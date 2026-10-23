1812: kindralite vandenÃµu Napoleonist vabanemiseks
TÃ¤na 214 aastat tagasi, 23. oktoobril 1812. aastal alustasid kÃµrgemad sÃµjavÃ¤elased ja riigiametnikud Pariisis mÃ¤ssu, pÃ¼Ã¼des vÃµimult kukutada Prantsusmaa keisrit Napoleoni. Lisaks vÃ¤itsid nad, et Napoleon olevat Ã¼leÃ¼ldse Venemaa-sÃµjakÃ¤igul hukkunud.
Allan Espenberg
1812. aasta oktoobris elas Napoleon Bonaparte Ã¼le rasket aega. Ta oli sunnitud Moskvast taanduma ja tema armee hakkas lagunema. Pariisis polnud tÃ¤pselt teada, mis Venemaa sÃ¼gavustes toimus, kuid pahaendelised kuulujutud juba levisid.
See sÃ¼nnitas keisri lojaalsete alamate seas mitmesuguseid ideid. NÃ¤iteks brigaadikindral Malet tuli suurepÃ¤rasele mÃµttele, mis oli tolle aja Prantsusmaal Ã¼sna tavaline: ta otsustas korraldada Pariisis riigipÃ¶Ã¶rde. Ainult Ã¼ks kahetsusvÃ¤Ã¤rne â€žpisiasiâ€œ takistas seda: Malet istus vangikongis. Kuid patrioodid ei tunnista teatavasti takistusi.
Riik vajas kangelast
58aastane Claude-FranÃ§ois de Malet oli sÃ¼nnipÃ¤raselt aristokraat, kuid kui Prantsusmaal algas revolutsioon, asus ta uue reÅ¾iimi teenistusse, sest temast oli saanud vabariiklane. Tema karjÃ¤Ã¤r oli mitmekesine: ta vÃµitles sÃµjas, tÃµusis kindrali auastmeni, tegeles administratiivtÃ¶Ã¶ga ja kui Napoleon vÃµimule tuli, lÃ¤ksid asjad tal alguses hÃ¤sti. Kuid Malet kohtles keisrit halvemini kui Napoleon teda ja jÃ¤i sageli vahele vabariikliku propagandaga. Lisaks pistis Malet kÃ¤e riigitaskusse: bÃ¼rokraadi puhul tavaline pahe, kuid koos ebalojaalsusega oli see saatuslik ning armeekuivikutelt ja ametlikelt delikatessidelt maandus Malet vanglasse leiva ja vee peale.
Tema viibimine trellide taga ei kestnud aga kaua. 1812. aastal oli kindral ravil doktor Dubuissoni vaimse tervise ja tervenemise asutuses, mis oli muudetud kÃµrge mugavustasemega sanatooriumvanglaks. Seal hoiti paljusid riiklikke kurjategijaid ning kuigi tingimused olid talutavad ja vangivalvurid tÃ¤itsid oma kohustusi halvasti, oli vangistus ikkagi vangistus. Haiglas istunud Malet ei ravinud seal oma nÃ¤rve, vaid mÃµtles vÃ¤lja sigadusi Napoleoni vastu.
Vanglas olles sai Malet lÃ¤hedaseks vaimuliku Jean-Baptiste Lafoniga. Ka Lafonile ei meeldinud Napoleon, ehkki teisel pÃµhjusel: nimelt piiras keiser katoliku kiriku mÃµjuvÃµimu. Malet ja Lafon lÃµbustasid end Ã¼he vÃ¤hese vanglas kÃ¤ttesaadava meelelahutusega: vandenÃµu sepitsemisega. Samal ajal algas Venemaal sÃµda. Malet nÃ¤gi selles suurepÃ¤rast vÃµimalust: kui alustada riigipÃ¶Ã¶ret, siis Napoleon ei jÃµuaks kiiresti Venemaalt tagasi. Lisaks olid vandenÃµulastel Pariisis kaasosalised, kes olid valmis abistama.
Malet ja Lafon valisid pÃµgenemiseks tÃµeliselt romantilise hetke, vihmase sÃ¼gisÃ¶Ã¶ 22. oktoobril 1812. Nad hÃ¼ppasid Ã¼le mÃ¼Ã¼ri ja jÃµudsid konspiratiivkorterisse, kus kindrali naine ja sÃµbrad olid valmis pannud mundri ja dokumendid. Lafon aga sealt korterist enam ei lahkunud. Ta vÃ¤itis, et vigastas end Ã¼le mÃ¼Ã¼ri ronides, mis on Ã¼sna ebatÃµenÃ¤oline, arvatavasti mÃµtles ta jÃ¤rele ja otsustas, et tal pole vaja end siduda sellise jobuga. Aga Malet oli saanud kindralivormi, vÃµltsdokumendid, kaks sÃµpra ning tal oli paar sÃµpra ka vÃ¤ljastpoolt ehk tal oli inimesi, keda vÃµimuhaaramise vandenÃµusse kaasata.
