Õppimine töö kõrvalt annab võimaluse oma oskusi täiendada
Tööelu muutub kiiresti ning koos sellega muutuvad ka teadmised ja oskused, mida erinevatel ametitel vaja läheb. Seetõttu on järjest olulisem võimalus õppida ja oma teadmisi täiendada ka täiskasvanuna, sealjuures töö kõrvalt.
Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse kaudu pakutakse üle Eesti rohkem kui 1500 tasuta koolitust enam kui 26 000 inimesele. Koolitused jagunevad kolme rühma: VÕTI-meetme, rohemeetme ja õiglase ülemineku meetme koolitused.
Rakvere Ametikoolis pakutakse 1. augustist 2026 kuni 31. detsembrini 2027 VÕTI-meetme koolitusi. VÕTI ehk täiskasvanuhariduse arendamise meede on suunatud eelkõige töötavatele inimestele, kes soovivad oma tööalaseid kompetentse täiendada ja ajakohastada. Samuti toetatakse erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanute õppimisvõimalusi.
Tasuta täienduskoolitus annab võimaluse omandada uusi teadmisi ja praktilisi oskusi ilma, et õppimise pärast peaks tööelust pikemaks ajaks kõrvale astuma. See võib olla võimalus areneda oma praegusel ametikohal, valmistuda uuteks tööalasteks ülesanneteks või teha samm uue eriala suunas. Samuti on see hea võimalus tööandjatele suunata oma töötajaid enesetäiendamisele ning toetada seeläbi vajalike tööalaste oskuste ja kompetentside arengut.
Statistikaameti andmetel osales 2025. aastal formaal- või mitteformaalõppes 23,8% 25–64-aastastest Eesti elanikest. Mitteformaalõppe hulka kuuluvad muu hulgas ka töökoolitused ja muud kindla õppeprogrammi alusel toimuvad täienduskoolitused.
Kui mõni huvipakkuv koolitus on juba täitunud, ei tasu siiski meelt heita. Võimalusel tasub end registreerida ka ootenimekirja, sest alati võib ette tulla olukordi, kus mõni osaleja loobub viimasel hetkel. Sellisel juhul saab vabanenud kohta pakkuda järgmisele huvilisele.
Rakvere Ametikoolis toimub VÕTI-meetme koolitusi ka 2027. aasta kevadel ja sügisel ning mitmeid populaarseid koolitusi on kavas korrata. Kõiki koolitusi aga uuesti ei pakuta – näiteks Exceli ja giiditöö koolitused on sellel perioodil kavandatud ühekordsena. Seetõttu tasub koolituste infot jälgida ja endale sobiva võimaluse avanedes aegsasti registreeruda.
Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.
Elukestev õpe ei tähenda alati uue eriala omandamist – vahel piisab ühest koolitusest, et oma teadmisi värskendada, oskusi juurde saada ja tööelus järgmine samm teha.
Kadri Malmberg
Rakvere Ametikool, koolituste projektijuht