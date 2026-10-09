Grossi Toidukaupade juhatajad tähistasid ettevõtte aastapäeva
OG Elektra kutsus kõigi Grossi Toidukaupade kaupluste juhatajad ettevõtte 35. aastapäeva tähistamiseks 7. oktoobril oma Lääne-Virumaal Tobia külas olevasse sündmuste keskusesse.
Ettevõtte omanik Oleg Gross pöördus juhatajate poole tänusõnadega. „Meie firma rikkus olete teie, poleks teid, poleks midagi, sest asjad ilma inimesteta ei kujuta endast mitte midagi. Olen sügavalt tänulik teile selle eest,“ kõneles Gross.
Ta märkis, et tegutsetakse väga raskes sektoris, mida juhatajad igapäevaselt ise kõige paremini näevad. „Kui alustasime seda ketti, mõtlesin, et teeme ühe või kaks poekest. Ma ei kujutanud ette, et see kett läheb nii suureks ja see ei ole ahnusest, vaid konkurentsi tõttu – et elama jääda, pidime laienema,“ rääkis Gross. „Meil on ettevõttes 2200 inimest, kuidas peaksin ütlema – kas meie pere või meie rahvas? Ilmselt rahvas, sest pere ei saa olla 2200 inimest. Tänan kõiki teid!“
Ärimees tänas ka ostjaskonda ning märkis, et nende kauplustes käib igapäevaselt 10 tuhat ostjat rohkem kui aasta tagasi.
Lisaks tööjuttudele said juhatajad osaleda ka ettevõtte-teemalises viktoriinis, külastada tootmist ja logistikakeskust ning uudistada omaniku autokollektsiooni. Tänukingituste seas oli juhatajatele ka OG Elektra arendatava ja järgmisel aastal Viljandis avatava spaa külastus.
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