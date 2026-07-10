Ohutuse õuepäev toob politseimuuseumisse turvalisuse eest seisjad
Homme toimub Eesti politseimuuseumi õuealal kogu perele mõeldud ohutuse õuepäev „Vormis ja valvel“, mis pakub külastajatele võimaluse tutvuda lähemalt erinevate turvalisuse ja riigikaitse valdkonna organisatsioonide tööga.
Päeva jooksul saavad külastajad kohtuda päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, vanglateenistuse, Eesti punase risti ning Eestis teenivate liitlasvägede esindajatega. Osalejad tutvustavad oma igapäevast tööd, jagavad praktilisi teadmisi ning räägivad sellest, kuidas igaüks saab panustada turvalisema kogukonna loomisesse.
Liitlasvägedest on sündmusel esindatud Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaa üksused. Külastajatel on võimalus kohtuda ka teenistuskoerte ja nende juhtidega.
Eesti punase risti esindajad õpetavad esmaabi andmise põhitõdesid ning jagavad praktilisi teadmisi, kuidas õnnetusjuhtumi korral õigesti tegutseda.
Ohutuse õuepäev kestab Eesti politseimuuseumi õuealal 11. juulil kell 12–15 ning on osalejatele tasuta.
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