Paikuse kaupluse avamine tõi kohale palju inimesi
Möödunud reedel avas uksed Grossi Toidukaupade kauplus Paikusel, mis näitas esimestel päevadel lausa jaeketi rekordkäivet. AS OG Elektra omanik Oleg Gross rääkis veidi nii uue kaupluse võimsast algusest kui ka hindade kujundamise põhimõtetest ning ettevõtte käekäigust üldisemalt.
Silja Part, Liisi Kanna
Grossi Toidukaupade kauplus Paikusel läks võimsalt käima – seda näitas nii vaatepilt avapäeval kui ka müüginumbrid. „Paikuse kauplus on seni kõik päevad keti rekordkäibed teinud, nisukest asja meil pole ühegi teise poega juhtunud,“ rääkis Oleg Gross esmaspäeval antud intervjuus. „Teiste poodidega on küll olnud, et esimene päev on müügitulemused löönud kogu ketti, aga et kolm päeva järjest…Selle aja põhjal ei saa muidugi ennustada, kuhu Paikuse kaupluste järjestuses lõpuks jääb. Aga selge on, et see hakkab ikka väga vägevalt müüma,“ kõneles ettevõtja esmakordsest olukorrast, mis näitab uue kaupluse erilist tugevust.
Ning suurt huvi ilmestas mõistagi hästi reedel sinna kogunenud rahvamass. „Me ennustasime, et palju rahvast tuleb, aga et nii kõvasti… Ja järjekordselt oldi niivõrd heatahtlikud, sõbralikud ja ootusärevuses,“ jagas Gross meeldivaid emotsioone.
Siinkirjutajad on korduvalt kuulnud-näinud, kuivõrd inimesed rõõmustavad, et ka jaeketi omanik ise uut poodi ja kohalikke inimesi tervitama tuleb – see annab paljudele lisapõhjuse just avamiseks end kohale sättida. Oleg Gross kinnitas, et ka tema jaoks annavad need kohtumised palju: „Mulle meeldib olla selles Eestis, kus on lihtsad inimesed, nad on ehedad ja vahetud, nad on ausad – nende näost loed välja, mis nad mõtlevad, nad ei võltsi. Ma tunnen seal ennast hästi. Kui näen, et meid oodatakse, annab see tohutult julgust ja tänutunnet. Üks asi on äri ajada, aga kui näed, et ajad seda nii, et teisele poolele meeldid, siis on palju parem seda teha kui ainult raha teenimise eesmärgil.“
Paikuse puhul oli tema sõnul aga niisugune vastuvõtt eriliseks üllatuseks. „See oli ääretult meeldiv, sest me ei ole seal kanda kinnitanud – uus piirkond. Pärnu-Jaagupis küll oleme, aga see on sealt tükk maad põhja poole. Nii et ma ei osanud oodata, et meid sinna nii oodati ja juba ka nagu teati peaks ütlema, sest ega muidu poleks nii soe see vastuvõtt olnud,” jätkas Gross emotsioonide jagamist.
Osteti ootamatult palju
Müügiedu oskas kogenud ärimees muidugi ette prognoosida. „Paikusel on kuskil 4000 elanikku, Sindis 4000, see on kokku 8000 inimest. Pluss logistiliselt asub kauplus peatee ääres, kohe Pärnu linn külje all,“ selgitas Gross, tõdedes, et ka kinnistu oli suhteliselt kallis. „Kordades kallim, kui keskmiselt teised kinnistud, mis me Lõuna-Eestis ostame,“ jätkas ta.
Nii suurt huvi kohe alguses sellegi poolest ette ei aimatud. „Ka praegu (esmaspäeval – toim) kaamerapilti vaadates on pilt sama, mis esimesel päeval. Ikka meeletu surve on peal. Ma muidugi olen tänumeeles, et inimesed on valmis meie poodi tulema. Oleme sinna investeeringu teinud ja oleme seda oodanud, aga niisugune vastuvõtt, seda poleks küll uskunud,“ lisas ettevõtja.
Lisaks raputas ta endile veidi tuhka pähe, sest ühtlasi ei osatud oodata ka seda, et kaupa nii palju ostetakse. „Kliendid andku meile andeks, kui seal alguses midagi otsa saab, sest lihtsalt jagajad ei oska tellimusi täita, nii kõvasti läheb kaupa. Pühapäeval mul oli häbi vaadata kaamerast omatoodangu lettisid – ainult läikisid, kõik olid tühjad. Piinlik oli vaadata, mõtlesin, tiksuks ometi kiiremini esmaspäeva hommik peale, et see piinlik olukord lõppeks. Pühapäeva õhtuks oli vaatepilt täitsa traagiline. Letid olid tühjad nagu oleks lõpumüük poes. Aga oli ikka alguse müük!“ rääkis Gross veel ühes Paikuse kaupluse avamisel ette tulnud erakorralisest seigast.
