Maadlusveteranid kogunesid Lääne-Virumaal
Eesti Maadlusveteranide Ühenduse (EMÜ) lipp lehvis 25.-26. juulil OG Elektra konverentsikeskuse ees – toimus 52. EMÜ kokkutulek, kus osales ligi sada maadlusveterani.
Tänud kõigile, kes kohale tulid ning suur tänu OG Elektrale Eesti maadlusveterane just Lääne-Virumaal võõrustamast. Möödus ju tänavu 22. aprillil 150 aastat Georg Lurichi sünnist. Ta oli rahvusliku maadlusspordi, karskete eluviiside propageerija, ärkamisaja eeskuju ja kangelane meie rahva ajaloos. Georg Lurich oli ka ärkamisaja rahvuslik uhkus. Tänaseks on paljudele Lurichi nimest saanud sümbol. Teda on nimetatud Eesti Kalevipojaks ja meie esimeseks rammumeheks. Ajalehed rõhutasid, et Lurich murrab müüdi eestlasest kui pelgalt alandlikust talupojast.
Tema tulek oli Eestimaa ja kogu maailma maadlusajaloos ilmutuslik, ta ilmus otsekui ei kuskilt. Esimesel iseseisvusajal võitis Eesti olümpiamängudelt 21 medalit. Ta näitas, et eestlane võib olla maailma parim, ja tõstis niimoodi rahvuslikku enesetunnet, sest kui üks meist suudab ühel alal, siis miks ei võiks eestlased suuta ka teistel elualadel.
(Artiklis on kasutatud mõtteid teosest „Lurich“, autor Paavo Kivine.)
Pearu Nukk, Eesti Maadlusveteranide Ühendus
Kommentaar
Oleg Gross, OG Elektra omanik, maadlusveteran:
Suhtun suure austusega maadlusesse kui spordialasse ja samamoodi vanadesse maadlejatesse. Maadlus on minule andnud eluks palju vajalikku: kasvatanud tahtejõudu ja andnud füüsilise ettevalmistuse. Tänu maadlusele olen omandanud suhtumise, et pole võimatuid asju, vaid on saamatud inimesed – tähtis on mitte alla anda.
Omal ajal sain aru, et maadlusega võib kaugele jõuda, aga kui karjäär lõpetada, siis ei anna see sulle piisavalt elatist. Pidin paralleelselt koolis käima, eriala omandama, äris edasi minema. Kui mul oli valida maadluse ja majanduse vahel, siis arvestasin, et kui maadleja karjäär lõppeb, siis ei ole teda enam väga vaja. Näen, et tänased maadlejad on tublid inimesed, aga treeneri sissetulek ei ole eriti suur.
Nii et minul ei olnud maadlejaks saamine eesmärk, vaid eesmärk oli maadluse kaudu kasvatada tahtejõudu, vastutustunnet ja läbilöögivõimet.