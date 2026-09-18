Kahuripauk kuulutab Rakvere teatri 87. hooaja avatuks
Laupäeval, 19. septembril kl 15 kutsub Rakvere Teater kõiki teatri- ja muuseumisõpru Rakvere Linnusesse, kus kahuripauguga kuulutatakse avatuks uus teatrihooaeg.
Rakvere Teater ja SA Virumaa Muuseumid allkirjastavad pidulikult koostööleppe, mille raames jõuab oktoobris linnusemüüride vahel publiku ette Peeter Raudsepa lavastus „Agnes Dei“.
Pärast ametlikku osa liigutakse giidi juhtimisel linnusest üle pop-up vöötraja teatrisse ning räägitakse lähemalt kloostriajaloost Teatrimäel. Linnuses oktoobris esietenduv uuslavastus viib vaatajad nunnakloostrisse, seega on igati paslik meelde tuletada, et ka teater on Rakveres rajatud Püha Mihkli kloostri varemetele.
Pärast seda, kell 16.30, avatakse suures majas Piret Räni näitus „Ilm-Maa-Taar ja Ilmalind. Mälestusi Emajumala aegades“.
Sündmus on tasuta, ürituse vältel on võimalik teatri hoovis soetada endale soodsaid teatripileteid.
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