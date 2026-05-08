Viljandi uus maamärk kerkib silmnähtavalt – spaahotelli sarikapidu tähistab ehituse suurt verstaposti
Kolmapäeval peeti Viljandi järve kaldale kerkiva spaahotelli sarikapidu – sümboolne hetk, mil hoone saavutas oma täiskõrguse ning kauaoodatud arendus astus järjekordse kindla sammu valmimise suunas. 2027. aastal valmivast kompleksist kujuneb nii linna uus maamärk kui ka kogu piirkonna oluline tõmbekeskus.
Sarikapärja võtsid maha spaahotelli arendaja OG Elektra esindajad Oleg ja Georg Gross ning ehitusettevõtte Nordecon juhatuse liige Tarmo Pohlak.
Viljandi järve vahetusse lähedusse rajatav neljakorruseline, ligi 20 000 m² suurune spaahotell ühendab endas kaasaegse vee- ja saunakeskuse, 8-realise ujula, restorani, 150 rõduga hotellituba ning konverentsikeskuse. Tegemist on mitmekülgse keskkonnaga, kus kohtuvad puhkus, töö ja elamused.
„Viljandis on sellest spaast räägitud ligi 30 aastat – täna võib öelda, et see anekdoot hakkab lõpuks reaalsuseks saama. Oleme ehitusega poole peal ja sarikapidu kinnitab, et liigume kindlalt edasi. Täna ei ole enam kahtlust, et see hoone valmib,“ sõnas OG Elektra omanik Oleg Gross.
See ei ole meie jaoks ainult äriprojekt, vaid emotsiooniprojekt – Viljandimaal on minu jaoks isiklik tähendus, sest siit on pärit minu esivanemad, ning soovime siia luua midagi püsivat ja väärtuslikku,“ lisas ettevõtja.
Arhitektuuriliselt eristub kompleks kahe omavahel ühendatud silindrikujulise hooneosaga. Naturaalne puit ja kivi ning suured klaaspinnad loovad sooja ja avara atmosfääri, avades samal ajal vaated Viljandi järvele ning sidudes hoone sujuvalt ümbritseva järveäärse maastikuga.
„Oleme jõudnud ehitusega sellisesse etappi, kus möödujate jaoks tundub, et kompleks saab kohe-kohe valmis. Suuremahulised konstruktiivsed ehitustööd on tõesti nüüdseks selja taga ja hoone on saavutanud täiskõrguse, aga ehituslikus mõttes oleme siiski alles poole peal. Edasine töö toimub valdavalt siseruumides, et sellest ehitisest saaks samm-sammult kaua oodatud spaa, hotell ja konverentsikeskus,“ ütles Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. „Jätkame hea hooga, siinne luksuslik asukoht Viljandi järve kaldal annab selleks kindlasti palju positiivset energiat.“
Lisaks spaateenustele saab hoonest oluline osa ka kohalikus elus – ujula hakkab teenindama Viljandi linna ja valla koole, pakkudes õpilastele kaasaegseid võimalusi ujumisõppeks.
„Viljandi jaoks on oluline, et suured arendused looksid uut ja mõjusat väärtust nii meie inimestele kui ka linna külalistele. Spaahotell ei ole ainult uhke hoone, vaid annab ka võimaluse tuua järve äärde rohkem elu, meelitada Viljandisse turiste ning rikastada viljandlaste igapäevaseid vaba aja veetmise võimalusi,“ lausus Viljandi linnapea Jaak Pihlak.
„Viljandi spaahotelli valmimine näitab, et alati ei pea suuri ideid ellu viima üksnes välise toe najal. Kui kokku on saanud ettevõtja initsiatiiv ja kohalike inimeste ootus, siis ühine pingutus viib tulemuseni, millest võidab kogu piirkond,“ sõnas Viljandi vallavanem Alar Karu.
Spaahotelli arendaja OG Elektra ja Nordecon AS sõlmisid ehituslepingu möödunud aasta veebruaris ning hoone valmimine on kavandatud 2027. aasta suveks.
Projekti arhitektuurne lahendus pärineb KOKO arhitektuuribüroolt ning on inspireeritud Viljandi ajaloolisest linnastruktuurist ja järveäärsest loodusest. Rõhk on pandud keskkonnasõbralikkusele, energiatõhususele ning ajas kestvale kvaliteedile.
