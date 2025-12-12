Publiku ette jÃµuab Ingmar Bergmani â€žSÃ¼gissonaatâ€œ
TÃ¤na esietendub Rakvere teatri vÃ¤ikeses majas Eva Kolditsa lavastajakÃ¤e all Ingmar Bergmani (tÃµlkija Ãœlev Aaloe) â€žSÃ¼gissonaatâ€œ â€“ intiimne nÃ¤itemÃ¤ng andestamise vÃµimalikkusest.
PsÃ¼hholoogilises draamas kÃ¤sitletakse pingelisi peresuhteid, inimestevahelist lÃ¤hedust ja sisemist leppimist. Emadusega kaasnevate kohustuste asemel pianistikarjÃ¤Ã¤ri valinud Charlotte kohtub pÃ¤rast mitmeaastast eemalolekut taas oma tÃ¼tre Evaga. JÃ¤llenÃ¤gemisrÃµÃµmu asemel asutakse lahti kiskuma minevikuhaavu, tehes etteheiteid ja Ãµigustades tehtud otsuseid. Vastastikkuse lÃ¤heduse vajadus paneb ema ja tÃ¼tre teineteist kordamÃ¶Ã¶da otsima ja tÃµrjuma.
Ãœks lavastuse tegelastest Ã¼tleb, et sinu sÃµnad peavad paika sinu reaalsuses ja minu sÃµnad minu reaalsuses, ja kui me sÃµnu vahetame, muutuvad nad vÃ¤Ã¤rtusetuks. â€žMa arvan, et meie Ã¼lesanne inimestena on leida nende reaalsuste vahel veel Ã¼ks reaalsus, kus sÃµnadel oleks Ã¼hine vÃ¤Ã¤rtus. PÃ¼Ã¼d selle poole peab olema, isegi lÃ¤bi sÃ¼Ã¼distuste ja valu,â€œ rÃ¤Ã¤kis lavastaja.
Osades astuvad Ã¼les Ãœlle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Loviise Kapper, Margus GrosnÃµi ja kÃ¼lalisena pianist pianist Kadri-Ann Sumera. Kunstnik on Kairi MÃ¤ndla, valguskujundaja Roomet Villau.
