Triin Varek: Koolitee algab koos
Iga uus kooliaasta on uus algus. Mõne lapse jaoks tähendab see esimest koolikella ja elevust tundmatu ees, teise jaoks taaskohtumist sõprade ja õpetajatega ning võimalust õppida midagi uut. Ka lapsevanematele ja õpetajatele on septembri algus uus peatükk täis ootusi, lootusi ja vastutust.
Haridus on üks olulisemaid investeeringuid, mida saame teha oma laste ja kogu ühiskonna tulevikku. Teadmised, oskused ja väärtushinnangud, mida koolis omandatakse, kujundavad noorte võimalusi, enesekindlust ja valmisolekut tulla toime kiiresti muutuvas maailmas.
Sama oluline kui õpitulemused, on see, et laps tunneks end koolis turvaliselt, hoituna ja väärtustatuna. Siin on kõigil täiskasvanutel oluline roll olla eeskujuks, olla toetav, väärtustada haridust, selle pakkujaid ning omandajaid.
Rakveres tegutseb kolm munitsipaalpõhikooli, lisaks annavad kvaliteetset haridust erakoolid, siin on tugev riigigümnaasium ning kutseharidust pakkuv ametikool. Selline mitmekesine haridusmaastik on meie linna tugevus. Võimalus valida just endale sobiv õpitee aitab kujundada enesekindlaid, ettevõtlikke ja oma tulevikku teadlikult kavandavaid noori. Ma soovin, et haridus oleks üks Rakvere suurimaid tugevusi ja haridus peab olema oluline linna tulevasele arengule ning konkurentsivõimele mõeldes.
Haridustee algab aga palju varem kui esimeses klassis. Alusharidus loob vundamendi kogu edasiseks õppimiseks. Lasteaed ei ole pelgalt koht, kus laps veedab päeva: seal õpitakse suhtlema, koostööd tegema, märkama teisi, lahendama probleeme ning avastama õppimisrõõmu. Just varases eas kujunevad õpiharjumused, eneseusk ja uudishimu maailma vastu.
Kaasamine ja koostöö
Sama oluline on kaasav haridus. Igal lapsel peab olema võimalus õppida keskkonnas, kus tema tugevusi märgatakse ja vajadustega arvestatakse. See eeldab õpetajate, tugispetsialistide, koolijuhtide, lapsevanemate ja kohaliku omavalitsuse tihedat koostööd. Psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja teised tugispetsialistid aitavad märgata muresid varakult ning toetada lapsi õigel ajal. See ei ole luksus, vaid hädavajalik osa tänapäevasest haridussüsteemist. Lapse õnnestumine koolis sõltub sageli sellest, kui kiiresti oskame märgata ja kui hästi suudame üheskoos toetada.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on luua tingimused, et haridusasutustel oleks võimalik pakkuda lastele turvalist, kaasaegset ja kvaliteetset õpikeskkonda ning toetada peresid seal, kus abi on vaja. Kui kool, kodu, lasteaed, tugispetsialistid ja omavalitsus tegutsevad ühise meeskonnana, on lapsel parim võimalus kasvada ja areneda.
Kodune toetus
Kõige olulisemad partnerid lapse haridusteel on siiski vanemad. Ükski õpetaja ei saa asendada kodust toetust, huvi ja julgustust. Sageli ei vaja laps keerulisi lahendusi, vaid lihtsaid asju: piisavalt und, rahulikku hommikut, tervislikku toitu, toetavat sõna enne kooli minekut, huvi selle vastu, kuidas koolipäev läks, ning teadmist, et kodus temasse usutakse.
Kui täiskasvanud väärtustavad õppimist, räägivad koolist lugupidavalt ning toetavad last ka siis, kui kõik ei lähe esimesel korral hästi, kasvab lapse motivatsioon ja enesekindlus.
Märgakem oma lapsi, kuulakem neid, leidkem aega ühiseks vestluseks ning tundkem siirast huvi nende tegemiste vastu. Julgustagem pingutama, kuid ärgem nõudkem täiuslikkust. Laps vajab teadmist, et teda hinnatakse mitte ainult tulemuste, vaid ka tema püüdluste pärast.
Õpetaja mõju
Tugevast haridusest ei saa rääkida ilma õpetajateta. Õpetaja amet on üks mõjukamaid ja vastutusrikkamaid ameteid ühiskonnas. Just õpetajad aitavad avada laste andeid, kasvatavad kriitilist mõtlemist ning annavad edasi väärtusi, mis saadavad noori kogu elu.
Hariduse kvaliteet sõltub õppetingimustest ja investeeringutest, kuid sama palju ka sellest, kui kõrgelt me õpetajaid ja õppimist ühiskonnas tervikuna väärtustame. Austus õpetaja töö vastu on tegelikult austus meie ühise tuleviku vastu. Austuse tähtsust saab õpetada kodus.
Haridus ei ole ainult teadmiste omandamine. See on oskus mõelda, hoolida, teha koostööd ja võtta vastutust. Just nende väärtuste najal kasvavad noored, kes kujundavad tulevikus Rakveret, Eestit ja kogu maailma.
Uue õppeaasta eel soovin kõigile lastele uudishimu, avastamisrõõmu ja julgust proovida. Lapsevanematele soovin kannatlikkust, usaldust ja rõõmu oma laste kasvamise teekonnal. Õpetajatele, koolijuhtidele, tugispetsialistidele ning kõigile haridustöötajatele soovin jõudu, inspiratsiooni ja tänutunnet selle vastutusrikka töö eest, mida te iga päev teete.
Hoidkem üksteist, väärtustagem haridust ning tegutsegem üheskoos selle nimel, et iga Rakvere laps saaks õppida keskkonnas, kus tal on turvaline, põnev ja hea kasvada. Tänased kooliteed kujundavad homse Rakvere ning kogu Eesti tuleviku.
Head 1. septembrit ja edukat uut õppeaastat!