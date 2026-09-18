Ametisse saavad kolm uut ministrit
President Alar Karis nimetas peaminister Kristen Michali ettepanekul sel nädalal ametisse kolm uut valitsusliiget. Pärast Riigikogus ametivande andmist asuvad energeetika- ja keskkonnaministrina tööle Erkki Keldo, majandus- ja tööstusministrina Liina Vahtras ning kaitseministrina Martin Herem.
Enne ametisse nimetamist kohtus president Karis kõigi kolme ministrikandidaadiga. Nad rääkisid Eesti energiatootmisest ja metsandusest, majanduse olukorrast, noorte tööhõivest, eelarvest ning riigi julgeolekust.
„Soovin teile jõudu, kindlat meelt ja edu. Ajad on keerulised ning valimised lähenevad. Igapäevase vastutusrikka töö ja valimisprotsessi ühildamine ei ole kindlasti lihtne – see nõuab tasakaalukust, läbimõeldud otsuseid ja pühendumist. Soovin teile selleks tarkust, vastupidavust ja jätkuvat tegutsemistahet,“ sõnas president Alar Karis.
Vabariigi President vabastas ametist senise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti.
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