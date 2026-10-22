Romusõidukitest saab praegu tasuta vabaneda
Romusõidukite kokkukogumise kampaania käigus saab kuni 8. novembrini jäätmekäitlejatele tasuta üle anda kehvas seisukorras seisma jäänud sõidukeid. 2027. aastal hakkab liiklusregistris peatatud kandega sõidukitele kehtima mootorsõidukimaks, mistõttu tasub veel sel aastal romusõiduk üle anda ja registriandmed korda teha.
„Hoovis või põlluserval lagunevad autoromud ohustavad keskkonda, võtavad asjatult parkimisruumi ja risustavad elukeskkonda. Romukampaania pakub mugava võimaluse nendest vabanemiseks – kui tavaliselt peab inimene romusõiduki jäätmekäitlejale ise ära viima või tasuma sõiduki äraveo eest, siis kampaania käigus tuleb jäätmekäitleja ise sõidukile tasuta järele,” sõnas Kliimaministeeriumi tootjavastutuse ja ohtlike jäätmete valdkonnajuht Piret Otsason.
Hea aeg oma romust vabaneda on ka seetõttu, et alates 2027. aastast laieneb mootorsõidukimaks sõidukitele, mis on üle kahe aasta olnud kindlustuseta ja ülevaatuseta. Lisaks tasub sel aastal kustutada liiklusregistrist sõiduk, mis on hävinud või kadunud, sest alates järgmisest aastast tuleb sõiduki ilma lammutustõendita kustutamisel tasuda 800-eurone lõiv.
Sõiduki lammutustõendiga liiklusregistrist kustutamine on jätkuvalt tasuta. Seega kui sõiduk on alles, tasub see anda jäätmekäitlejale, kes väljastab lammutustõendi. Kui sõidukit enam olemas ei ole, tasub sel aastal liiklusregistri andmed korda teha, et vältida uuel aastal kohustusi.
„Kutsume inimesi üles aitama ka oma lähedasi. Kui vanavanemate hoovis seisab juba aastaid mõni autoromu või on vanemate nimel registris auto, mida tegelikult enam olemas ei ole, siis tasub nüüd asjad korda ajada,“ lisas Otsason.
Kui romusõiduki äraveo tellib sõiduki omanik, tuleb jäätmekäitlejale esitada kehtiv registreerimistunnistus. Kaduma läinud dokumentide korral saab ühendust võtta Transpordiametiga, kes edastab need kampaania ajal omanikule tasuta.
Kampaania käigus saab vabaneda ka sellistest romusõidukitest, mis ei ole liiklusregistris arvel. Kui sõidukit saab tuvastada (olemas registreerimisnumber või VIN-kood) ning Transpordiameti e-teeninduse taustakontrollist ilmneb, et sõiduk on registrist kustutatud, siis võib kinnistu valdaja jäätmekäitlejaga ühendust võtta ning tellida äraveo.
Sõidukeid saavad ära anda ka inimesed, kelle nimele hoovis seisev romu ei kuulu. Sellise sõiduki kohta tuleb saata digitaalselt allkirjastatud taotlus Transpordiametile (info@transpordiamet.ee), kes võtab ühendust auto omanikuga ja palub vormistada volituse sõiduki üleandmiseks jäätmekäitlejale. Jäätmekäitleja viib romu ära ning kustutab sõiduki registrist.
Romusõiduki tasuta äravedu saab kuni 8. novembrini tellida Mandri-Eestisse, Saaremaale, Hiiumaale, Muhumaale ja Vormsile. Veo tellimiseks tuleb ühendust võtta Eesti Autolammutuste Liiduga (info@elv.ee, +372 578 77 233), Kuusakoski AS-ga (firma@kuusakoski.com, 13 660) või Metruna OÜ-ga (info@metruna.ee, 1817). Äraveo tellijal tuleb veenduda, et romule järgi tulevale tehnikale oleks tagatud vaba ligipääs ja ohutu teenindusruum.
Kampaania käigus äraveetavate romusõidukite eest raha ei maksta. Üle saab anda ka osaliselt lammutatud sõidukeid. Täpsem info tingimuste ja taotluste esitamise kohta on kirjas Kliimaministeeriumi kodulehel.
Romukampaania toimub Kliimaministeeriumi, Keskkonnaameti, Transpordiameti, Eesti Autolammutuste Liidu, Kuusakoski AS ja Metruna OÜ koostöös. Kampaania toimub sel aastal seitsmendat korda ning viimast korda. Varasemate kampaaniate tulemusel on jäätmekäitlejatele üle antud kokku 1775 romusõidukit.
Allikas: Kliimaministeerium