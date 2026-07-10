Kus saab noor oma esimese palga – ikka malevas
Juba 60 aastat on noored Eestis suviti malevas käinud. Jätkuvalt on sinna pääsemiseks tung – soov teiste noortega koos olla ning taskuraha teenida. Küll on ajas muutunud tööde valik ja noorte oskused.
Katrin Uuspõld
Ave Pappe on tugevat malevausku, ta on ise noorena veetnud malevlasena mitmeid suvesid nii Ridakülas, Neerutis, Vainupeal kui Kilingi-Nõmmel ning saanud sealt kaasa väärt kogemusi kogu eluks. Näiteks selle, et kõik koos tuleb iga tööga toime ning positiivselt mõeldes saab nii mõnegi ebameeldiva töö kiiremini tehtud.
„Minu malevad olid omal ajal kõik ööbimistega. Õhtuti me laulsime, mängisime, tegime lõket ja kuulasime muusikat. Muidugi on kaasa võetud ka oskused, näiteks liivaga põhja kõrbenud poti puhastamine, peenarde korralik rohimine — tee parem aeglasemalt, aga korralikult. Kui oled ise malevas käinud, siis tead, kui äge see on,“ ütleb Pappe, kes MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu juhatuse esinaisena nüüd enam kui 20 aastat uuele põlvkonnale Tapa kandis malevasuvesid korraldab.
Töid on seinast seina
Tapa maleva korraldaja tunnistab, et viimase paarikümne aastaga on kõige rohkem muutunud tööde valik. „Varem tegime linnas palju koristustöid, oli aeg, kus korjasime põõsaste alt väga palju mähkmeid ja muud sodi, nüüd enam õnneks inimesed prügi nii palju linnaruumi ei loobi,“ märgib Pappe ja meenutab, et oli koguni periood, kus maas vedeles väga palju süstlaid ning nende korjamiseks tuli kohale kutsuda AIDS-i Ennetuskeskus.
„Omal ajal lõikasime hekke, seda enam teha ei saa, sest hekikäärid liigituvad terariistade alla ning neid lapsed kätte võtta ei tohi,“ viitab Ave Pappe piiravamaks muutunud seadusandlusele.
Küll saavad lapsed teha heakorratöid, mida pakuvad näiteks valla lasteaiad ja kultuurikeskus ning tegevused jagunevad rohimisest kuni teadetahvlite puhastuse ning riiulitelt tolmu võtmiseni.
„Väga tublid tööandjad on meil Nurme Looduskosmeetika ning Coopi Tapa Konsum,” kiidab Pappe ja lisab, et nendes kohtades töö tegemine meeldis ka noortele endile enim.
Nii saadi poes tooteid komplekteerida ja riiulitelt aeguma hakkavat toitu välja selekteerida ning kosmeetikatootja juures aroomiõlisid valada ja turvast sõeluda.
„Eriti tore oli see, et paar tublimat kutsus Coop pärast malevat veel mõneks ajaks tööle,“ märgib Pappe.
Talis Valde (16a) on just üks neist, kellele maleva jätkuks Coopis kuuks ajaks transporttöölise ametit pakuti. „Natuke väsitav, aga mulle meeldib!” ütleb noormees. Mis puutub aga malevasse, siis tänavu on tema jaoks juba kolmas malevasuvi.
„Mulle meeldib, et malevas on erinevaid töid,“ märgib ta. „Kõige rohkem meeldis mulle Konsumis kaupa välja panna. Ja rohida – see on töö värskes õhus,“ selgitab noormees. Skaala teise otsa jäi lasteaias põrandate ja akende pesemine. „Maleva puhul meeldivad mulle uued tutvused ja see, et saad varakult tunda, kuidas töö tegemine käib. Ja vaba aja tegevused on ka väga põnevad,“ nimetab Talis.
Konkurss malevasse
Malevasse ei pääse kõik soovijad, vaid selleks tuleb noortel kandideerida. Tänavu valis Tapa vald malevasse 40 noort Tapa piirkonnast ning 30 noort Tamsalu piirkonnast – juuni rühmadel on juba kogemus seljataga, augusti rühmal veel ees.
„Kuna eelmisel aastal laekus kolme nädalaga 40 kohale 172 avaldust, siis tänavu lühendasime kandideerimise ühele nädalale ja selle ajaga laekus Tapa piirkonda 80 avaldust ning Tamsalu piirkonda 79 avaldust,“ räägib Ave Pappe.
13–17-aastastel noortel oli vaja saata CV ja kirjutada motivatsioonikiri. „Tänavu tegi suure töö selles ära AI, kuigi selle kasutamine oli keelatud,“ märgib Pappe. „Hindama kaasasime ka valla lastekaitsetöötaja ja sotsiaalpedagoogi ning püüdsime anda võimaluse neile, kel puudus varasem malevakogemus.“
Ka Rakvere linnas on malev populaarne – 60 kohale laekus sada avaldust. „Otsustasime augustis avada lisarühma, nii et saame tööd pakkuda kokku 75 noorele,“ rääkis malevat korraldava Rakvere Avatud Noortekeskuse projektijuht Raili Seiton. Malevasse pääsemiseks oli vaja kõigil soovijatel täita ankeet ning osaleda töövestlusel.