„Oleme 86 kauplust avanud, teame ju, kuidas seda teha, palju tuleb tooteid välja panna, aga et selline liikumine on…vot selle peale ei tulnud. Aga parandame asja kohe. Tegime uued jaotuskavad, suurendasime koguseid ja eks ostjad peavad ka andeks andma, et alguses lihtsalt ei oska kaupmees panna õigeid koguseid. Selleks on vaja tegelikult aasta aega, et pood päris õieti sisse tuksub. Kui aasta on kauplus töötanud, siis võib öelda, mis selle käive jääb,“ jätkas ettevõtja.
Kuidas kujunevad hinnad
Gross usub, et rahvas nägi ja sõna liikus, kuivõrd laia sortimendi ja heade hindadega kauplusega tegu on. „Me ei läinud sinna kedagi traumeerima kõrgete hindadega. Meil on raudselt põhimõte, et hinda teeb turg – ostja,“ kinnitas Gross.
„Meie hinnapoliitika on selline, et hinnad on vaatluses – hinna kujundamine käib mitte ostujuhtide poolt, vaid hinnavaatlejate poolt. Nad vaatlevad teiste kettide hindasid ja sama toote kõige odavam hind on meile kohustuslik, millest peab meie hind olema odavam. See teeb ka ostujuhtide töö raskeks, nad ei saa tooteid lihtsalt sisse osta ja panna klassikaliselt mingi summa otsa, et raha teenida. Nad peavad sisse ostma väga asjalikult, kui ostujuht ei suuda kaupa sisse osta piisavalt odavalt, siis maksame peale, aga kallimalt me müüki toodet ei pane, kui teistel on. Tahangi meie ostujuhte kiita, sest praegu ikkagi ei ole ettevõtte majandusnäitajad langenud, väga oskuslikult on kaubad sisse ostetud,“ kiitis Gross töötajaid.
Veel rääkis jaeketi omanik, et kui varem olid nende kauplustes parima hinnaga põhitooted – 200–300 toodet, siis nüüd kõik tooted. „Mu poeg tuli jõuliselt välja selle põhimõttega, et kõik 20 000 toodet peaksid olema parima hinnaga. Nii palju kui me vähegi jõuame vaadelda, sest kõiki me ju kogu aeg ei jõua vaadata,“ selgitas Gross, et kui inimesed vahel leiavad mõne toote, mis pole nii odav, siis see ei ole tahtlikult vaid eksituse tõttu nii.
Sama kehtib läbi viidavate odavaima ostukorvi vaatluste kohta, mis on subjektiivsed ning üksikutes toodetes kinni. „Aga kokkuvõttes, kui me ei ole kõige odavam, siis see ei ole mitte meie strateegia viga, vaid töötajate näpukad, et nisukene asi saab juhtuda, sest meil on antud korraldus – kõik hinnad peavad olema odavamad kui teistel. Aga 20 000 toote peale siin ei ole midagi süüdistada, inimlikke eksimusi ikka tuleb,“ jätkas ärimees oma ettevõtte põhimõtte tutvustamist.
Ta nentis ka, et pelgas esialgu poja pakutud ideed päris kõigi toodete odavaima pakkumise osas. „Georg ütles, et kõigil toodetel on oma ostja, kes teab täpselt, palju see kusagil maksab. Kui näiteks piima liigub 300 000 – 400 000 tuhat pakki kuus, siis mõnd toodet vaid 3000 – 4000, kuid ka nendel toodetel on oma klientuur. Mõelda, et inimesed teavad põhitoodete hinda, teisi ei tea ja tõstavad niisama korvi, seda ei maksa arvata. Kartsin alguses, et vähendame veel kasumit sellega, aga praegu näeme, et oleme ostjaid juurde saanud ja õigel teel,“ rõõmustas jaeketi omanik.
„Meil ei ole kasum eelmise aastaga võrreldes langenud. Muidugi absoluutarvudes on juurdehindlused väiksemad, aga meie edukuse pant on see, et ostjaid on tohutult juurde tulnud. Meil on siin päevade lõikes keskmisele 10 000 ostjat rohkem, kui aasta tagasi!“ tõi ta välja huvitava fakti.
„Aga Eestis ei ole ju inimesi juurde tulnud, suremus on suurem kui sündimus. Toimub elanikkonna vähenemine, aga meil on inimesi juurde tulnud. Tähendab on teistest kettidest ringi tulnud. Inimesed vaatavad järjest rohkem hinda ja on hakanud küsima iseendalt, miks ma peaks sama toote eest maksma teises kaupluses rohkem. Ma ei mõtle seda välja, arvud näitavad, et praegu on liikumine meie ketti. Suurema käibega oleme ära katnud kauba juurdehindluse vähenemise, nii et ettevõtte majandusnäitajad ei ole halvenenud,“ rääkis Oleg Gross oma ettevõtte praegusest seisust.