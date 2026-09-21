Auto müüki panemas? Need tehnoülevaatuse andmed tasub kuulutuses ausalt välja tuua
Kasutatud auto kuulutuses võivad ilusad fotod tuua kliki, kuid usaldust loovad kontrollitavad andmed. Üks neist on tehnoülevaatuse kehtivus. Pelgalt sõna „ülevaatus olemas“ ei ütle ostjale, millal tähtaeg saabub, mida viimasel kontrollil leiti ega kas müüja teab autol mõnda parandamist vajavat puudust.
Aus ja täpne kirjeldus ei tee vanast autost uut. See aitab aga õigete ootustega ostjad kiiremini välja sõeluda.
Kirjuta kuupäev, mitte ebamäärane lubadus
Lisa kuulutusse kuu ja aasta, milleni korraline tehnoülevaatus kehtib. Veel parem on kontrollida tähtaega vahetult enne kuulutuse avaldamist Transpordiameti e-teenindusest. Auto võib olla peres vähe kasutusel ning mälus olev kuupäev ei pruugi olla täpne.
Väldi sõnastusi „pikk ülevaatus“ või „värskelt läbitud“, kui kuupäev on jäetud nimetamata. Ostja peab saama hinnata, kas järgmine kohustus saabub mõne nädala või peaaegu aasta pärast.
Ära esita kehtivat ülevaatust garantiina
Tehnoülevaatus kinnitab, et sõiduk vastas kontrolli hetkel nõuetele. See ei ole ostueelne garantii kogu auto tehnilisele seisukorrale ega tõend, et lähiajal midagi ei kulu. Müüja ei tohiks jätta muljet, et kehtiv ülevaatus asendab proovisõitu või sõltumatut ostueelset kontrolli.
Hea kuulutus ütleb mõlemat: ülevaatuse kehtivuse ja teadaolevad puudused. Kui pidurid, veermik, kliimaseade või mõni muu osa vajab lähiajal tööd, kirjelda seda konkreetselt.
Selgita, kui ülevaatus on peagi lõppemas
Lähenev tähtaeg ei tee autot müügikõlbmatuks, kuid mõjutab ostja arvestust. Müüjal on kolm ausat võimalust: läbida ülevaatus enne müüki, jätta see ostja teha ja arvestada hinnas või leppida enne tehingut kirjalikult kokku, kes kulud kannab.
Kui otsustad ülevaatuse enne müüki teha, võimaldab IIZI registreerimisnumbri alusel leida sobiva ülevaatuspunkti ja aja, võrrelda kuvatud hindu ning valitud broneeringu eest veebis tasuda. Jäta võimalike paranduste jaoks aega; viimasele päevale planeeritud kontroll ei anna puhvrit, kui autol leitakse puudus.
Kas otsus või ülevaatusleht tuleb kuulutusse üles laadida?
Isiku- ja sõidukiandmeid sisaldavaid dokumente ei tasu avalikku kuulutusse tervikuna üles panna. Piisab selgest kokkuvõttest ning võimalusest näidata dokumente tõsisele ostjale kohtumisel. Enne foto saatmist kata vajaduse korral isikukood, aadress ja muud andmed, mida tehingu hindamiseks vaja ei ole.
Kui viimasel ülevaatusel märgiti väike puudus, mille oled hiljem kõrvaldanud, võid lisada selle koos remondi tõendiga. See on usutavam kui üldine lause „kõik tehtud“.
Viis rida, mis võiksid kuulutuses olla
- Tehnoülevaatus kehtib kuni [kuu ja aasta].
- Viimane korraline ülevaatus läbiti [kuu ja aasta].
- Viimase kontrolli järel tehtud parandused: [konkreetsed tööd].
- Teadaolevad vead või lähiajal vajavad tööd: [aus kirjeldus].
- Ostueelne kontroll on kokkuleppel võimalik.
Selline info ei taga müüki ega kõrgemat hinda, kuid vähendab tühje päringuid ja vaidlusi. Ostja saab enne kohtumist aru, mida ta vaatama tuleb, ning müüja ei pea sama selgitust igale helistajale uuesti andma.