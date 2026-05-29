Proovipäev Rakvere teatris
Täna kell 13–18 kutsub teater suurele proovipäevale Rakvere teatri hoovi. Autohuvilised saavad teha proovisõite uute Audi mudelitega A5 Limousine, A6 Limousine, Q5 Sportback, Q6 Sportback e-tron ja Q3 SUV. Samal ajal on teatrisõpradel harukordne võimalus piiluda teatri proovisaalidesse, kus käivad uue hooaja avalavastuste proovid.
Kell 13.30–14.00 saab publik väikeses majas vaadata Andres Noormetsa lavastuse „Vöötrada“ proovi ja kell 14.30–15.00 on suures majas võimalus uudistada, kui kaugel on Anton Hansen Tammsaare „Karini ja Indreku“ lavastusprotsess Artjom Garejevi juhtimisel.
„Avatud proove teater väga tihti ei korralda. See on kindlasti ainulaadne võimalus näha tööprotsessi, kuidas üks lavastus sünnib. Aga eelkõige saavad teatrihuvilised proovisaalides aimu sügisel ees ootavate uuslavastuste sisust, näha, kuidas näitlejaid rolle ehitavad, ja kohtuda lavastajatega, keda publik enamasti ei näegi,“ rääkis teatri turundusspetsialist Evelin Rikma.
Proovisaalidesse minemiseks kogunetakse teatri ees. Lisaks on avatud pop-up pood, kavas on viktoriin ja üllatused. Üritus on tasuta.
Rakvere Teatri 87. hooaja avalavastuseks on juubelihooaja näidendivõistluse võidutöö – Vootele Ruusmaa „Vöötrada“, mille lavastab Andres Noormets.
Mõnikord tuleb elus teha üksainus samm, et õigel ajal õige inimesega kohtuda. „Vöötrada“ räägibki sellest saatuslikust sammust, mille näidendi peategelane vöötrada ületades teeb. See samm määrab kogu tema järgneva elu. Aga esimene samm ei jää kunagi viimaseks. Kas ka see, mis edasi juhtub, on tema enda teha? Kas ta oskab, kas ta tahab, kas ta suudab…?
Andres Noormets toob seekord lavale suhtekolmnurga, mille ühes tipus on jaapani kääbusmänd, teises lillepoe müüja ja kolmandas elu ristteele jõudnud abielupaar. „Vöötrada” esietendub Rakvere Teatri väikeses majas septembris.
Sügishooaja teise uuslavastusena jõuab septembris publiku ette A. H. Tammsaare IV osal põhinev „Karin ja Indrek“, lavastajaks Artjom Garejev.
Eesti Vabariigis on majanduskriis, valitseb hoolimatus ja pealiskaudsus, lokkab korruptsioon, ärid lähevad pankrotti. Argimurede taustal püüavad vastabiellunud Karin ja Indrek leida ühisosa ja teineteisemõistmist. Naise ratsionaalne armastus põrkub mehe filosoofiliste ideaalidega. Võitlus iseenda ja oma õnne pärast viib abikaasad üksteisest üha kaugemale.
Kuulutaja