Eriti noorte katserühm
Esimest korda otsustati Rakveres testida ka 9–12-aastate laste malevarühma. „Tööseadusandlus on alla 13-aastaste osas natuke leebemaks muutunud ja proovime sel aastal ka noorematele esimest töökogemust pakkuda,“ selgitab Raili Seiton. „Huvi oli tohutusuur – 80 soovijat 20 kohale. Tööintervjuudest tuli välja nooremate laste ülimalt kõrge motiveeritus. Kuna seadus ei luba nii noortel füüsilist tööd teha, siis on nende tööülesanded kultuurilist ja vaimset laadi.“
Näiteks käisid lapsed vanadekodus eakatega suhtlemas: mängisid nendega malet-kabet, lauamänge. Seiton ütleb, et lapsed andsid ka sisendit linna noorsootööle, maalisid noortekeskuse aknaid ning linnaruumi on valmimas laste ideede kohaselt ka QR-koodidega orienteerumisrada, kus igas punktis tuleb lahendada ülesanne ning lõpus on võimalik saada linna Keskväljakul asuvast noortekeskusest ka magus auhind. Seitoni sõnul jääb orienteerumisrada avatuks kuni augusti keskpaigani, mil viimase malevarühma noored selle maha võtavad.
Töö ja lõbu
„Väga oluline on lisaks töökogemusele pakkuda lastele ka huvitegevust,“ märgib Ave Pappe Tapa malevast. Kuna ta kirjutas PRIA Leader Programmi ja HARNOsse malevasuve tegevuste lisarahastuse jaoks projektid, siis on Tapa malevlastel tööväline aeg eriti põnevalt sisustatud: külastused Wile Alpaca Farmi, Kunda Seiklusparki, Surfistari, Vembu-Tembumaale, Skyparki, Proto Avastuskeskusesse, Aidu karjääri safarile ja kaatrimatkale, TalTechi fototöötluse töötuppa ning Energia Avastuskeskusesse. Samuti said noored teadmisi karjääriteemadel ning valmistasid endale malevasuve meenutuseks nahast käepaela.
Rakvere linna malevanoored on aga tutvunud kohalike tööandjatega, eelkõige Rakvere linnavalitsusega, aga ka näiteks päästeametiga, saanud koolituse, kuidas oma idee projektiks vormistada, kogenud Kodutu Põgenemistoa adrenaliini pakkuvaid mobiilseid põgenemistube. „Suurematele on eesmärk pakkuda vaba aja tegevusi, millel on hariv ja karjäärinfole keskenduv suund ning noorematele on rohkem meelelahutuslikud tegevused,“ lisas Raili Seiton Rakvere malevaelu kohta.
Kui suur tasu?
Malevlaste töötasu on tänavu ametliku miinimumtunnitasu alusel 5 eurot ja 67 senti tunnist. 13–17-aastased töötavad päevas 4 tundi, nooremad 2 tundi. Nõnda teenib 10 tööpäeva kestnud maleva jooksul noor umbes paarsada eurot.
Noppeid malevlaste tagasisidest:
„Õppisin koostööd teistega tegema, teistega arvestama. Sain ka selgeks rohimise, värvimise, lihvimise ning õlitamise. Mulle oli malevakogemus kasulik, sest sain esimese töökogemuse.“
„Mulle jäi kõige rohkem meelde Pika tänava rohimine, sest seal oli meil kõige rohkem tööd vaja teha, kuid see oli ka väga tore.“
„Ma õppisin malevas, et inimestega läbi saamine on väga oluline.“
„Mina õppisin malevas paremini tööd tegema. Mulle oli see kasulik, et ma sain veeta aega värskes õhus.“
„Mulle meeldisid kõige rohkem huvitegevused, just seepärast, et need olid nii erinevad ja andsid väga positiivse emotsiooni, energiat, uusi teadmisi ning andsid ka kogu õpilasmalevale nii palju juurde. Need kaks nädalat oli nagu kingitus siia suve algusele.“
„Mulle meeldis see, et oli väga tore seltskond ja oli tore käia väljasõitudel ning proovida teha uut tööd. Oli väga huvitav uus kogemus ning olen väga õnnelik, et sain osaleda malevas.“
„Kõik väga meeldis, eriti väljasõidud, ja tööpäevad olid ka rahulikud ja mugavad.“
OG Elektra pakub noortele suveks tööd
OG Elektra personalijuhi Piret Ruusoja sõnul on noorte huvi suvel töö leidmiseks iga aastaga kasvanud. „Juba kevadel hakkavad noored ise ühendust võtma või helistavad ja kirjutavad nende vanemad,“ märgib ta.
Valdavalt palgatakse lisatööjõuks noori üle Eesti enamasti vanuses15–17. „Alaealiste puhul on piiratud tööaeg ja ülesanded, aga võimalus on teha lihtsamaid töid nii kauplustes, tootmises kui logistikakeskuses,“ täpsustab Ruusoja.
Hakkajamad noored on suviti tööl juba mitmendat aastat järjest. „Eks see õpetab iseseisvust, vastutustunnet, kohusetunnet. Võib öelda, et noored on väga tublid,“ lisab personalijuht.
Tänavu suvel teeb OG Elektra koostööd ka Rakvere vallaga, pakkudes augustis nende malevarühmale võimalust teha abitöid kaupluses Sõmeru Grossi Toidukaubad.