Rakvere Teatris kuulutati välja publikupreemia saajad
86. hooaja parimaks lavastuseks tunnistati Taago Tubina „Elevantmees“. Parimaks naisnäitlejaks valis publik 13. korda Ülle Lichtfeldti rollide eest lavastustes „Sügissonaat“, „Kiivipäev“ ja „Pimekaader“. Parima meesnäitleja tiitli sai esmakordselt Johannes Richard Sepping rollide eest lavastustes „Elevantmees“, „Päkapikkude parim puhkus“ ja „Lõputu suvi“.
Tõsielusündmustel põhinevat lugu „Elevantmees”, kus astub peaosas üles Johannes Richard Sepping, mängitakse sellel poolaastal nii kodusaalis kui ka Tallinnas ja Tartus. Ka kõiki teisi lavastusi, mis Johannesele ja Üllele publikuarmastust tõid, saab lisaks kodusaalidele näha Eesti erinevais paigus.
Publikulemmiku hääletusel osales 770 vastajat. Hääletada sai nii interneti teel kui ka paberankeetidele vastates.
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