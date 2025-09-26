Selgusid parimad narkokoerad ja nende juhid
22.â€“24. septembril toimusid PÃ¤rnumaal JÃµulumÃ¤el vanglateenistuse korraldatud narkokoerte kutsemeisterlikkuse vÃµistlused, kus parimaks tunnistati politsei â€“ ja piirivalveameti teenistuskoer Romi.
KolmepÃ¤evased vÃµistlused hÃµlmasid nii keelatud ainete otsimist pagasist, sÃµidukitest ja ruumidest kui ka kuulekusharjutusi. VÃµistlustest vÃµtsid osa 18 koerajuhti koos oma teenistuskoertega politsei- ja piirivalveametist, maksu- ja tolliametist ning Eesti, LÃ¤ti ja Leedu vanglateenistustest.
â€žSellised vÃµistlused annavad koerajuhtidele ja koertele vÃµimaluse panna proovile oma oskused, vÃµrrelda treeningtaset ja Ãµppida Ã¼ksteiselt. VÃ¤ga oluline on ka see, et eri ametkondade ja riikide kolleegid saavad omavahel kogemusi vahetada ning koostÃ¶Ã¶d arendada,â€œ Ã¼tles vÃµistluse peakorraldaja ja Tallinna vangla koerajuht Annika Toome.
Ãœldarvestuses tuli parimaks PPA koerajuht KÃ¤tlin Kentel koeraga Romi, teise koha saavutas Viru vangla koerajuht Riho RannamÃ¤e koeraga Edu ning kolmandaks tuli PPA koerajuht Aljona Nestrik koeraga Steffi.
Meeskondlikus arvestuses pÃ¤lvisid esikoha PPA koerajuhid KÃ¤tlin Kentel ja Marek PugatÅ¡ov oma koertega Romi ja Rocky, kuulekuse parimaks tunnistati maksu- ja tolliameti koerajuht Birgit Vana koeraga Kira.
â€žTeenistuskoera tÃ¶Ã¶ ei seisne ainult teravas ninas â€“ sama tÃ¤htis on ka distsipliin ning koostÃ¶Ã¶ koera ja tema juhi vahel. Just nende omaduste kombinatsioon teeb koerast ja koerajuhist tugeva tandemi, millele saab igapÃ¤evases tÃ¶Ã¶s kindel olla,â€œ sÃµnas Toome.
Narkokoerte kutsemeisterlikkuse vÃµistlusi on korraldatud juba Ã¼le kÃ¼mne aasta, seejuures vahetub Ã¼rituse peakorraldaja igal aastal. TÃ¤navu korraldas vÃµistlusi vanglateenistus.
Kuulutaja