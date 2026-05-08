Rakveres räägitakse kodudest
Homme, algusega kell 11 toimub Rakveres Köster Gööcki majas rahvaarutelu ja kontsert „Euroopa on meie kodu – räägime kodudest“, tähistamaks Euroopa päeva.
Tänavusel Euroopa päeval kutsutakse mõtlema millegi väga isikliku, ent samas ühise üle – kodu. Kui tavaliselt räägime Euroopast kui majandus- või poliitilisest ruumist, siis sel päeval tasub küsida: mida tähendab Euroopa meie igapäevaelus, meie elukeskkonnana, meie kodudes?
Kodu ei ole pelgalt koht, kus elame. See on turvatunne, hea elukeskkond, looduse ja ümbritseva keskkonna hoidmine ja säästmine ning kuuluvus kogukonda ja võimalus kujundada oma elu. Üle Euroopa jagavad inimesed sarnaseid ootusi – soojad, keskkonnasõbralikud, säästlikud, turvalised ja taskukohased elamistingimused. Olgu tegemist ajalooliste linnakorterite, väikeste maamajade või kaasaegsete korterelamutega, kodu on alati rohkem kui seinad ja katus.
Rakvere Euroopa päeva korraldaja Andres Jaadla sõnul vajavad tänases kiirelt muutuvas ebakindlas maailmas inimesed järjest rohkem turvalist ja keskkonnasõbralikku paika, kus elada – kodu. „Meie kodu on Euroopas ja Euroopa on meie kodu, seda tuleb väärtustada ja sellest rääkida,“ sõnas Jaadla.
„Euroopa Liit pöörab lähiaastatel olulist tähelepanu eluasemeküsimustele läbi kavandatava Taskukohase Eluaseme Kava ja keskkonnaküsimustele Euroopa Kliimapakti raames. Räägime sellest Euroopa sünnipäeval 9. mail Rakveres ja lõpetame arutelu Kaire Reimuse imeilusa kontsertkavaga „Laulud kodudest“. Tulla saab koos perega, üritus on tasuta!“ kutsus korraldaja kõiki osalema.
Liisi Kanna