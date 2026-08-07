Uus reisisari „Seiklus Filipiinidel“ käsitleb ilustamata eksootilise riigi olemust
TV3 näitab pühapäeva õhtuti uut põnevat reisisaadet „Seiklus Filipiinidel“ – kokku on sarja kümme osa. „Seiklus Filipiinidel“ ei peegelda ainult selle kauge ja eksootilise riigi ilu ja võlu, vaid peatub ka miinuspooltel. Vaesust on seal palju, maalilised loodusvaated põimuvad kohati täieliku kaosega.
Saatejuht Sander Valgel kulus Filipiinidele jõudmiseks koguni kakskümmend kuus tundi. Kõigepeal lend Istambuli, siis Hong Kongi ja alles siis lõplik maandumine Manilas, Filipiinide pealinnas.
Kohalike elanike kohta väitis Sander Valge seda, et “nad on äärmiselt sõbralikud turistide suhtes, kuigi omavahel võivad jageleda”.
Võib öelda, et see seikluslik reis võtab esmalt pahviks, seejärel ajab naerma ja lõpuks paneb kõige selle üle järele mõtlema. Sari valmis Sander Valge käe all, Filipiinidel oli tal kaaslaseks kihlatu, kellele Sander tegi tõeliselt romantilises kohas ka abieluettepaneku!
Muide, sarja tutvustus pressile toimus Tallinnas filipiinlanna Nora Garcia Yambao restoranis Nora´s Kitchen. Nora tõi Eestisse kümme aastat tagasi armastus eestlase vastu.
Ülo Külm