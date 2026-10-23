KooliÃµde Katrin Parv: Ãœkski kÃ¼simus ei ole liiga palju ega valesti kÃ¼situd
KooliÃµde on koolis selleks, et lapse tervist toetada ja panna alus tervist toetava keskkonna loomisele. â€žMilleks hiljem probleeme lappida, kui saab ennetada?â€œ Ã¼tles Vinni-Pajusti gÃ¼mnaasiumi, Laekvere kooli ning Roela kooli kooliÃµde Katrin Parv.
â€žNagu ma ka lapsevanematele esimeses klassis koosolekul Ã¼tlen, on kooliÃµde lapse jaoks esimene iseseisev kontakt tervishoiutÃ¶Ã¶tajaga. Head kogemused kooliÃµega aitavad luua usaldusliku suhte kogu tervishoiuga,â€œ Ã¼tles Parv, kelle jaoks on peamine olla laste jaoks olemas. â€žOlen partner, kelle poole saab igasuguste muredega pÃ¶Ã¶rduda. Ãœkski kÃ¼simus ei ole liiga palju ega valesti kÃ¼situd.â€œ
KooliÃµe sÃµnul on lapsed head inimeste tundjad ja neid juba Ã¤ra ei peta. â€žNad tajuvad, milline tÃ¤iskasvanu tegelikult on. Olen oma tÃ¶Ã¶s aus ja arvan, et lastele selline lÃ¤henemine meeldib. Ma ei pÃ¼Ã¼a olla autoritaarne, vaid tulla nendega samale tasandile.â€œ
Usaldusele paneb aluse see, kui juba esimeses klassis tutvustab kooliÃµde ennast ja oma tegemisi. â€žLoon vÃ¤ikseid kontakte ning olen avatud ja sÃµbralik. See jÃ¤Ã¤b lastele meelde,â€œ Ã¼tles Ãµde.
JÃ¤Ã¤mÃ¤e alumine osa
â€žMulle meeldib selle tÃ¶Ã¶ juures, et iga pÃ¤ev on hÃ¤sti erinev. Meie tÃ¶Ã¶ on kui jÃ¤Ã¤mÃ¤gi, kus vaid vÃ¤ljastpoolt nÃ¤htava all on tegelikult palju Ã¼lesandeid ja rolle,â€œ Ã¼tles Ãµde. Ãœlesannete hulka kuuluvad suuremate ja vÃ¤iksemate tervisemuredega tegelemine, tervisekontrollide lÃ¤biviimine ja vaktsineerimine ning esmaabi andmine. â€žVahel vÃµib esmaabist kujuneda pÃ¤ris pikk vestlus Ãµpilasega â€“ nagu sibulat koorides tulevad Ã¼kshaaval vÃ¤lja kihid, mis puudutavad erinevaid muresid.â€œ
Lisaks on suur osa suhtlemisel. â€žSellest tekib usaldus edaspidiseks koostÃ¶Ã¶ks ja laps leiab julguse tulla muresid jagama. Kui Ãµpilane on kinnisem, tuleb talle aega anda. Kui ta praegu ei ole valmis, vÃµib ta jÃ¤rgmine kord ennast juba rohkem avada.â€œ Ka lapsevanematega suhtleb kooliÃµde tihedalt â€“ tuleb nÃµustada ja teavitada telefonitsi, lÃ¤bi Stuudiumi vÃµi eKooli ning koguda nÃµusolekuvorme paberkandjal.
KooliÃµe tÃ¶Ã¶ nii Ã¶elda kÃ¶Ã¶gipoolel toimub palju dokumenteerimist. â€žLapsed kÃ¤ivad kabinetist sisse-vÃ¤lja, kuid kÃµik tuleb dokumenteerida. Vaktsineerimine on selle kÃµige juures tegelikult Ã¼ks vÃ¤ike tegevus, Ã¼lejÃ¤Ã¤nud nÃ¤htamatu koorem vÃµib olla suur. Pean olema pÃµhimÃµtteliselt kÃµigeks valmis: vahel olen nagu sotsiaaltÃ¶Ã¶taja, vahel tervishoiutÃ¶Ã¶taja, Ãµpetaja vÃµi peredevaheline lepitaja,â€œ kirjeldas Parv.