Pariis oli paar tundi kindrali kÃ¤es
Saabus 23. oktoobri sombune koidik. Malet, kellest oli vÃµltsdokumentidega saanud â€žkindral Lamotteâ€œ, ilmus Rahvuskaardi 10. Ã¼ksuse Ã¼lema kolonel Gabriel Soulierâ€™ juurde. Malet teatas kolonelile jahmatava uudise: Napoleon olevat Venemaal hukkunud! SeejÃ¤rel nÃ¤itas ta Senati korraldust (selle â€žkÃ¤suâ€œ kirjutas tema sÃµber, advokaat Alexandre-AndrÃ© Boutreux) politseiminister Savary vahistamiseks. Et kolonel liialt ei mÃµtleks, teatas Malet talle, et Soulier Ã¼lendatakse kindraliks. PÃ¤rast seda otsustas kolonel, et peab tegutsema, kuigi ta polnud â€žkindral Lamotte’iâ€œ varem kunagi nÃ¤inud. Malet pÃ¶Ã¶rdus kÃµnega sÃµdurite poole ja kÃ¤skis seejÃ¤rel Soulierâ€™l viia vÃ¤ed Place de GrÃ¨ve’ile.
Malet Ã¼tles pÃ¶Ã¶rdumises sÃµdurite poole: â€žTÃ¼rann hukkus kÃ¤ttemaksjate hoopidest! Ta sai oma kodumaalt ja inimkonnalt selle, mida ta vÃ¤Ã¤ris. Kodanikud, sel pÃ¤eval, mida me igavesti mÃ¤letame, mobiliseerige kogu oma energia, et rebida maha see hÃ¤bivÃ¤Ã¤rne ike. HÃ¤vitage need, kes teie teel seisavad, toetage neid, kes teiega Ã¼hinevad. Sureme kui vaja oma kodumaa, oma vabaduse eest!â€œ
Ise lÃ¤ks Malet La Force’i vanglasse, kus vabastas kaks vabariiklasest kindralit ja veel paar meest, keda ta pidas kasulikuks. Nende asemel heideti vanglasse politseiminister Savary ja kÃµrgemad politseiametnikud. Malet kÃ¤itus kÃµikjal nagu peremees ja kÃµik kuuletusid talle!Kuid peatselt algasid tÃµrked. Malet lÃ¤ks Pariisi sÃµjavÃ¤eÃ¼lema, kindral Pierre-Augustin Hulini juurde ja teatas talle sama uudise kui kÃµigile teistele: Napoleon on surnud ja riiki juhib ajutine valitsus. Kuid Hulin polnud nii usaldav ja lihtsameelne kui teised. Ta nÃµudis selle kohta dokumente, misjÃ¤rel Malet tulistas talle nÃ¤kku. Hulin jÃ¤i siiski ellu.
Siis siirdus Malet kindralstaapi, kuid asjad lÃ¤ksid Ã¼ha halvemaks. Kolonel Jean Doucet ei jÃ¤Ã¤nud kindrali jutte uskuma, sest Napoleon oli pÃ¤rast oma vÃ¤idetavat surma jÃµudnud saata Pariisi mitu kirja. Koos teise koloneliga relvitustas Doucet riigipÃ¶Ã¶raja ja vÃµttis ta vahi alla.
Maletâ€™ vandenÃµu oli vÃ¤ga lÃ¼hike: see algas kell neli hommikul ja Ã¼heksaks olid sellega liitunud sÃµdurid juba laiali lÃ¤inud. SÃµjavÃ¤elased ja politseinikud vÃµtsid Pariisis Ã¼kshaaval vandenÃµulasi kinni. Keegi Ã¼tles naerdes kolonel Soulierâ€™le, kes sai olla kindral vaid viis tundi: â€žSurnu ei ole surnud!â€œ Aga Napoleon ise oli vandenÃµu-uudisest rabatud, sest ohvitserid, ametnikud ja sÃµdurid olid meelsasti asunud toetama riigipÃ¶Ã¶rajaid.
VandenÃµu juhid lasti maha. Hukati ka kolonel Soulier, esimene Malet’ poolt vÃµrgutatud ohvitser, ja kÃµik need, kes kiirustasid Malet’ kÃ¤ske tÃ¤itma. Tegelikult oli hukatute nimekiri ebaproportsionaalselt pikk. PÃµhjuseks oli see, et kohtuprotsessi juhtis sÃµjaminister Henri Clarke, kes sai vandenÃµust teada alles pÃ¤rast selle lÃµppu. SeetÃµttu nÃ¤itas Clarke Ã¼les energiat ja initsiatiivi, vÃ¤hemalt jÃ¤relmÃµjude lahendamisel. Nii hukati 13 inimest. Eluga pÃ¤Ã¤ses vaimulik Jean-Baptiste Lafon, kel Ãµnnestus pÃµgeneda ja kes hiljem kirjutas raamatu Maletâ€™ vandenÃµust. Mis puutub Maletâ€™sse, siis tema suri vÃ¤Ã¤rikalt: ta ise juhtis hukkamiskomandot ja hÃ¼Ã¼dis enne surma: â€žElagu Vabariik!â€œ