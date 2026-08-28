Rakvere Teater avab 87. hooaja kahuripauguga
28. august 2026 | Teater | Kommentaare pole|
Rakvere Teatri uus hooaeg algas festivalimelus. 87. hooaja esimene kohtumine publikuga toimus seekord hoopis Lätis, kus 21. augustil astus Liepajas rahvusvahelisel teatrifestivalil lavale Urmas Vadi „Lasteaed“. Festivalimelu jagub veel ka septembrisse, mil Draama festivali avalavastusena saab Tartus näha „Sügissonaati“.
Proovisaalidest on õige pea väljumas uue hooaja avalavastused. 11. septembril esietendub teatri väikeses majas juubelihooaja näidendivõistluse võidutöö — Vootele Ruusmaa „Vöötrada“, lavastaja Andres Noormets. Nädal hiljem on suure maja laval Elmo Nüganeni dramatiseering Tammsaare „Tõe ja õiguse“ neljandast osast ehk „Karin ja Indrek“, mille lavastab Artjom Garejev.
- septembril kõlab Rakvere Linnuses kahuripauk, mis kuulutab avatuks uue teatrihooaja ja annab teada põnevast koostööst. Rakvere Teater ja Sihtasutus Virumaa Muuseumid allkirjastavad sel päeval pidulikult koostööleppe, mille raames jõuab oktoobris linnusemüüride vahel publiku ette John Pielmeieri draama „Agnes Dei“, mida lavastab teatri loominguline juht Peeter Raudsepp.
Hilissügisel, 14. novembril esietendub väikeses majas Patrik Ouředniku „Europeana“, absurdihuumoriga pikitud irooniline vaade 20. sajandi ajaloole, mille lavastab ja kannab ette Johannes Richard Sepping.
Jõuluaega tähistatakse teatris seekord Mauri Kunnase südamliku looga päkapikk Villest, kes koos oma koer Rekuga otsustab üllatada hoopis jõuluvana ennast. Armastatud lasteraamatu „12 kinki jõuluvanale“ toob publiku ette Urmas Lennuk. Eelmise hooaja menukas jõululugu „Päkapikkude parim puhkus“ pakib kohvrid ja astub detsembris publiku ette Paides, Tartus, Põlvas, Tallinnas ja Tamsalus.
Rakvere Teatri trupiga liitub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud Carolyn Veensalu, kes on publikule juba tuttav diplomilavastuse „Kõik on jokk, proua minister“ kaudu.
Uudisena on kõikidele etendustele võimalik nüüd soetada ka toetajapiletit hinnaga 50 eur. Kuni 26-aastastele noortele (kaasa arvatud) kehtib uuest hooajast nii kodusaalides kui väljasõidupaikades üle Eesti noortepilet hinnaga 19 eur. Noortepileteid ei saa osta eriprojektidele.
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