu rajooni meistrivõistlustel – paar kohalikku tegid veel poode –, siis nüüd oleme nagu Euroopa meistrivõistlustel, sest rahvusvahelised ketid on kohal. Oleme kõik need aastad olnud konkurentsis ja oleme tänulikud ostjatele, sest see on andnud meile võimaluse areneda.“