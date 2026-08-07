Krimipäev kutsub avastama politseitöö ja kohtuekspertiisi telgitaguseid
Laupäeval, 8. augustil kell 13-16toimub Eesti Politseimuuseumis Rakveres taas populaarne Krimipäev, mis kutsub huvilisi tutvuma politseitöö ja kohtuekspertiisi põneva maailmaga. Päeva üheks oodatumaks külaliseks on endine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ning praegune Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher. Vestluses räägib ta oma karjäärivalikust, politseiniku tööelust 1990. aastate lõpus ja 2000. aastatel, politseijuhi ametiga kaasnenud vastutusest ning olulisematest kogemustest ja väljakutsetest aastate jooksul.
Krimipäeval osaleb ka Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ekspert, kes tutvustab Lihula tulistamises osalenud sõiduki ekspertiisi ning selgitab, kuidas selliseid keerukaid uurimisi läbi viiakse. Tegemist on harukordse võimalusega heita pilk kohtuekspertiisi töö telgitagustesse ja saada teada, millist rolli mängivad ekspertiisid kriminaalasjade lahendamisel.
Lisaks on kohal Vanglateenistus, kes toob külastajateni väljapaneku vanglates konfiskeeritud esemetest ning juttu tuleb kindlasti ka vanglate igapäevatööst.
Krimipäev on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi politseitöö, kohtuekspertiisi, vanglateenistuse ning tõsieluliste krimilugude vastu. Sündmus sobib kogu perele ning pakub põnevaid teadmisi nii täiskasvanutele kui ka noorematele külastajatele.
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