Ã•de kui kooli tugispetsialist
KÃ¼ll aga tÃµdes Parv, et kooliÃµede rolli olulisus jÃ¤Ã¤b Ã¼hiskonnas sageli tagaplaanile. â€žPÃ¼Ã¼an seda aastast aastasse esile tÃµsta ja nÃ¤idata, et kooliÃµde ei ole lihtsalt keegi, kes istub kabinetis. Ta on kooli tugispetsialistina vÃ¤ga oluline inimene ja saab aidata nÃ¤iteks hariduslike erivajadustega laste toetamisel,â€œ Ã¼tles Parv sooviga, et see teadmine jÃµuaks ka Ã¼lejÃ¤Ã¤nud kogukonnani.
MÃµnikord tunneb Parv, et ka koolipersonal vÃµi Ãµpetajad ei tea tÃ¤pselt, mida kooliÃµde teeb. â€žKui teen tervisekontrolli, on lapsed minu juures sageli 15â€“20 minutit vÃµi rohkemgi. Ã•petajad on kÃ¼sinud, mida ma nendega nii kaua teen. Vanasti tuldi ju vÃµib-olla viie vÃµi kÃ¼mnekesi sisse, kaaluti, mÃµÃµdeti ja kogu lugu. TÃ¤naseks on see kÃµik vÃ¤ga palju muutunud,â€œ rÃ¤Ã¤kis ta.
Ã•pilaste tervisemured on vÃ¤ga erinevad. Levinumad on traumad, kÃµhu- ja peavalu. â€žTervisekontrollis vaatame Ã¼le lapse nÃ¤gemise ning vahel tuleb vÃ¤lja, et see on halvenenud. Pere ei pruugigi sellest teadlik olla ja ka laps ei oska sellest aru saada. Siis on hea vÃµimalus lapsevanemat teavitada, et keegi on seda mÃ¤rganud ja kontrollinud.â€œ Koolis toimuvad tervisekontrollid 1., 3. ja 7. klassis ning gÃ¼mnaasiumis ka 10. klassis.
Tervisekontrollid toovad vÃ¤lja ka uimastite tarvitamisega seotud teemasid. â€žKÃ¼simustikus, mida kooliÃµde kontrolli lÃ¤biviimisel kasutab, ei ole suitsetamisele ja alkoholi tarvitamisele vÃ¤ga palju pÃ¼hendatud, kuid vanemates klassides on see suur probleem. Lapsed on olnud ausad â€“ nad ei valeta mulle, vaid Ã¼tlevad, kui on tarvitanud alkoholi vÃµi milliseid tubakatooteid kasutavad.â€œ
KooliÃµde meenutas ka juhtumit, kus Ãµpilane pÃ¶Ã¶rdus tema poole ise vÃ¤ljaspool tervisekontrolli. â€žVestlusest selgus, et tal oli pikemat aega kestnud sÃ¶Ã¶mishÃ¤ire,â€œ Ã¼tles Ãµde.
Kaitse nakkushaiguste eest
KooliÃµde pakub vÃµimalust ka kaitsta end mitmete ohtlike nakkushaiguste vastu. Leetrite, mumpsi ja punetiste kordusvaktsiin tehakse tavaliselt 7. klassis ning difteeria, teetanuse ja lÃ¤kakÃ¶ha vastane vaktsiin 9. klassis. Kuni tÃ¤isealiseks saamiseni on vÃµimalik saada tasuta HPV-vaktsiini. â€žProovin vaktsineerimisega seotud teemadel olla hÃ¤sti vastutulelik ja aus. Mul on hea meel, et minu koolis on vaktsineerijaid rohkem, kui neid, kes on otsustanud seda mitte teha,â€œ Ã¼tles Ãµde.
Raske kuluga nakkushaigused on midagi sellist, mille oleme justkui unustanud. â€žKui neid parasjagu ei ole, tundub, et neid polegi kunagi olnud. Tegelikult on need haigused liikvel. MÃµistlik on vaktsineerida ja ennetada varem, kui tegeleda hiljem tagajÃ¤rgedega. Kui on olemas vÃµimalus end kaitsta, on see Ã¼ks parimaid asju, mida oma tervise jaoks teha saab,â€œ rÃ¤Ã¤kis kooliÃµde.
