Tutvustatakse Valentine von Krause mälestusteraamatut
Esmaspäeval kell 13 toimub Rakvere linnakodaniku majamuuseumis Virumaa muuseumide väljaande Valentine von Krause „Väike linn maailma serval. Mälestused Rakverest 1920–1939, lahkumisest ja koduteest“ esitlus.
Valentine von Krause, neiupõlvenimega Eberhardt, sündis 1920. aastal Rakveres Virumaal arst Adolf Eberhardti ja tema abikaasa Sinaida tütrena. Valentine õppis Rakvere saksa gümnaasiumis ning aastatel 1938/1939 kaks semestrit Tartu ülikooli arstiteaduskonnas. Abiellus pastor dr Wolfram von Krausega, kes oli Rakvere-lähedase Inju mõisnike Hermann ja Elisabeth von Krause poeg. Pärast Teise maailmasõja algust lahkus koos perega 1939. aasta oktoobris ümberasujana Posenisse.
Valentine von Krause mälestuste „Väike linn maailma serval“ tõlke mõte sai alguse samuti Rakverega seotud perekonnaloost. Raamatu tõlkija, Tartu ülikooli germanistikaprofessori Reet Benderi tädi, Rakvere omaaegse mööblitöösturi Robert Sandbergi tütar Vaike oli samuti kasvanud Rakveres Pikal tänaval ja tallanud Valentinega pea samu radu. Esmane tõlge valmiski sünnipäevakingitusena.
Valentine von Krause memuaarid koosnevad kolmest osast ja on hoiul Lüneburgis baltisaksa keskuse Carl-Schirren-Gesellschafti arhiivis. I osa „Väike linn maailma serval. Rakvere 1920–1939“ sisaldab südamlikke lapse- ja noorpõlvemälestusi Rakverest. II osa „Teel. Aastad 1939 kuni 1945“ kirjeldab ühe ajastu lõppu – Rakverest lahkumist Umsiedlung’i käigus, elust Poola läänealadel. Teise maailmasõja ajal oli Valentine Eestis tagasi ja nii on tema mälestustes ka toonase Tallinna eluolu ja märtsipommitamise kirjeldus. Viimane osa on pühendatud taaskohtumisele kodumaaga 1991. ja 1994. aastal.
„Sarnaselt paljude teiste baltisakslastega oli Valentine von Krause eesmärk toimunut ja üleelatut jäädvustada nii perekonnale kui ka laiemalt järeltulevatele põlvedele,“ sõnab raamatu tõlkija Reet Bender.