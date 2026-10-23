Moe ajaloolises kompleksis avati uus piiritusetehas
LÃ¤Ã¤ne-Virumaal Moel avati eelmisel nÃ¤dalal pidulikult Estonian Spiriti uus tootmiskompleks, mis lÃµpetas aastaid kestnud pausi Eesti piiritusetootmises. Rohkem kui 5 miljonit eurot maksma lÃ¤inud tehas vÃµimaldab lisaks koduturule vÃµtta suuremasse fookusesse ka ekspordi arendamise.
Ajaloolise Moe tootmiskompleksi juurde rajatud tootmisÃ¼ksus on Eesti ainuke piiritusetehas ning see toetub tÃ¤ielikult Eesti toorainele ja kohalikule veele. AlgupÃ¤rases Moe piiritusetehases lÃµppes tootmine 2008. aastal ja seejÃ¤rel toodeti aastatel 2010-2021 piiritust ainult Rakveres. Sealne tehas suleti 2021. aastal ja nÃ¼Ã¼d jÃµutigi pÃµhjalike ehitus- ja renoveerimistÃ¶Ã¶de jÃ¤rel tootmisega tagasi Moele. Kusjuures vahepealseks viieks aastaks oli piiritust piisavalt ette toodetud, et hoida tÃ¶Ã¶s Moe Distillery villimisÃ¼ksust.
Uue tootmisala jaoks tuli ajaloolist viljakÃ¤itlustsehhi kompleksi oluliselt laiendada ja renoveerida ning selle tulemusena rajati ligikaudu 600 ruutmeetrit uut tootmispinda.
â€žKogu vajaliku tehnoloogia Ã¤ramahutamine oli Ã¼sna suur vÃ¤ljakutse. Rakvere piiritusetehasest tÃµime Moele Ã¼le seadmed ja tootmisinventari, mida oli vÃµimalik uues tehases taaskasutada ning tootmisprotsessi integreerida. Sealjuures osutus Ã¼heks kÃµige keerulisemaks logistiliseks operatsiooniks 145 000-liitriste mahutite transport mÃ¶Ã¶da avalikke maanteid,â€œ rÃ¤Ã¤kis Estonian Spirit omanik ja juhatuse liige Urmas Nimmerfeldt.
Hoolimata osalisest taaskasutusest on tehase tehniline lahendus suures osas uus. TÃ¤ielikult uuendati torustik ja kraanisÃ¼steemid ning kogu tootmisprotsess digitaliseeriti. EnergiatÃµhususe suurendamiseks rajati 100kW vÃµimsusega pÃ¤ikesepark koos akusalvestiga, uued gaasihoidlad ja 5MW vÃµimsusega gaasikatlamaja. Ã„sja avatud tehase aastane tootmisvÃµimsus on ligikaudu kolm miljonit liitrit, kuid vajadusel on seda mahtu vÃµimalik Ã¼sna kiirelt suurendada.
â€žUus piiritusetehas tÃ¤histab meie jaoks stardipunkti, kust hakkame jÃµulisemalt vÃ¤listurgudele liikuma. Me ei teinud seda investeeringut kÃµhutunde pealt, vaid selle taga on kindel kalkulatsioon suurendada eksporti ja ei saa vÃ¤listada, et raske tÃ¶Ã¶ ja hea Ãµnne korral oleme juba lÃ¤hiaastatel uue tehase tootmisvÃµimsuse piire testimas,â€œ rÃ¤Ã¤kis Nimmerfeldt.
KÃ¤esoleva aasta kevadel Moe OÃœ tegevjuhina alustanud Lauri LainjÃ¤rve sÃµnul nÃ¤eb ettevÃµte mÃ¤rkimisvÃ¤Ã¤rset ekspordipotentsiaali nii Skandinaavia riikides kui ka India turul, kuhu esimesed kaubasaadetised on juba teele minemas.
â€žAlkohoolsete jookide tootmine on tÃ¤naseks globaalse haardega Ã¤ri, kus tuleb kÃ¼ll arvestada vÃ¤ga tiheda konkurentsiga, kuid samas annab see ka suure kasvupotentsiaali. Meie tugevuseks on tuntud kaubamÃ¤rk, sajanditepikkune tootmistraditsioon ning kÃµrge kvaliteediga toodang, mille keskmes on Eesti teraviljast valmistatud kvaliteetne piiritus. Need on tugevad eeldused, millele rajada meie edasine kasv rahvusvahelistel turgudel,â€œ sÃµnas LainjÃ¤rv.
Olulise konkurentsieelise annab Moele ka vÃµimekus toota sertifitseeritud mahepiiritust, mis vÃµimaldab rahvusvahelisel turul silma paista ning pakkuda lisandvÃ¤Ã¤rtust kvaliteeti ja tooraine pÃ¤ritolu hindavatele koostÃ¶Ã¶partneritele.
Uue piiritusetehase rajamisse ja tootmise kÃ¤ivitamisse on Estonian Spirit investeerinud Ã¼le viie miljoni euro. Kogu Moe tootmiskompleksi, selle infrastruktuuri ja erinevate tegevusvaldkondade arendamisse tehtud investeeringud ulatuvad aastate lÃµikes kokku enam kui kÃ¼mne miljoni euroni.
â€žMe nÃ¤eme, et tootmise taaskÃ¤ivitamine Moel on midagi enamat kui investeering kaasaegsesse tÃ¶Ã¶stusesse. See on panus Eesti maaettevÃµtluse arengusse, kohaliku majanduskeskkonna elavdamisse ning sajanditepikkuste tootmistraditsioonide sÃ¤ilitamisse,â€œ Ã¼tles LainjÃ¤rv.
Moe uus piiritusetehas aitab hoida ja edasi arendada piirkonnas pÃµlvkondade jooksul kujunenud tÃ¶Ã¶stuslikke teadmisi ning oskusi, Ã¼hendades ajaloolise pÃ¤randi tÃ¤napÃ¤evase tehnoloogia ja tootmisvÃµimalustega.