Ukraina politseijuhid lÃ¤bisid Eestis koolituse
JÃ¤rjekordne grupp Ukraina politseijuhte lÃ¤bis nÃ¤dalase koolituse, mille eesmÃ¤rk on tÃµsta juhtimisvÃµimekust Ukraina politseis. PPA ja ESTDEV koolitusprogramm toob kahe aasta jooksul Eestisse Ã¼le 80 koolitatava.
Ida prefekt Tarvo Kruup rÃ¤Ã¤kis, et koolitused on Ã¼les ehitatud selliselt, et need toetaksid maksimaalselt Ukraina politsei pÃ¼Ã¼dlusi tugeva ja kaasaegse politsei ehitamisel. â€žMeil on Ukraina politseiga sarnane ajalugu ning praegu pÃ¼Ã¼dlevad nad Euroopa Liitu. Koolitusprogrammi luues mÃµtlesime, mis oleks meid kÃµige rohkem samas etapis ehk Eesti politsei kaasajastamisel aidanud. Toona saime meie tuge paljudelt riikidelt ja tahame Ukraina jaoks sama teha. Me ei Ãµpeta, vaid jagame oma kogemusi ning Ukraina kolleegid viivad nÃ¤htu ja kuuldu tagasi koju. Iga koolituse lÃ¤binud inimese vÃµimsuses on omaenda Ã¼ksuses lÃ¤bi vÃ¤ikeste vÃµi suurte tegude muutust esile kutsuda. Programmi pikem eesmÃ¤rk on Ukraina politseis kaasaegse juhtimise juurutamine, et Ukraina politseid tervikuna arendada,â€œ rÃ¤Ã¤kis Kruup.
Koolitust viivad lÃ¤bi PPA inimesed. See toimus LÃµuna-Eestis ning kestis nÃ¤dala. Programmi osana said politseijuhid Ã¼levaate Eesti politsei taasloomisest, juhtimisreformidest ja kaasaegsetest juhtimispÃµhimÃµtetest, organisatsioonikultuurist, sisekontrollist ja arendustest. Programm on suunatud Ukraina politsei keskastme- ja tippjuhtidele.
Kokku osales koolitusel 14 inimest. Ukrainast saabuti Eestisse MÃµkolajivi, Odessa, Poltava, Rivne ja TÅ¡erkassÃµ oblastitest ning pealinnast.
Projekt toob Eestisse kokku kuus Ãµppegruppi ehk kokku 84 inimest. Eestisse on lÃ¤hiajal tulemas veel kolm Ãµppegruppi. Projekt toimub teistkordselt ning eelmise projekti kÃ¤igus lÃ¤bis sarnase koolituse 34 Ukraina politseinikku.
Projekti â€žEuroopa tee: juhtimisvÃµimekuse tÃµstmine ja koostÃ¶Ã¶ Ukraina politseisâ€œ rahastab Eesti rahvusvahelise arengukoostÃ¶Ã¶ keskus (ESTDEV).
