Millised talverehvid sobivad sinu igapÃ¤evasteks sÃµitudeks?
Hommikul jÃ¤ine kÃµrvaltÃ¤nav, lÃµunal mÃ¤rg maantee ja Ãµhtul vÃ¤rske lumi. Eesti talv vÃµib Ã¼he pÃ¤eva jooksul pakkuda vÃ¤ga erinevaid teeolusid. Rehve valides tuleb otsustada, millised omadused on just sinu sÃµitude puhul kÃµige olulisemad ja milline komplekt mahub eelarvesse.
Kahe sama mÃµÃµduga rehvikomplekti hinnavahe vÃµib olla mÃ¤rgatav. Enne ostu tasub aga vaadata hinnasildist kaugemale: millistele oludele on konkreetne mudel mÃµeldud, mida nÃ¤itavad selle mÃ¤rgised ja kas valitud rehvid sobivad autole?
Alusta teedest, mida iga pÃ¤ev kasutad
MÃµtle lÃ¤bi oma tavaline talvine nÃ¤dal. Kas sÃµidad peamiselt linnas ja hooldatud maanteel vÃµi algab iga hommik kÃµrvalteelt, kuhu teehooldus jÃµuab hiljem? Kas saad kehva ilmaga sÃµidu edasi lÃ¼kata vÃµi pead liikuma kindlal kellaajal?
Nende kÃ¼simuste pÃµhjal on lihtsam otsustada, millised talverehvid sinu sÃµitudeks sobivad. Naastrehve tasub kaaluda eeskÃ¤tt siis, kui tuleb sageli sÃµita jÃ¤istel teedel. Lamellrehvide puhul tuleb omakorda eristada pÃµhjamaiseid ning pehmematele Kesk-Euroopa talvedele mÃµeldud mudeleid. MÃµlemad vÃµivad olla mÃ¼Ã¼gil talverehvina, kuid nende omadused ja kasutusotstarve erinevad.
Ka linnasÃµit ei tÃ¤henda alati puhast asfalti. KodutÃ¤nav, parkla vÃµi hommikune ristmik vÃµib olla jÃ¤ine ka siis, kui suurem maantee on juba puhtaks sÃµidetud.
Continental: vaata konkreetset mudelit
Continentali rehvid kuuluvad kÃµrgemasse hinnaklassi ning talvevalikus leidub erinevatele oludele mÃµeldud mudeleid. NÃ¤iteks VikingContact 8 on pÃµhjamaine lamellrehv ja IceContact 3 naastrehv. SeetÃµttu tasub valikut alustada rehvitÃ¼Ã¼bist ning seejÃ¤rel vÃµrrelda sobivaid mudeleid.
Eelista rehviteste, milles on katsetatud sinu autole sobiva mÃµÃµduga rehve, ning kontrolli tÃ¤pset mudelinime. Sama tootja teise mudeli hea tulemus ei kirjelda automaatselt kogu valikut. Vaata ka Ã¼ksikute katsete tulemusi: pidurdamine jÃ¤Ã¤l, juhitavus lumel ja pidurdamine mÃ¤rjal teel annavad rehvi omaduste kohta erinevat infot.
Nii saad hinnata, kas testis esile tÃµstetud tugevused on olulised ka sinu igapÃ¤evastel sÃµitudel.
Sailun: vÃµrdle soodsama komplekti omadusi sama hoolikalt
Sailuni rehvid on Ã¼ks vÃµimalus, mida piiratud eelarve korral kaaluda. Nordkiti valikus on nii Sailuni naast- kui ka lamellrehve. Ka selle margi puhul tuleb uurida konkreetset mudelit: Arctic- ja Alpine-seeria rehvid on mÃµeldud erinevatele talveoludele.
Soodsama rehvi valimisel pane esmalt paika vajalik mÃµÃµt ja rehvitÃ¼Ã¼p. SeejÃ¤rel vÃµrdle mÃ¤rgiseid, kÃ¤ttesaadavate sÃµltumatute testide tulemusi ning kogu komplekti lÃµpphinda. Nii on selgem, milliste omadustega rehve eri hinnaga pakutakse.
Kui mÃµne mudeli kohta sÃµltumatut testi ei leia, tasub seda valiku tegemisel arvesse vÃµtta. Pelgalt sarnase mustri vÃµi tuttava tootjanime pÃµhjal ei saa rehvide kÃ¤itumist vÃµrdsustada.
Mida rehvimÃ¤rgis Ã¼tleb?
Euroopa Liidu rehvimÃ¤rgis aitab vÃµrrelda veeretakistust, mÃ¤rghaardumist ja vÃ¤list veeremÃ¼ra. MÃ¤rghaardumise hinne puudutab mÃ¤rga teekatet; sellest Ã¼ksi ei piisa jÃ¤Ã¤l pidamise hindamiseks. Ka vÃ¤lismÃ¼ra nÃ¤it ei Ã¼tle otseselt, kui vaikne on sÃµit autosalongis.
Kolme mÃ¤etipu ja lumehelbega tÃ¤his ehk 3PMSF nÃ¤itab, et rehv vastab lumehaardumise miinimumnÃµuetele. Eraldi jÃ¤Ã¤haardemÃ¤rgis nÃ¤itab jÃ¤Ã¤haardumise miinimumnÃµuete tÃ¤itmist. MÃ¤rgised aitavad valikut tÃ¤psustada, kuid terviklikuma pildi annavad need koos rehvitestide ja mudeli kasutusotstarbega.
VÃµrdle nelja rehvi kogukulu
Enne tellimist kontrolli autotootja lubatud rehvimÃµÃµtu ning sobivaid koormus- ja kiirusindekseid. Vana rehvi kÃ¼ljel olev mÃµÃµt on abiks, kuid kahtluse korral tasub see auto dokumentatsiooni jÃ¤rgi Ã¼le kontrollida.
SeejÃ¤rel vaata, kas soovitud mudeli rehve on saadaval terve komplekti jagu, milline on tarneaeg ja kui palju maksavad neli rehvi koos kohaletoimetamisega. VÃµrdluses tasub arvestada ka rehvide valmistamisaastat.
Nordkit.ee e-poes saab rehve otsida mÃµÃµdu jÃ¤rgi ning vÃµrrelda toodete juures kuvatud hindu, mÃ¤rgiseid, saadavust ja tarneaega. Nii saad valida oma igapÃ¤evasteks sÃµitudeks sobiva ja eelarvesse mahtuva komplekti juba enne esimese suurema lume saabumist.