Aega mÃµtlemiseks ja kÃ¼simiseks
Vanematele, kes kahtlevad vaktsineerimise vajalikkuses, lÃ¤heneb Parv personaalselt, sest sageli on kahtluse taga on teadmatus. â€žSaan lastevanematest aru â€“ selle taga on hirm ja soov oma last kaitsta. Nad vÃµivad olla lihtsalt segaduses.â€œ
Kartust nii laste kui vanemate seas vÃµib kooliÃµe hinnangul tekitada ka valearusaam protsessist endast. â€žIlmselt on sÃ¼stikartus jÃ¤Ã¤nud vanast ajast, kui vaktsineerimine vÃµis olla ebamugavam ja see kÃ¤is justkui konveiermeetodil. TÃ¤napÃ¤eval on see hoopis teistmoodi,â€œ Ã¼tles ta ja lisas, et enamik lapsi ka tÃµdeb pÃ¤rast, et asi polnudki nii hirmus, kui nad arvasid.
Praegu on kooliÃµe kogemusel peamine kÃµhklus seotud HPV-vaktsiiniga. â€žTunnen, et see tekitab nii lastes kui vanemates kÃµige rohkem kÃ¼simusi ning nad vajavad selles osas toetust.â€œ Enne HPV-vaktsineerimist teeb kooliÃµde infotunni, nÃ¤itab pilte ja rÃ¤Ã¤gib, mis vaktsiin see on. Paljude silmis on see endiselt uus vaktsiin, kuigi tegelikult on see kasutusel juba pea 20 aastat.
â€žKui siiski HPV-vaktsiinist rahulikult rÃ¤Ã¤kida, anda aega mÃµelda ja kÃ¼simusi kÃ¼sida, hakkavad vanemad sageli rahulikumalt mÃµtlema. Kui surve kaob ja neile jÃ¤Ã¤b valikuvÃµimalus â€“ nÃ¤iteks teha vaktsiin jÃ¤rgmisel aastal â€“ on nad hiljem nÃµus,â€œ rÃ¤Ã¤kis Ãµde.
Noorte vaimne tervis on tÃµsine murekoht
Aastate jooksul on Parv tÃ¤hele pannud noorte vaimse tervise probleemide kasvu. Selliseid lapsi jÃµuab tema kabinetti jÃ¤rjest rohkem. â€žNad jÃµuavad minuni sageli hoopis teiste kaebustega. Lapsele peale vaadates saan paljuski aru, kas tegemist on fÃ¼Ã¼silise vÃµi psÃ¼Ã¼hilise, emotsioonidega seotud valuga. Kui seda natukene uurida, tuleb palju vÃ¤lja.â€œ
Vaimse tervise teemade puhul vÃµib lapse pÃ¶Ã¶rdumisest nÃ¤ha, kui tema kÃ¤itumine on teistsugune. Siis annab kooliÃµde sellest lapsevanemale teada. â€žMÃµni vanem on Ã¼llatunud, sest ta ei ole seda varem mÃ¤rganud. Meenub nÃ¤iteks laps, kellel oli nÃ¤htavalt eripÃ¤rane kÃ¤itumine ja hiljem selgus, et tal on sotsiaalfoobia. Ema arvates oli kÃµik seni tavapÃ¤rane, kuid nÃ¼Ã¼d on nad abi saanud,â€œ rÃ¤Ã¤kis Parv ja lisas, et see on vÃ¤ga tore, kui pere pÃ¶Ã¶rdub edasi mÃµne spetsialisti poole, et murele lahendus leida.
KooliÃµde annab oma panuse mure leevendamiseks vÃµi ennetamiseks ka ise teadlikkuse tÃµstmisega. â€žProovin rÃ¤Ã¤kida rohkem nÃ¤iteks Ã¤revusest, et lapsed oskaksid seda ka ise Ã¤ra tunda. Vaimse tervise mure ei pea kohe tÃ¤hendama koju saatmist vÃµi tableti vÃµtmist, vaid vÃµib olla Ãµppimine, kuidas oma emotsioonidega toime tulla ja neid Ã¤ra tunda,â€œ rÃ¤Ã¤kis Ãµde.
Tervisekassa