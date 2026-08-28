1996: Suurbritannia kroonprintsi Charlesi ja Diana abielule pandi punkt
Täna 30 aastat tagasi, 28. augustil 1996. aastal jõustus Suurbritannias sajandi abielulahutus, kui ametlikult lõpetati kroonprintsi Charlesi ja printsess Diana 15 aastat kestnud abielu.
Diana ja Charlesi kõmuline abielulahutus oli jätk nende kiirelt kulgenud keerulisele suhtele. Enne kihluse väljakuulutamist 1981. aasta veebruaris oli neil olnud vaid 12 kohtingut. Pulmad toimusid viis kuud pärast seda, kui noor Diana Spencer sai kingituseks kuulsa safiirsõrmuse. 1992. aasta lõpuks oli Charlesi ja Diana üksteist aastat kestnud abielu aga jõudnud katastroofilise lõpplahenduseni ja kuninglik perekond ei saanud seda enam üldsuse eest varjata.
Leedi Diana tragöödia algas 1970. aastal Windsori lossis toimunud polomänguga. Teda ennast muidugi seal polnud. Sel ajal oli üheksa-aastane Diana just astunud Norfolki tütarlaste internaatkooli, ning tal polnud aimugi, et peatselt saavutab ta ülemaailmse kuulsuse ja inglaste suure armastuse. Aga just tol saatuslikul polomängul kohtusid prints Charles ja Camilla Shand (nüüdne kuninganna Camilla), kelle vahelduva eduga suhe on kestnud praeguseni juba enam kui viis aastakümmet.
Prints Charlesi külmus, kes algusest peale ei püüdnudki varjata oma tundeid teise naise vastu, sai tõsiseks katsumuseks närvilisele ja äkilisele printsess Dianale. Samuti pidi ta harjuma pideva meediatähelepanu ja luksusliku lossieluga ning ta ise nimetas sellist elu hiljem „kuldkalakausiks“ (Goldfish Bowl). Printsess Diana osutus tõeliseks kuldkalaks läbipaistvas, kõigile nähtavas akvaariumis. Kuldkalaks, kellel tegelikult polnud isegi abikaasat.
Kriis ka monarhia jaoks
Kui abielupaari lahkhelid said avalikuks, üritasid kuninganna Elizabeth II ja tema abikaasa, prints Philip olukorda parandada. Viimane kirjutas printsess Dianale isegi mitu kirja, milles tunnistas, et kindlasti ei saa teda pidada abielunõustajaks, kuid ta soovib aidata oma pojal ja minial kokku jääda. Kõik pingutused olid aga asjatud ja 1992. aasta detsembris teatas peaminister John Major avalikult paari „rahumeelsest lahkuminekust“, lugedes ette kuningliku perekonna ametliku avalduse. Kuid isegi pärast seda jätkas printsess Diana kuninglike kohustuste täitmist, kuigi ta ei elanud enam troonipärijaga koos.
Suurbritannia monarhia jaoks põhjustasid kroonprintsi abieluprobleemid tõelise kriisi. Kuninganna uskus, et monarh peaks olema eeskujuks kõiges, sealhulgas abielulises käitumises. Aga prints Charlesi ja printsess Diana vastastikune truudusetus oli hoop kuningliku võimu institutsioonile.
Tiitlist jäeti ilma
20. detsembril 1995 teatas Buckinghami palee, et kuninganna oli saatnud oma vanemale pojale ja tema abikaasale kirjad, milles soovitas neil oma abielu võimalikult kiiresti lahutada. Prints Charles nõustus emaga peaaegu momentaalselt ja teatas sellest ka avalikult, kuid printsess Diana kulutas järgmised paar kuud läbirääkimistele lahutustingimuste üle.
Lahutus vormistati lõplikult alles 1996. aasta 28. augustil. Vaatamata pikkadele läbirääkimistele osutus see printsess Diana jaoks siiski alandavaks. Kui kuninganna oleks tahtnud jätta oma endisele miniale tiitli alles, siis prints Charles oli kategooriliselt selle vastu. Nii jäi Diana küll edasi Walesi printsessiks, kuid temalt võeti ära tiitel „Tema Kuninglik Kõrgus“ (Her Royal Highness). See tähendas, et Diana ei olnud enam kuningliku perekonna ametlik liige ja ta pidi avalikult tegema reveranssi kõigile kuningliku perekonna liikmetele, keda tituleeriti Kuninglikeks Kõrgusteks, sealhulgas tuli tal kummarduda ka oma laste ees. 14aastane prints William olevat lubanud oma emale, et taastab pärast kuningaks saamist tema tiitli.
Printsess Dianal lubati säilitada oma eluruumid Kensingtoni palees, et printsessil ja tema lastel oleks turvaline kodu. Praegu on Kensingtoni palee prints Williami, Kate Middletoni ja nende laste ametlik residents. Dianale anti juurdepääs kuningliku perekonna lennukitele ja ta võis kuninganna loal kasutada St Jamesi palee ruume meelelahutuslikel eesmärkidel. Samuti jäeti talle alles kõik abielu jooksul kogunenud ehted, välja arvatud tiaara, mis iroonilisel kombel kandis nime „Armusõlm“ (Lover’s Knot). See oli pulmakingitus kuningannalt ja hiljem on seda kandnud Kate Middleton.
Troonipärijate ema staatus
Buckinghami palee teatas avalikult, et Briti troonipärijate emana jääb printsess Diana kuningliku perekonna liikmeks ka pärast lahutust. See tähendas, et ta võis aeg-ajalt monarhi või valitsuse kutsel osaleda riiklikel üritustel. Temale ja prints Charlesile anti võrdne juurdepääs oma poegadele ning William ja Harry veetsid koolivaheaegu kord isa, kord emaga. Pärast lahutust sai printsess Diana ühekordse toetusena 17 miljonit naela. Lisaks pidi ta saama 400 000 naela aastas. Paar allkirjastas ka eridokumendi, mis keelas neil lahutuse tingimusi ja asjaolusid avalikustada.
Endisele ülemteenrile Paul Burrellile saadetud kirjas kirjutas Diana: „28. august 1996 tähistab 15-aastase abielu lõppu. Ma ei tahtnud seda lahutust ja unistasin alati õnnelikust abielust Charlesiga. Kuigi see ei täitunud, on meil kaks imelist poissi, keda nende vanemad väga armastavad. Osa minust jääb Charlesi alati armastama, aga ma soovin, et ta hooliks minust ja oleks minu üle uhke.“
Tähelepanuväärne on see, et lahutusajaks oli Diana ja Charlesi suhe stabiliseerunud ja palju parem kui varem. Ajakirjanik Ingrid Seward tsiteeris Diana sõnu pärast lahutust: „Diana rääkis mulle, et kui tema ja Charles olid lahutuspaberitele alla kirjutanud, istusid nad diivanile ja nutsid. See oli mõlema jaoks raske lahkuminek, kuid nad läksid lahku sõbralikult.“
Kuna Dianat ei piiranud enam ametlikud kuninglikud kohustused, keskendus ta pärast abielulahutust suuresti heategevusele ja humanitaarabile. Karismaatiline printsess Diana ei kannatanud pärast lahutust ka meestepuuduse käes. Juba 1995. aastal oli tal afäär Pakistani südamekirurgi Hasnat Khaniga. Nende suhe aga lõppes peagi ja Diana hakkas suhtlema Egiptuse filmiprodutsendi Dodi Fayediga. Nad käisid mitu kuud kohtamas, enne kui nende elud Pariisis toimunud autoõnnetuses 31. augustil 1997 traagiliselt katkesid.
Allan Espenberg