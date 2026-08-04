Enne kui alla kirjutad: mida saab tehingupartneri kohta tasuta välja uurida
Enamik inimesi kontrollib enne suuremat tehingut ainult seda, kas teine pool on üldse olemas: äriregistrist vaatab nime, registrikoodi ja ehk viimase majandusaasta aruande. See on mõistlik algus, aga see jätab kõrvale ühe asja, mis on Eestis samamoodi avalik ja mida peaaegu keegi ei vaata: kohtulahendid.
Kui ehitaja, üürnik, tarnija või äripartner on varem kohtus käinud, on suur osa neist lahenditest avalikult loetav. Mitte kokkuvõttena, vaid täies mahus, koos sellega, mida kohus tegelikult otsustas ja miks.
Ainuüksi Viru Maakohtu neljas kohtumajas on tehtud üle 107 000 avaldatud lahendi, neist Rakvere kohtumajas ligi 29 600. Kogu Eesti peale on avaldatud lahendeid üle 560 000, alates 1993. aastast.
Mida kohtulahendist tegelikult näeb
Kohtulahend ei ole ainult “kes võitis”. Sealt loeb välja asju, mida ükski register ei näita:
- millist laadi vaidlusi keegi peab. Üks võlanõue on juhus. Kakskümmend sarnast nõuet sama ettevõtte vastu on muster.
- kas asi läks edasi. Maakohtu otsus võidi ringkonnakohtus muuta või tühistada. Lahendist, mis on ainult esimeses astmes, ei saa veel järeldada lõpptulemust.
- kes esindas ja kui kaua asi kestis. Menetluse pikkus ütleb sageli rohkem kui resolutsioon ise.
- millistele seadusesätetele kohus tugines. Kui sul on sarnane mure, on need sätted ka sinu jaoks õige koht, kust alustada.
Kust otsida
Kohtulahendeid avaldab Riigi Teataja ja need on põhimõtteliselt kõigile kättesaadavad. Praktikas on nende otsimine olnud tülikas: otsing eeldab, et tead juba asja numbrit või oskad pihta panna täpse sõnavormi.
Sellepärast tasub kasutada kohtulahendite otsingut lahend.ee-s – kogu avaldatud kohtupraktika on seal täistekstis, tasuta ja ilma kontota. Otsida saab tavalise inimkeelega, näiteks “töölepingu ülesütlemine katseajal” või “üürivõlgnevus”, ning tulemused on seotud vastavate seadusesätetega. Sama koha pealt leiab ka kehtivad seadused koos kõigi varasemate redaktsioonidega, mis on oluline siis, kui vaidlus käib mõne aasta taguse olukorra üle: seadus on vahepeal võinud muutuda ja tähtis on see sõnastus, mis kehtis tehingu ajal.
Kes tahab minna algallikani, leiab kõik samad dokumendid ka Riigi Teatajast.
Kolm asja, mida tasub teada enne kui järeldusi teed
Kohtusse minek ei tähenda süüd. Ettevõte võib olla hageja, mitte kostja. Vaata alati, kummal pool asja ta oli. Aktiivne ettevõte, kes oma arveid sisse nõuab, satub kohtusse sagedamini kui passiivne, ja see ei ütle tema kohta midagi halba.
Kõike ei avaldata. Osa lahendeid jääb avaldamata või avaldatakse piiratud kujul, eriti perekonnaasjades ja seal, kus kaalul on delikaatsed isikuandmed. See, et kedagi ei leia, ei tõenda midagi.
Vana lahend ei pruugi enam kehtida. Seadus muutub ja kõrgem kohus võib varasema seisukoha ümber pöörata. 2015. aasta lahendile tuginedes ei tasu 2026. aasta lepingut sõlmida.
Praktiline kontroll enne tehingut, umbes kümme minutit
- Äriregister – kas ettevõte on olemas, kes esindab, kas majandusaasta aruanded on esitatud. Esitamata aruanded on iseenesest märk.
- Kohtulahendid – otsi nime ja registrikoodiga. Vaata, kas midagi tuleb, ja kui tuleb, siis mis laadi asjad need on ja kummal pool ta oli.
- Seadus, mis sinu olukorda reguleerib – loe läbi see paragrahv, millele sarnastes vaidlustes tuginetakse. Sa ei pea saama juristiks, aga sa saad aru, mille üle üldse vaieldakse.
- Pane kokkulepped kirja. Enamik võlaõiguslikke vaidlusi, mida kohtulahenditest läbi loeb, taandub sellele, et pooltel oli erinev arusaam sellest, milles täpselt kokku lepiti.
Millal ikkagi juristi juurde
Avalikud allikad annavad tausta, mitte nõu. Kui vaidlus on juba alanud, kui summa on suur või kui tähtaeg hakkab jooksma, siis on jurist odavam kui iseseisev katsetamine. Aga sinna minnes on vahe selles, kas sa alustad nullist või tuled kohale teadmisega, mis seisus asi on ja millele kohtud tavaliselt tuginevad. Teine variant on alati kiirem ja seega ka odavam.
Kohtupraktika lugemine ei tee kellestki juristi. See teeb aga nähtavaks selle, mis muidu jääks üllatuseks alles siis, kui on juba hilja.